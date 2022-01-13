Zorlu'nun ZES güneş panelleri sahada

Mehmet KARA

Zorlu Enerji Grubu, Türkiye’de ZES markasıyla güneş paneli üretimine başladı. Bunun için fabrika kurmak yerine, üretim işini mevcut panel üretim tesislerinden uluslararası kalite standartlarına uygun olanlara veriyor. Halen iki tesisi akredite eden Zorlu Enerji Grubu, bu yıl içinde iki tesisle daha üretim anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Zorlu Enerji Grubu Uluslararası Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evren Evcit, Enerji Günlüğü’nün sorularını cevapladı:

Türkiye solar ekipman üretiminde ne durumda?

Türkiye’de solar sektöründe teknik altyapısı ve makine ekipmanları bulunan çok sayıda firma mevcut. Yirmiye yakın fabrika yerli panel üretiyor. Ama eksik olan bir şey var, yerli bir marka yok. Mevcut üreticileri size saysam bunların hepsinde şirket adı söz konusudur. Hiçbirisinde bir marka oluşumu şu an yok.

Neden öyle dediniz?

Çünkü marka var diyebilmek için arkada bir holding, güçlü bir bilanço lazım. Çünkü sattığınız ürünün 25 yıllık bir garanti süresi var. Bu süre boyunca o ürünün arkasında duracak bir büyüklük lazım. Bir de zamana ihtiyaç var. Açıkçası, Türkiye’de böyle bir boşluk vardı. Biz de planlayarak bu işe girdik.

Boşluk dediniz de peki talep ne durumda?

Türkiye’deki potansiyel enerji yatırımcısı, kullanacağı ekipmanları yerli üreticilerden alırken arkada bir bilanço görmek istiyor. Şu anda böyle bir yerli üretici yok. Aslında mevcut üreticilerin hepsi gayet güzel, güzide üreticiler. Ama gereken finansal büyüklük olmadığı için yatırımcı bu işi belli bir bilançoya sahip sanayi altyapısı olan geçmişi olan ve o garantinin arkasında durabilecek bir gruptan almak istiyor. Bizi bu işe biraz da böyle düşünen yatırımcı yönlendirdi diyebilirim.

Siz de bir üretim tesisi mi kuracaksınız?

Fabrika kurmayacağız. Türkiye’deki mevcut fabrikalardan bazılarında üretim yaptıracağız. Şu anda iki üretim tesisiyle başladık. Ama açıkçası talep beklentimizin biraz daha üstüne çıktı. Yani 2022 yılı içinde bunların sayısını çok büyük ihtimalle dörde çıkartmamız gerekiyor. Biz 2022 yılı içerisinde yavaş yavaş başlayıp adım adım ilerlemeyi düşünmüştük. İşte o yüzden iki taneyle başlamak istedik. Yani çok büyük ihtimalle biz 2022 yılında 150 MW’lar civarında oluruz diye öngörüyorduk ama muhtemelen yıl içinde bunu ikiye katlayacağız gibi görünüyor.

Şu anda piyasaya ürün verebiliyor musunuz?

Şu anda ilk ürünler hatta. Zaten satışı yapıldı. Biz önden satarak ilerliyoruz. Yani talepleri alıyoruz ön satışımızı gerçekleştiriyoruz. İlk ürünlerimiz ticari olarak sahada, kurulum noktalarında. Akredite ettiğimiz iki tesisin 2022 yılındaki toplam üretim kapasitesinin aşağı yukarı 3’te biri kadar sipariş aldık, peşinatlarını da tahsil ettik. Yani Mart ayına kadar çıkacak ürünlerimizin gideceği yerler şimdiden belli. Biraz da bunun getirdiği güvenle üçünü ve dördüncü tesisleri akredite etmemiz gerekiyor. Bunun için çalışmalara da başladık.

ZES MARKASIYLA DÜNYAYA PANEL İHRACATI

Biz bu ürünü sadece Türkiye pazarına değil başta Amerika olmak üzere gelişmiş pazarlara ve yakın çevrede de özellikle Doğu Avrupa ve Körfez Bölgesi ülkelerine ihraç etmek üzere, dünya standartlarında üretiyoruz. Şu anda özellikle Amerika pazarında güneş panellerine ciddi bir ihtiyaç var. Ürettiğimiz ürünlerin Avrupa’nın yanında ABD standartlarına da uygunluğunu gösteren UL belgesi alma çalışmalarımız sürüyor. Yılın sonuna doğru büyük ihtimalle öncelik ABD olmak üzere ihracata da başlayacağız.

ZORLU ENERJİ GRUBU’NUN, SOLAR PANEL KALİTE STANDARDI NASIL OLUŞTU?

Evren Evcit, güneş paneli ürettirecekleri tesisleri, kendi oluşturdukları kalite standardına göre belirlediklerini ifade etti. Evcit, "Kalite standardını oluşturan ekibimiz, solar üzerine özel bir eğitim alıp, dünya standartlarına da bakarak bir ürün kalite kitapçığı ortaya çıkardı. O kitapçık rehberliğinde bizim kalitemizde üretim yapabilecek birkaç tane firmayı seçtik. Onları akredite ettik. Bizim reçetemiz ve kalite standartlarımızla, başında bizim üretim müdürlerimiz, kendi bordromuzdaki ekibimizle 7/24 denetleyerek üretimimizi yaptırıyoruz” dedi.