Enerjide 2025’i yatırım yılı olarak görüyoruz

Recep ŞENYURT

Adana’da 12 yıldır ye­nilenebilir enerji sis­temleri, elektronik yapı teknolojileri, kuvvetli akım çözümleri, otomasyon hizmetleri, elektronik ha­berleşme sistemleri alanın­da faaliyet yürüten Çatalbaş Elektrik Enerji, geniş ürün ağının yanında danışman­lık, süpervizörlük, yazılım, kurulum, altyapı, montaj, devreye alma, satış ve sa­tış sonrası teknik destek hizmetlerini de içeren mühendislik çözüm­leri sunuyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Baş­kanı Mehmet Çatal­baş, enerji sektöründe 2024 yılının bekledik­leri şekilde ilerlediğini, 2025 yılı için ise iç açıcı bir tablo ön gördüklerini bildir­di.

Geçen yıl GES kurulumun­da fiyat düşüşleriyle birlikte izinleri olanların yatırımla­rını hızlıca tamamladıkları­nı anımsatan Çatalbaş, “Arazi GES’leri geliştirebilen ve ka­pasite bulabilenler yatırım­larını büyük ölçüde tamam­ladı. Firmamız açısından da 2024 yılı planlama çerçeve­si içerisinde tamamlandı. Ay­nı zamanda kadromuzu daha yönetimsel hale getirmek için insan kaynağımıza gerekli ya­tırımları yaptık” dedi.

Enerji sektörünün en bü­yük problemi 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren fi­nansman sorunu ile yaşadığı­nı kaydeden Mehmet Çatal­baş, sektörde yap-işlet-devret gibi farklı modellerinin baş­ladığını söyledi.

Kendilerinin de 2025-2026 yılları için part­nerleriyle geliştirdikleri bu modelleri hayata geçirecekle­rini dile getiren Çatalbaş, şun­ları kaydetti: “Yatırımcımıza sizin adınıza GES projenizi biz yapalım, devredelim, işlete­lim, şu kadar süre sonra da ya­tırımdan çekilelim gibi farklı modeller sunacağız. 2024 yılı içinde birkaç projede bu tarz işlerin örneklerini hayata ge­çirdik. Bu yıl bu tarz projeleri geliştirmeye devam edeceğiz.”

Tüm Türkiye genelinde önem­li projelere imza attıklarını di­le getiren Mehmet Çatalbaş, Gaziantep ofisleri üzerinden bu bölgede daha da büyümek istediklerini, İstanbul ofisle­rinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini, Ankara bölgesinde ise Adana merkez ve İstanbul üzerinden yürüt­tüklerini aktardı.

En sürdürülebilir pazar çatı GES

Yenilenebilir enerji yatı­rımlarında çatı GES’lerin sektörün en sürdürülebilir pazarı olduğuna dikkat çe­ken Mehmet Çatalbaş, bu­nun için devletin desteğine ihtiyaç duyulduğunu dile ge­tirdi. Çatalbaş, şöyle konuş­tu: “Bu yatırımlar için birkaç yasaya ihtiyaç var. Bu nedir? Amacımız enerjinin tüketil­diği yerde üretilmesi. İşletme maliyetlerinin minimum ol­duğu yerler çatılar. Çatı paza­rı için de öz tüketime dayalı yeni bir yönetmelik bekliyo­ruz. Bu yönetmelikte kabaca ne olacak? Dışarıya elektri­ği vermeyeceğiz, içeride tü­kettiğimiz kadar üreteceğiz.

Bu kontroller şu anki tekno­lojide çok rahat bir şekilde ya­pılabilir. Denemeleri yapıl­dı. Enerji Piyasası Düzenle­me Kurumu’nun bu yönde bir çalışması var. Enerji ve Ta­bii Kaynaklar Bakanımız Al­parslan Bayraktar, çok ciddi kapasitelerin ocak ve şubat aylarında açıklanacağını du­yurdu. 2030 yılında 120 bin megavatlık bir hedefimiz var. Bu çok ciddi bir pazar, depo­lamalı sistemlerin de eklene­cek olmasıyla sektör çok cid­di şekilde büyüyecek.”

“Depolamalı enerji alanında yeni yatırım geliyor”

Çatalbaş Elektrik Enerji, Adana Hacı Sabancı Organi­ze Sanayi Bölgesi’nde 27 dö­nümlük bir alanda 15 milyon dolar tutarındaki bir yatırım­la depolamalı enerji alanın­da üretime yönelik bir yatı­rımı hayata geçirecek. Bu alandaki yatırım için ön li­sans başvurusu yaptıklarını kaydeden Mehmet Çatalbaş, yaklaşık 75 megavat bir baş­vuruları olduğunu, 40 mega­vatlık kısmının ön lisanslar verilme noktasındayken dur­durulduğunu, ön lisanslar ve­rildiğinde hemen lisansa ta­şıyıp bu yatırımı gerçekleşti­receklerini bildirdi. Çatalbaş, “Enerji alanında artık yatı­rımcı da olacağız. Rüzgâr ta­rafını da araştırıyoruz” dedi.

“Süper izinler ve düşük faiz yatırım iştahını artırır”

2024’te 220 megavata yakın sözleşme yaptıklarını, bunun 170 megavatının kabulünün gerçekleştirildiğini anımsatan Çatalbaş, 2025’te yurt içinde 250 megavat minimum sözleş­me, 150 megavat ise kabul he­defleri olduğunu aktardı. Ça­talbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu aslında biraz karamsar baktığımız bir hedef.

Artık ara­zi projeleri başladığı için bun­ların ÇED ve imar süreçleri var. İşi alıyorsunuz ama işe başla­manız 6-7 ayı buluyor. Enerji bakanımız bu süreçleri kısalta­cak süper izinlerin müjdesini verdi. Süper izinler olsun, sü­reçler hızlansın, faizler de bi­raz geri gelsin sektörümüzde yatırım iştahı geri gelecektir. Belirsizliklerin kalkması ya­tırımı hızlandırıyor. Böyle bir süreçte bizler de hedeflerimizi %50 oranında artırabiliriz.”

“Yüzer GES’ler için milli bir politika belirlenmeli”

Yüzer GES’ler için sürdürülebilir bir devlet politikasına ihtiyaç olduğuna işaret eden Mehmet Çatalbaş, buharlaşmayı engelleyen, yer işgali olmayan, doğayı etkilemeyen ve bağlantı noktası sıkıntısı yaşanmayan alanların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çatalbaş, “Seyhan baraj gölüne bu tür projelerin en güzel örneklerinden birini yapabiliriz. Bu konuda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüştük. Süreci yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

“Yurt dışı projelere de ağırlık vereceğiz”

Yurt içindeki tecrübelerini yurt dışına da taşımak için çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Mehmet Çatalbaş, bu anlamda yıla 20 MW’lık bir sözleşme ile başladıklarını söyledi. Dünyanın farklı ülkelerindeki fırsatları yakından takip ettiklerini kaydeden Çatalbaş, bu yıl yurt dışında 50 MW’lık santral kurmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.