Yenilenebilirciler YEKDEM’de süre uzatımı istedi
Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji santrali yatırımcıları, bu tesislerde üretilen elektriğe verilen fiyat alım garantisinin 2020 yerine 2021 yılının bitiminde sona ermesini istedi.
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