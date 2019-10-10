Yılmaz: Enerji teşviki ülkeye kazanç sağlıyor

10 Ekim 2019

Mehmet KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 10. Türkiye Enerji Zirvesi sırasında gazetecilere sektöre ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Enerji sektörüne yönelik teşviklerin bir gelir garantisi sağlayarak yatırım riskini azalttığını dile getiren EPDK Başkanı Yılmaz, azalan risk neticesinde kreditör veya finansörlerin, yatırımcılara daha uygun krediler verdiğini vurguladı.

Yeni destekler yakında netleşebilir

Elektrik üretim yatırımlarına halen YEKDEM kapsamında verilen döviz cinsinden fiyat ve alım garantilerinin, ileride TL bazında uygulanıp uygulanamayacağına yönelik tartışmalara değinen Mustafa Yılmaz, “Bu konuyla ilgili birtakım görüşmeler var. Neticede, mevcut uygulamanın sona ermesine yaklaşık 15 ay gibi bir süre var ama yeni düzenlemeyi o zamana da bırakmayız. Bir çalışma var. Bununla ilgili de herhalde bir kanun çıkacak, o da çözülecek” dedi.

Elektriğin yüzde 65’i yerli kaynaktan

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik üretim yatırımlarına yönelik teşviklerin özellikle yenilenebilir kaynaklara dayalı santraller için çok daha önemli olduğunun altını çizdi. Bu teşviklerin döviz de olsa lira da olsa Türkiye’ye kazanç sağladığını vurgulayan Mustafa Yılmaz “Bugün yüzde 65 yerli ve yenilenebilir kaynakla enerji üretiyoruz. Bu cari açığımıza da olumlu yansıyor” diye konuştu.

Teknoloji ve GES maliyetleri

“Teşvikler olmasaydı Türk enerji sektöründe yenilenebilir enerjinin payı bugünkü seviyesine gelemezdi” diyen Mustafa Yılmaz şöyle devam etti: “Dört beş yıl önce 1 MW’lik güneş santralinin yatırım maliyeti yaklaşık 3-4 milyon dolardı. Şimdi 600-700 bin dolarlara geriledi. Belki iki sene sonra daha da düşecek. Maliyet düştüğü gibi verimlilik de artıyor. Teknoloji, inanılmaz derecede gelişiyor. Eskiden GES’ler yaklaşık bin 200 saat kadar enerji üretirken şimdi 2 bin saat enerji üreten santraller var.”