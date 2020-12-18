Zorunlu enerji verimliliği etüt raporu için son tarih, 31 Aralık

Endüstriyel işletmeler, okul, hastane, alışveriş merkezleri ve otel gibi ticari hizmet binaları ve kamu binaları için alımı zorunlu olan enerji verimliliği etüt raporlarının tamamlanarak teslim edilmesi için tanınan süre 31 Aralık'ta sona erecek. Raporun olmaması halinde 30 ila 170 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Binalarda enerji verimliliği potansiyelinin gerçekleştirilmesi için gereken çalışma ve çözümleri içeren enerji verimliliği etüt raporunun, yıllık enerji tüketimi 500 ton eşdeğeri petrol (TEP) veya inşaat alanı 20 bin metrekarenin üzerinde olan okul, hastane, alışveriş merkezi ve otel gibi ticari binaların yanı sıra yıllık enerji tüketimi 250 TEP üzeri olan kamu binalarının da enerji verimliliği etüt raporlarını hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına teslim etmesi gerekiyor. Yıllık enerji tüketimi 5 bin TEP üzerinde olan endüstriyel işletmeler de bu kapsamda yer alıyor.

Ticari hizmet ve kamu binalarının 7 yılda bir, endüstriyel işletmelerin ise 4 yılda bir raporlarını güncellemesi gerekiyor. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen raporlar, işletme ve binalar için enerji verimliliğine yönelik çözümler sunuluyor.

Söz konusu işletme ve binaların enerji verimliliği etüt raporlarını tamamlayarak teslim etmesi için tanınan süre 31 Aralık'ta sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak denetimlerde enerji verimliliği etüt raporu bulunmayan işletme ve binalara 15 gün ek süre tanınacak. Bu süre zarfında da raporlarını hazırlamayanlara 30 bin ila 170 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Yüzde 40 tasarruf sağlanabilir

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkili danışmanlık şirketi RoyalCert Enerji'nin Genel Müdürü Serdar Aslan, enerji verimliliği etüt raporlarının hazırlanması için gereken maliyetlerin işletme ve binaya göre değişkenlik gösterdiğini dile getirdi. Yapılacak enerji verimliliği çalışmaları sonucunda işletme ve kuruluşların mevcut tüketiminin yüzde 40'ına kadar tasarruf edilebildiğine dikkati çeken Aslan, bu oranın giderlerin azaltılması açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Aslan, işletmelerin enerji verimliliği için hayata geçireceği projelerle verimlilik artırıcı proje teşviklerinden yararlanabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu projelerin sonuçları ölçülüyor ve hedeflenen tasarruf sağlanmışsa, yatırım bedelinin yüzde 30'u işletmeye hibe olarak veriliyor. Enerji verimliliğinin bir zorunluluktan öte sorumluluk olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Enerji verimliliği hem ülkemizin cari açığının kapanması için çok önemli hem de tüketicinin cebini direkt ilgilendiriyor. Enerji verimliliği etüt raporlarının hazırlanması yaklaşık 2 hafta sürüyor. İşletme ve kuruluşların enerji verimliliğini öncelik olarak belirlemesi ve buna göre faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum."