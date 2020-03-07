Yenişehir, temiz enerji için teşvik arıyor

07 Mart 2020

MERSİN - Mersin’in Yenişehir Belediyesi, projelendirme çalışmalarını sürdürdüğü temiz enerji yatırımlarının finans ihtiyacına ilişkin uluslararası fonlardan teşvik almak amacıyla ‘İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalamaya hazırlanıyor.

Yenişehir Belediye Meclisi’nin Mart ayının ilk oturum toplantısında konu karara bağlanırken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e sözleşmenin imzalanması için gerekli yetki verildi. Kararın ardından ‘Temiz enerji ile yaşayan bir Yenişehir’i hep birlikte oluşturacağız” diyerek meclis üyelerine seslenen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Bu sözleşmeye imza atmamamız uluslararası kaynaklardan yararlanma noktasında iyi olacaktır. Enerji çok önemli ve çok hassas bir konu, enerjide dışa bağımlı olmanın ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizde belediyenin bütün enerji ihtiyacını güneşten sağlamak için projeler geliştiriyoruz. Temiz enerji alanlarına daha çok yatırım yapmalıyız. Dünya Bankası bu projeleri teşvik ediyor ama bazı engellerle karşı karşıya kalıyoruz. Enerji konusu yaşamımızın bugününü ve yarınını etkiliyor” dedi.