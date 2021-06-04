Yerli doğalgazı işleyecek tesis için önemli gün

Mehmet KARA

Türkiye’nin Karadeniz’deki Sakarya Gaz sahasından çıkarılacak ham doğalgazı işleyip ulusal şebekeye aktaracak Filyos Doğalgaz İşletme Tesisi’nin temeli atılıyor. Türkiye’nin Batı Karadeniz’de keşfettiğini duyurduğu 405 milyar metreküplük rezerve sahip sahadan çıkarılacak gazın kullanıma sunulmasına yönelik yatırımlar başlıyor. Sakarya Gaz Sahası’nda üretilecek doğalgazı işleyip şebekeye verilecek hale getirecek Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi’nin temeli bugün atılacak.

Doğalgazın karaya çıkacağı ilk nokta

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temeli atılacak tesis, Türkiye’nin yeni enerji üslerinden biri olacak. Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, doğal gazın Türkiye’ye yayılmasında ilk nokta olacak.

Tarihi projenin temelini atacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandan Kanuni sondaj gemisine de canlı bağlantı yapacak. Türkiye’nin Karadeniz’deki ikinci sondaj gemisi Kanuni’den çalışmalar hakkında bilgi alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik edecek. Tesis’te üretilen gaz, içindeki su ve sıvılar ayrıştırılacak, partiküller filtrelenecek, gaz basınçlandırılacak ve şebekeye sevk edilecek.

Yerel kaynaklara öncelik

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında karadaki doğal gaz alım ve işleme tesisi, Zonguldak Çaycuma'da yer alan Filyos Endüstri Bölgesinde inşa edilecek. Kara tesisi, Zonguldak il merkezine kuş uçuşu olarak yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunuyor. Kara tesisi inşaat ve işletim süreçlerinde ortaya çıkacak istihdam ve satın alma gereksinimleri için yerli ve özellikle de yerel kaynaklara öncelik verilecek.

Macera 2018'de başladı

Türkiye’nin kendi gemileriyle hidrokarbon arama serüveni 2018’de başladı. Türkiye’nin ilk derin deniz sondaj gemisi Fatih, ilk sondajını 2018’de Akdeniz’de, Alanya-1 kuyusunda yaptı. Ardından yine Akdeniz’de Magosa-1 ve Narlıkuyu-1 kuyularında sondajını tamamlayan Fatih, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde, yani 29 Mayıs 2020’de Karadeniz’e geçti.

İlk gaz keşfi: Tuna-1 kuyusu

Fatih, Karadeniz’de ilk olarak Sakarya Gaz Sahası’nda Tuna-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi ve bu kuyuda toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. 2020’de denizlerde dünyanın en büyük keşfini gerçekleştiren Fatih, akabinde Türkali-1 ve Türkali-2 ve Kuzey Sakarya sahanındaki Amasra-1 kuyularında sondajı tamamladı. Fatih, çalışmalarına Türkali-3 kuyusunda devam ediyor.

Kanuni de devreye girdi

Türkiye’nin Karadeniz’deki diğer sondaj gemisi Kanuni ise Kasım 2020’de Karadeniz’e geçti. Burada bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, bu yıl Mayıs ayında sondaj için Karadeniz’e açıldı ve Türkali-2 kuyusunda testlere devam ediyor. Öte yandan Türkiye’nin Akdeniz’deki çalışmalarını sürdüren Yavuz sondaj gemisi için de Taşucu Limanı’nda bakım çalışmaları sürüyor. Bir taraftan denizlerde ve karalarda arama çalışmaları devam ederken diğer taraftan da doğal gazın yaygınlaşması için yoğun bir çaba harcanıyor.