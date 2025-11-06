Yunanistan 40 yıl sonra ilk deniz sondajına başlıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina’daki P-TEC Enerji İş Birliği Konferansı kapsamında imzalanan anlaşma, Yunanistan’ın denizlerdeki ilk enerji arama çalışmasını yeniden başlatıyor. Energean, HelleniQ Energy ve ExxonMobil iş birliğiyle yürütülecek proje, İyon Denizi’nin Korfu Adası batısında yer alan Block 2 bölgesinde gerçekleştirilecek.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, anlaşmayı “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi: “Bu anlaşma, Yunanistan’a 40 yıl sonra sondaj faaliyetini geri getiriyor. Başarılı olursa, hem ülkemize hem Avrupa’ya yerli enerji kaynakları sağlayacak.”

Energean CEO’su Mathios Rigas, projenin hem ulusal hem stratejik öneme sahip olduğunu belirtti:

“Block 2 üzerinde 2020’den beri çalışıyoruz. Bu bölge Yunanistan’ın enerji bağımsızlığını sağlayabilir. Üstelik bu proje tamamen Yunan mühendisleri ve jeologları tarafından yürütülüyor.”

200 milyar metreküp potansiyel

Üç boyutlu sismik araştırmalara göre Block 2 sahasında 200 milyar metreküpe kadar doğalgaz rezervi olabileceği tahmin ediliyor. Bu kaynak, doğrulanırsa Yunanistan’ın enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacak ve Avrupa’nın arz çeşitliliğini güçlendirecek.

İlk sondaj 2026’da

İlk sondaj platformunun 2026’da bölgeye ulaşması bekleniyor. ExxonMobil’in katılımıyla proje, Yunanistan’ın uzun süredir askıda kalan deniz enerji arama programına ivme kazandıracak.