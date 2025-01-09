Enerjide 2025’i yatırım yılı olarak görüyoruz
Geçtiğimiz yılı 220 MW’lık sözleşme ile tamamlayan Çatalbaş Elektrik, 2025 yılında 250 MW yurt içi, 50 MW yurt dışı olmak üzere 300 MW’lık santral kurmayı hedefliyor. Şirket, kapasitelerin açılması ve arazi projeleri için süper izin süreçlerinin çıkması durumunda hedefini yüzde 50 artırmayı düşünüyor.
Recep ŞENYURT
Adana’da 12 yıldır yenilenebilir enerji sistemleri, elektronik yapı teknolojileri, kuvvetli akım çözümleri, otomasyon hizmetleri, elektronik haberleşme sistemleri alanında faaliyet yürüten Çatalbaş Elektrik Enerji, geniş ürün ağının yanında danışmanlık, süpervizörlük, yazılım, kurulum, altyapı, montaj, devreye alma, satış ve satış sonrası teknik destek hizmetlerini de içeren mühendislik çözümleri sunuyor.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çatalbaş, enerji sektöründe 2024 yılının bekledikleri şekilde ilerlediğini, 2025 yılı için ise iç açıcı bir tablo ön gördüklerini bildirdi.
Geçen yıl GES kurulumunda fiyat düşüşleriyle birlikte izinleri olanların yatırımlarını hızlıca tamamladıklarını anımsatan Çatalbaş, “Arazi GES’leri geliştirebilen ve kapasite bulabilenler yatırımlarını büyük ölçüde tamamladı. Firmamız açısından da 2024 yılı planlama çerçevesi içerisinde tamamlandı. Aynı zamanda kadromuzu daha yönetimsel hale getirmek için insan kaynağımıza gerekli yatırımları yaptık” dedi.
Enerji sektörünün en büyük problemi 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren finansman sorunu ile yaşadığını kaydeden Mehmet Çatalbaş, sektörde yap-işlet-devret gibi farklı modellerinin başladığını söyledi.
Kendilerinin de 2025-2026 yılları için partnerleriyle geliştirdikleri bu modelleri hayata geçireceklerini dile getiren Çatalbaş, şunları kaydetti: “Yatırımcımıza sizin adınıza GES projenizi biz yapalım, devredelim, işletelim, şu kadar süre sonra da yatırımdan çekilelim gibi farklı modeller sunacağız. 2024 yılı içinde birkaç projede bu tarz işlerin örneklerini hayata geçirdik. Bu yıl bu tarz projeleri geliştirmeye devam edeceğiz.”
Tüm Türkiye genelinde önemli projelere imza attıklarını dile getiren Mehmet Çatalbaş, Gaziantep ofisleri üzerinden bu bölgede daha da büyümek istediklerini, İstanbul ofislerinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini, Ankara bölgesinde ise Adana merkez ve İstanbul üzerinden yürüttüklerini aktardı.
En sürdürülebilir pazar çatı GES
Yenilenebilir enerji yatırımlarında çatı GES’lerin sektörün en sürdürülebilir pazarı olduğuna dikkat çeken Mehmet Çatalbaş, bunun için devletin desteğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Çatalbaş, şöyle konuştu: “Bu yatırımlar için birkaç yasaya ihtiyaç var. Bu nedir? Amacımız enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi. İşletme maliyetlerinin minimum olduğu yerler çatılar. Çatı pazarı için de öz tüketime dayalı yeni bir yönetmelik bekliyoruz. Bu yönetmelikte kabaca ne olacak? Dışarıya elektriği vermeyeceğiz, içeride tükettiğimiz kadar üreteceğiz.
Bu kontroller şu anki teknolojide çok rahat bir şekilde yapılabilir. Denemeleri yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun bu yönde bir çalışması var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, çok ciddi kapasitelerin ocak ve şubat aylarında açıklanacağını duyurdu. 2030 yılında 120 bin megavatlık bir hedefimiz var. Bu çok ciddi bir pazar, depolamalı sistemlerin de eklenecek olmasıyla sektör çok ciddi şekilde büyüyecek.”
“Depolamalı enerji alanında yeni yatırım geliyor”
Çatalbaş Elektrik Enerji, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 27 dönümlük bir alanda 15 milyon dolar tutarındaki bir yatırımla depolamalı enerji alanında üretime yönelik bir yatırımı hayata geçirecek. Bu alandaki yatırım için ön lisans başvurusu yaptıklarını kaydeden Mehmet Çatalbaş, yaklaşık 75 megavat bir başvuruları olduğunu, 40 megavatlık kısmının ön lisanslar verilme noktasındayken durdurulduğunu, ön lisanslar verildiğinde hemen lisansa taşıyıp bu yatırımı gerçekleştireceklerini bildirdi. Çatalbaş, “Enerji alanında artık yatırımcı da olacağız. Rüzgâr tarafını da araştırıyoruz” dedi.
“Süper izinler ve düşük faiz yatırım iştahını artırır”
2024’te 220 megavata yakın sözleşme yaptıklarını, bunun 170 megavatının kabulünün gerçekleştirildiğini anımsatan Çatalbaş, 2025’te yurt içinde 250 megavat minimum sözleşme, 150 megavat ise kabul hedefleri olduğunu aktardı. Çatalbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu aslında biraz karamsar baktığımız bir hedef.
Artık arazi projeleri başladığı için bunların ÇED ve imar süreçleri var. İşi alıyorsunuz ama işe başlamanız 6-7 ayı buluyor. Enerji bakanımız bu süreçleri kısaltacak süper izinlerin müjdesini verdi. Süper izinler olsun, süreçler hızlansın, faizler de biraz geri gelsin sektörümüzde yatırım iştahı geri gelecektir. Belirsizliklerin kalkması yatırımı hızlandırıyor. Böyle bir süreçte bizler de hedeflerimizi %50 oranında artırabiliriz.”
“Yüzer GES’ler için milli bir politika belirlenmeli”
Yüzer GES’ler için sürdürülebilir bir devlet politikasına ihtiyaç olduğuna işaret eden Mehmet Çatalbaş, buharlaşmayı engelleyen, yer işgali olmayan, doğayı etkilemeyen ve bağlantı noktası sıkıntısı yaşanmayan alanların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çatalbaş, “Seyhan baraj gölüne bu tür projelerin en güzel örneklerinden birini yapabiliriz. Bu konuda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüştük. Süreci yakından takip ediyoruz” diye konuştu.
“Yurt dışı projelere de ağırlık vereceğiz”
Yurt içindeki tecrübelerini yurt dışına da taşımak için çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Mehmet Çatalbaş, bu anlamda yıla 20 MW’lık bir sözleşme ile başladıklarını söyledi. Dünyanın farklı ülkelerindeki fırsatları yakından takip ettiklerini kaydeden Çatalbaş, bu yıl yurt dışında 50 MW’lık santral kurmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.