YENSİS, yenilebilir enerji projeleriyle çevre dostu enerji üretiyor

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir’de, yenilenebilir enerji kapsamında pro­jeler üreten YENSİS Enerji, Güneş Enerji Sant­ralleri (GES) kurulu gücünü artırarak yenilebilir ener­ji ile elektrik üretimine katkı sağlamayı hedeflerken, ayrıca elektrikli araç kullanımını artırarak fosil yakıt tüketimini yüzde 50’ye düşürmeyi amaçlıyor.

YENSİS Enerji Genel Müdürü Serkan Çetin, yenile­nebilir enerji sistemlerinin yaşamın her yerinde yay­gın bir şekilde kullanılması felsefesi ile 2012 yılında kurulan firmalarının, bu sektördeki öncü firmaların bayiliklerini alarak satış ve uygulama alanında Türki­ye genelinde hizmetlerine devam ettiğini söyledi. Çe­tin, anahtar teslimi lisanssız güneş enerjisi sistemleri kurulumu, öz tüketime yönelik GES kurulumları, GES danışmanlığı, güneş termal sistemleri, ısı pompası ile iklimlendirme, yerden ısıtma ile ısı dağıtımı, elektrik­li araç alım satımı ve şarj istasyonlarının kurulumunu gerçekleştirdiklerini aktardı.

Çetin, yenilenebilir enerji alanında yaptıkları pro­jeler hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “Mühendislik, projelendirme ve uygulama olarak yurdumuzun çe­şitli yerlerinde anahtar teslimi lisanssız elektrik üre­timine yönelik arazi ve çatı üzeri GES kurulumları yaptık. Bu santrallerin periyodik ve planlı bakımları, servis hizmetleri ve panellerin temizlenmesi hizmeti­ni veriyoruz. Ayrıca sektörün önde gelen panel üretici­lerinin yapmış oldukları GES santrallerine deneyimli çalışanlarımız ve üst seviyede ekipman donanımları­mız ile destek sağlıyoruz. Şebeke bağlantılı ya da öz tü­ketime yönelik mikro çatılarda lityum bataryalı GES kurulumları yaptık ve devreye alınmasından itibaren iki yıl ücretsiz servis hizmeti verdik.”

10 yılda 30 MWp kurulu güce ulaşıldı

GES'e yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsa­mında lisanssız elektrik üretiminde Mayıs ayı itiba­rıyla 30 MWp kurulu güce ulaşıldığını söyleyen Çetin, aynı zamanda şirketleri tarafından elektriği olmayan 200’ün üzerinde off grid kurulumu gerçekleştirdikle­rini açıkladı. YENSİS’in aynı zamanda elektrikli araç şarj istasyonlarında 22kw’a kadar ticari olmayan sis­temlerinin kurulumunu yaptığını ifade eden Çetin, ayrıca ticari potansiyel görülen yerler araştırılarak, bu yerlere istasyon kurulumu ile ilgili gerekli faaliyet­lerin lisans sahibi firmalar ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.