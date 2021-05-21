Yerli kaynak ile elektrik üretene öncelik

Mehmet KARA

Piyasa fiyatlarına uygun maliyetlerden elektrik üretemediği için atıl kalan santrallere yapılan kapasite mekanizması ödemelerinde "yerli kaynak" ile elektrik üretenler öncelik tanınacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Buna göre, santral yaşı 13'ten büyük ithal kaynaklara dayalı santraller de kapasite mekanizmasından yararlanacak tesisler kapsamına alındı.

Ancak verimlilik oranı yüzde 50'nin altında kalan ithal kaynaklara dayalı santraller mekanizmadan faydalanamayacak.

Mekanizmaya başvurulabilecek son tarihten önceki 12 aylık dönemde ağırlıklı ortalama kapasite kullanım oranı yerli kaynaklara dayalı olanlarda yüzde 10'u altında kalan tesislere ilgili dönem için ödeme yapılmayacak.

İthal kaynakla çalışan tesislerde bu oran yüzde 15’in altı şeklinde benimsendi.

İthal kömür veya doğal gaz yakıtlı santrallerde, bir fatura dönemi içerisinde yerli kömür veya yerli doğal gaz kullanılarak elektrik üretimi yapılması halinde, yerli kömür veya yerli doğal gaz kullanılarak yapılan üretim miktarı oranında kapasite ödemesi yapılacak.