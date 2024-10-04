Yerli ve yenilenebilir enerjinin payı 2024'ün ilk 8 ayında yüzde 62'ye ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ocak - ağustos döneminde yüzde 62,8 olduğunu bildirdi.

Yılın 8 ayında elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında en büyük pay yüzde 24,5 ile hidroelektrik yer aldı. Bunu sırasıyla 20,1 ile ithal kömür, 17,1 ile doğal gaz, 13,3 ile yerli kömür , 10,8 ile rüzgar, 8 ile güneş , 3,1 ile jeotermal ve 3,1 ile biyokütle izledi.

Bu dönemde, hidroelektrikten 57,1 teravatsaat, ithal kömürden 46,8 teravatsaat, doğal gazdan 39,7 teravatsaat , yerli kömürden 31 teravatsaat , rüzgardan 25,2 teravatsaat, güneşten 18,5 teravatsaat , jeotermalden 7,2 teravatsaat, biyokütleden 7,1 teravatsaat elektrik üretildi.