Yenilenebilir enerjiye yeni destek modeli geliyor
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik destekler, YEKDEM sonrası da devam edecek. Yeni destekleme modeli yakında Bakan Fatih Dönmez tarafından açıklanacak. (Mehmet Kara)
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