Zorlu Enerji, randevu ve HES kodu uygulamalarını hayata geçirdi

Zorlu Enerji, yaptığı açıklama ile doğal gaz işlemlerinde randevu ve HES kodu uygulamalarını hayata geçirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Gaziantep Bölgesi'nde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, müşterilerini, güvenli ve hızlı işlem yapabilecekleri resmi dijital kanallara yönlendiriyor. Bu kapsamda, abonelerin Zorlu Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne gitmeden önce HES kodu alması gerekiyor.

Öte yandan, doğal gaz işlemlerinde randevu ve HES kodu uygulamalarını hayata geçiren Zorlu Enerji, ilgili dijital platformlar üzerinden bağlantı anlaşması, abonelik sözleşmesi ve iptal başvurusu, müşteri bilgi güncelleme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Online gerçekleştirilen bağlantı anlaşması ve abonelik sözleşmesi işlemleri ayrıca sertifikalı firmalar üzerinden de yapılabiliyor.