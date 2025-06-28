  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
  3. Enerji
Takip Et

Yılın ikinci yarısı için öngörülen YEKDEM maliyeti revize edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), temmuz-aralık dönemi için öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetini revize etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yılın ikinci yarısı için öngörülen YEKDEM maliyeti revize edildi
Takip Et

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu yıl için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'in ilgili maddesi kapsamında revize edildi.

Megavatsaat başına YEKDEM maliyeti temmuz için 271,36, ağustos için 258,58, eylül için 301,39, ekim için 414,90, kasım için 311,91 ve aralık için 284,87 lira olarak hesaplandı.

SPK’dan yeni karar: Pay piyasalarındaki açığa satış yasağı uzatıldıSPK’dan yeni karar: Pay piyasalarındaki açığa satış yasağı uzatıldıEkonomi

 

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA