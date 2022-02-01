Yeşil enerji destekli sürdürülebilir turizm

Mehmet KARA

Türkiye’nin tanınmış turizm beldelerinden Ayvalık yakınlarındaki Küçükköy’ün sürdürülebilir enerji temelli bir turizm uygulama merkezine dönüştürülmesine yönelik SENTRUM projesinde ilk faz çalışmaları tamamlandı. Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yüksek katma değer yaratmasıyla öne çıkan Türkiye turizm sektörünün iklim dostu bir yaklaşımla kendisini geleceğe taşımasına öncü olma hedefiyle başlattıkları proje kapsamında Küçükköy’deki turizm işletmeleri ve kamu binalarında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı çalışmaları devam ediyor.

Yüzde 80-95 enerji tasarrufu

Küçükköy’ün “Yeşil destinasyon” modeli ile Türkiye’nin başka bölgelerine de örnek olmasına yönelik çalışmalar kapsamında, bölgedeki küçük ölçekli işletmelerin enerji altyapısı ve enerji performansı ile enerji verimliliği ve tasarruf imkanları ortaya çıkarıldı. Öne çıkan verimlilik alanı, aydınlatma olarak tespit edildi. Sadece LED ampule geçişle yüzde 80-95 enerji tasarrufu sağlanabilecek.

İşletmelerin dönüşümüne destek

SENTRUM projesi kapsamında seçilecek işletmelere, kullandıkları verimsiz ekipmanları yenileyebilmeleri için destek verilecek. Buna ek olarak, enerji, çevre ve sürdürülebilir turizm konularında işletme sahipleri ve bölge halkına bilinçlendirici ve farkındalık artırıcı eğitim ve etkinlikler düzenlenecek.

Yerel tarım da ciddi katkı

Enerji verimliliği destekli sürdürülebilir turizm için başlatılmasına rağmen SENTRUM projesinin bölgedeki hayatın bütünü üzerinde dönüştürücü bir etki yapacağının ipuçları da ortaya çıkmaya başladı. Bölgenin önemli gelir kaynaklarından tarımı da desteklemek amacıyla sorumlu üretim ve tüketim çerçevesinde yereldeki üreticilerle iş birliği sağlanması planlanıyor. Bu çerçevede bölgedeki tarım ve turizm iş kollarındaki işletmelerin birbirini desteklemesi de sağlanacak.

Enerjisini doğadan alan yapılar

SENTRUM kapsamında yeşil destinasyon kimliği kazandırılmaya çalışılan Küçükköy’deki simgesel değere sahip yapılara özel ilgi gösteriliyor. Bu tür binaların, orijinal yapıları korunarak verimliliği sağlayacak yenilikçi enerji uygulamaları tesis edilerek enerji konusunda kendine yetecek hale getirilmesi hedefl eniyor. Enerjisini doğadan alan ve bunu da etkin kullanan yapıların oluşturulması ve bunların bölgede rol model haline gelmesi sağlanacak.

5 milyon TL kaynak

Ayvalık Küçükköy’de daha temiz ve daha verimli enerji kullanımı potansiyeli tespit edilen binalar arasında Halis Komili İlköğretim Okulu, Küçükköy Kültür Merkezi, Küçükköy Merkez Camii, Şehir Müzesi ve Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi de yer alıyor. İşimin Enerjisi çatısı altında yer alan Güneş Enerji Sistemi, LED Aydınlatma Dönüşümü ve Eşarj ile Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonu çözümlerini entegre edecek olan Enerjisa Enerji, böylece SENTRUM projesi kapsamındaki çalışmalara 5 milyon TL kaynak aktarmış olacak.

Yurdupak: Amaç 4 mevsim turizm

UNDP Türkiye Kamu Sektörü ve Sosyal Politikalar Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak “Hedefimiz yeşil destinasyon modeli ile Küçükköy’ü ticari işletmelerden kamu binalarına her alanda enerji verimliliğinin sağlandığı, yenilenebilir enerji uygulamalarının olduğu, işletmelerin tarımsal ürünlerini yerel üreticiden tedarik ettiği, suyunu verimli kullanan, atıklarını ayrıştıran, bölge halkının kültürünü koruyan ve ziyaretçilerin sadece yaz aylarında değil dört mevsim ziyaret etmek isteyecekleri bir destinasyona dönüştürmek” dedi.

“İşimin Enerjisi” çözümleri devrede

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu, bölgeyi dönüştürecek bu sürece, sürdürülebilirlik odağındaki, enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi gibi konuları bir arada değerlendirdikleri İşimin Enerjisi ürünleriyle destek verdiklerini söyledi. Proje ile bölgenin potansiyelinin artacağını, karbon salımının düşüreceğini ve ülke ekonomisine katkısının büyüyeceğini belirten Taşçıoğlu “Proje boyunca Sabancı Holding bu çalışmalara kapılarını açtı, kalben de içinde yer aldı. Turizm’de yaygın bilinen Mavi Bayrak uygulaması var. Dilerim, Yeşil Destinasyon modeli de, sürdürülebilir enerji temelli turizm modeli olarak, ölçeklenebilir, tekrarlanabilir bir işe dönüşsün ve yayılsın” dedi.

Turizmde örnek ve bir başlangıç olacak

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, SENTRUM projesinin sürdürülebilir turizm alanında ekolojik, ekonomik ve sosyal dönüşüme yol açacağını belirterek “Biz de belediye olarak destekliyoruz ve bu projenin parçası olmaya hazırız. Ayvalık turizm anlamında cazibe noktası. Bu nedenle Küçükköy’de bu çalışmanın yürütülmesi son derece doğru bir tercih. Başta güneş enerjisi olmak üzere kullanılabilir, sürdürülebilir bir proje olması sayesinde örnek ve başlangıç olacak.”

PROJE YEŞİL TURİZM İÇİN ÖNCÜ

Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Rasim Karas ise “Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi ev sahipliğindeki SENTRUM Projesi’nde Enerjisa Enerji ve UNDP ile ortak hareket ederek, Küçükköy’ü Sürdürülebilir Yeşil Destinasyon Modeli’ne dönüştürüyoruz. SENTRUM projesi yeşil turizmi desteklemek için öncü olacak. Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’sinin böylesine önemli bir projeye ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyuyoruz” dedi.