Yeşil elektrik piyasası işleme açıldı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sanayi ve bireysel tüketicilerin kullandıkları yenilenebilir enerji kaynaklarını belgelemesini sağlayacak olan YEK-G sisteminin açılışını yaptı.

Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) piyasasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bireysel tüketicilerden büyük ölçekli kuruluşlarımıza kadar yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih edenler, artık YEK-G ile bu seçimlerini belgelendirebilecek. Böylece üretimden tüketime kadar her aşamada elektriğin hangi yenilenebilir kaynaktan üretildiğini takip edebilecek" dedi.

İlerleyen dönemde YEK-G'nin AB'nin karbon vergisi yükümlülükleri ve sınırda karbon vergisine karşılık kullanılabileceğini ifade eden Dönmez, "Kaynak ifşası ve bunun sertifikalandırılmasıyla, yenilenebilir enerji, üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak" dedi.

Şirketlerin yeşil enerji kullanımı ispat edecek

Yeşil elektrik sertifikası olarak da adlandırılan sistem, önümüzdeki yıllarda ihracatı yapılan ürünlerden sınırda karbon vergisi alınması durumunda sanayi şirketlerinin ne kadar yeşil enerji kullandıklarını ispat etmelerini sağlayacak.

Yenilenebilir enerji kullanımını kayıt altına alan sistem elektrik üretici ve tüketicilerinin güneş, rüzgar ve benzeri hangi kaynaklardan elektrik sağladıklarını belgelendirmesini sağlayacak.

YEK-G sistemi, elektriğin sertifikalarla belgelendirilmesi ve sertifikaların üretici ve tüketiciler arasında organize bir piyasada alınıp satılması olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Organize piyasa EPİAŞ tarafından idare edilecek.

Dönmez'in verdiği bilgiye göre bugün itibarıyla 100 piyasa katılımcısının 127 yenilenebilir enerji santrali sisteme kaydını yaptı. Bunların 53'ü üretim, 47'si tedarik lisansına sahip.