Yenilenebilir enerjiye YES!

16 Nisan 2020

Mehmet KARA

Türkiye’de güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle santrallerinde üretilen elektriği belgeleyecek ve bu belgelerin alım-satımına aracılık edecek bir dijital platform kuruldu. Platformu hayata geçiren Foton Enerji’nin Kurucu Ortağı Can Arslan bu konudaki sorularımızı yanıtladı:

- Foton Enerji kimdir?

Foton Enerji, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle santrallerinde üretilen elektrik için Yenilenebilir Enerji Sertifikası (YES) oluşturacak, bu sertifikaların ticaretinin gerçekleştirilmesi konularında faaliyet gösterecek bir dijital platformun kurucusu ve işleticisi.

- Nedir bu YES, ne işe yarar?

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretilen her birim elektrik karşılığında verilen bir sertifika. Yani YES, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini belgelemiş oluyor. Bu sertifika şirketlerin önünü açabilecek yeteneklere sahip. Uluslararası finansal kuruluşlardan daha kolay ve daha düşük maliyetli kredi alabilirsiniz. Potansiyel müşterileriniz de sizi daha çok tercih edebilir. Gönüllülük diyoruz ama aslında pratikte şirketleri buna zorlayan bir süreç işlediğini söyleyebiliriz.

- Türkiye’deki şirketleri ne kadar ilgilendiriyor?

Bu sertifikalar neredeyse tüm üretici ihracatçı firmaları çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü alıcı firmalar benim fabrikamı ya da iş süreçlerimi denetlemek, satın aldığım elektriğin kaynağını bilmek istiyor. Yenilenebilir kaynaklı elektrik tükettiğimizi bir şekilde ispat etmemiz gerekiyor.

- YES almak isteyen santraller ne yapmalı?

Diyelim ki Türkiye’de güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle ya da hidroelektrik santraliniz veya santralleriniz var. Ve bu santrallerde üretilen elektriği sertifikalandırmak istiyorsunuz. Hemen Foton Enerji’ye başvuruyorsunuz ve işlemlere başlıyoruz. Bu işin prosedürü de basit. Foton YES Platformu üzerinde otomatik ve hızlı şekilde YES’iniz hazır hale geliyor.

- Bunun bana bir bedeli olacak mı?

Hayır, üretici firma 2020 yılı içinde sertifika edinme karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecek. Sertifika satışı gerçekleştiği takdirde I-REC sertifika bedeli ve Foton Platform hizmeti için cüz’i bir ücret ödeyecek, o kadar. Çünkü bu yıl platformun aksaksız şekilde işlediğini, hem enerji üreticilerine hem de YES satın almak isteyen tüketici şirket ve markalara göstermek istiyoruz. İleriki yıllarda bu sistem yıllık kayıt parası üzerinden işlemeye devam edecek.

- Tamam, YES’imizi aldık, sonra ne yapacağız?

Evet, üretici, elde ettiği YES’i Foton Platformu’nda satışa çıkaracak. Alıcı da büyük olasılıkla GHG Protocol raporlaması yapmak durumunda olan kurumsal bir şirket olacaktır. 21 Nisan’da Türkiye’de yenilenebilir enerji tedariği konusunda hassasiyete sahip tüketicilere ilk sunumumuzu gerçekleştirerek platformu hayata geçireceğiz. Akabinde 28 Nisan’da yenilenebilir enerji üreticilerinin katılacağı bir konferans düzenleyeceğiz.

“50 MİLYAR KWH YES POTANSİYELİMİZ VAR”



Foton Enerji Kurucu Ortağı Can Arslan, Türkiye’nin mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim kapasitesi ile yılda yaklaşık 100 milyar kWh elektrik üretildiğini belirterek şöyle devam etti: “Bunun en az yarısı, yani 50 milyar kWh’lik kısmı sertifikalandırılmaya, yani YES’e uygun. Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki sertifikaların temsil ettiği YES’lerin yıllık ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar Euro’yu buluyor. Buradan hareketle, Türkiye’nin YES’ler yoluyla elektrik üretim yatırımları için ciddi bir kaynak sağlayabileceğini söyleyebiliriz.”