Yıllık 7.5 milyar kWh kapasiteli iki santral özelleştiriliyor

Hüseyin GÖKÇE

EÜAŞ’a ait Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali ve B santrali ile bunların bünyelerindeki taşınmazlar, varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmek üzere, özelleştirme kapsamına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararına göre her iki santralin de özelleştirme işlemi 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

A santralinin Marmara Ereğlisi’nde bulunan büyüklükleri 1.1 dönüm ile 41.2 dönüm arasında değişen 21 taşınmaz özelleştirme kapsamında alındı.

B santralinin ise aynı bölgedeki yaklaşık 100 dönümlük arazisi de kapsama alınmış durumda.

Santraller ve taşınmazları varlık satışı yöntemiyle, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz alanı ise işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme işlemi 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

Kurulu gücü 480 MW olan A santralinde 3 ünite bulunuyor ve yıllık 3900 Gwh (3.9 milyar kWh)üretim gerçekleştiriliyor.

Kurulu gücü 478 MW olan B santralinde 3 ünite bulunuyor ve 3600 Gwh (3.6 milyar kWh) büyüklüğünde yıllık üretim gerçekleştiriliyor.

Günlük 1000 ton deniz suyunu say suya çevirebiliyor

Santral , 2 gaz türbini (2 adet Siemens V94.2 silo tipi yanma odalı Gaz Türbini.), 2 gaz türbini generatörü, 2 kazan (2 adet Nooter Ericson 550 ton/saat kapasiteli Atık Isı Kazanı.), 1 kondenser (Soğutma sistemi deniz suyundan tek geçişli, 22000 ton/saat debili kondenser.), 1 buhar türbini (1 adet Siemens KN Serisi yüksek, orta, alçak basınç kademeli Buhar Türbini.) ve 1 buhar türbini generatörü içeren kombine çevrim bloğundan oluşuyor. 2 adet yaklaşık 1000 ton/gün kapasiteli deniz suyundan saf su üretme sistemi bulunuyor.