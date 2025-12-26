“Enerjide cari açığı bitirecek hasat dönemine giriyoruz”
Enerji yönetiminin odağında, artan talebi karşılamak ve enerji ithalatından kaynaklanan cari açığı düşürmek var. Türkiye’nin enerji politikalarının bu iki temel açmaz etrafında şekillendiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelecek yıl enerji sektörü için yatırımların meyvelerinin alınacağı bir yıl olacağını belirtti.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye, 2026 yılında sadece bir enerji üreticisi değil, aynı zamanda bölgenin en güçlü enerji diplomasi merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 2026 yılı enerji vizyonunu açıkladı. Bakan Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünün devreye alınmasından Karadeniz gazında üretimin iki katına çıkarılmasına, enerji desteklerinden maden stratejilerine kadar birçok kritik başlıkta yol haritasını çizdi. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığı bitirmek amacıyla yürütülen projelerin 2026 yılında meyvelerini vermeye başlayacağını belirterek, “Türkiye’nin ekonomideki en önemli açmazı olan enerji cari açığını düşürmeye ve döviz faturasını aşağı çekmeye odaklandık” dedi.
Türkiye’nin enerji talebinde beklentinin üzerinde bir artış yaşandığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki 20-30 yıl içinde bunun büyüyen bir ivmeyle artacağını belirtti. Talebi tetikleyen yeni alanları yapay zeka ve veri merkezlerinin yoğun elektrik ihtiyacı olarak gösteren Bakan, elektrikli araçlar ve yaz aylarında rekor seviyeye ulaşan soğutma kaynaklı elektrik tüketimini de listeye ekledi. Bakan Bayraktar, 2026 ve sonrası için projeleri şöyle sıraladı:
YEKA’lar kesintisiz 2026’da devam edecek
Yenilenebilir enerjide 2035 için ortaya koyulan 120 bin megavat güneş ve rüzgar santralleri yatırımının 2026’da da devam edeceğini ifade eden Bakan Bayraktar, bu yılın 6 bin 500 megavat GES ile tamamlanacağını söyledi. Rüzgarda (RES) da 2 bin megavatlık kapasiteye ulaşılacağını aktaran Bayraktar, “Yaklaşık 8 bin megavatlık hedefimizi bu yıl tutturuyoruz. 2026’da da benzer şekilde yenilenebilirde bu kapasiteyi daha da yüksek yapmak suretiyle gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. YEKA’ların gelecek yıl da devam edeceğini kaydeden Bayraktar, “Her yıl yaklaşık 2 bin megavatlık yeni kapasite tahsisi ve ihaleleri yapmayı hedefliyoruz.
Bu sene 3 bin 800 megavatlık kapasiteyi tahsis ettik ve 630 milyon dolarlık bir katkı alarak bu ihaleleri gerçekleştirdik. Dolayısıyla elektrikte yenilenebilir büyüyor. Sanayicilerin en büyük şikayeti olan ve 4 yılı bulan izin süreçlerini 2 yıla düşürecek yasal düzenlemenin ikincil mevzuatını da 2026’da tam kapasite uygulanacak. Böylece kapasite tahsisi alan sanayici, bürokrasiye takılmadan tesisini kurabilecek” diye konuştu.
Yüzer GES’ler 2026’nın öncelikli konusu
2026’nın hükümetlerarası anlaşma yoluyla büyük ölçekli projelere imzaların atıldığı bir yıl olacağını dile getiren Bakan Bayraktar, özellikle Körfez ülkeleriyle başlayan görüşmelerin hukuki anlamda süreçlerin başlayacağı, imzaların atılacağı bir yıl olmasını beklediklerini söyledi. Görüşmelerde GES yanında depo projelerinin ele alındığını kaydeden Bakan, yılın ilk yarısında sonuç almayı beklediklerini aktardı.
Yenilenebilir tarafında gündeme gelen yüzer GES konusuna da değinen Enerji Bakanı, şunları söyledi: “Yüzer GES’te büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelin büyük çoğunluğu da devlet elindeki EÜAŞ’ta. Atatürk Barajı, Karakaya, Keban var. Bunların çok önemli rezervuar yüzeyleri var. Burada da yine belki özel sektörle, belki EÜAŞ eliyle 3 bin megavata yakın bir yüzer GES’i de en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Yüzer GES yoğunlaşacağımız yeni alanlardan bir tanesi olacak.”
2026’da elektriğin otobanlarını inşa edeceğiz
“Offshore ile alakalı 2026 yılı içerisinde önemli bir süreç yaşayabiliriz” diyen Bakan Bayraktar, burada da YEKA benzeri bir modelle deniz üstü rüzgarı açmayı hedeflediklerini iletti. Elektrik tarafında 2026’da altyapıyla ilgili yatırımların sıkça duyulacağını kaydeden Alparslan Bayraktar, şunları söyledi: “Özellikle bu kadar yenilenebilir yapmak için daha güçlü bir şebekeye ihtiyacımız var. Elektriğin otobanlarını bu sene inşa etme noktasında önemli adımlar atacağız. HVDC line’ları (yüksek gerilim doğru akım sistemi) ilk kez Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyoruz. Bunların hepsi çok uzun soluklu, belki 2030’larda devreye alabileceğimiz yatırımlar ama süreçleri 2026’dan itibaren başlatmak istiyoruz.”
Dış finansmana yoğunlaşacağımız bir yıl olacak
“2026 aynı zamanda enerjiye dış finansmanın daha yoğun bir şekilde gireceği bir yıl olacak” ifadelerini kullanan Bakan Bayraktar, “Özellikle Türkiye Petrolleri’nin (TPAO) 4 milyar dolarlık sukuk ihracı, Sakarya gaz sahasındaki gelişmeyle alakalı ECA kredileri gibi konularda gelişmeler olacak” diye devam etti. Bayraktar, yakın bir zaman önce duyurdukları Dünya Bankası’yla yapılan görüşmelerde 6 milyar dolarlık HVDC yatırım finansmanı anlaşmasını hatırlattı.
Bakan Bayraktar’ın aktardığına göre, yurt dışı atağında Türkiye Petrolleri, 2026 ve sonrasında Libya, Irak ve Kazakistan gibi ülkelerde saha satın alma ve birleşmelerle (M&A) büyüyecek. Hiç yeni keşif olmasa bile mevcut projeler ve yurt dışı satın almalarıyla 2028’de günlük 500 bin varil üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu dev büyüme için yaklaşık 4 milyar dolarlık sukuk ihracı ve dış finansman kanalları kullanılacak. Somali, Pakistan ve Libya’da sismik ve sondaj faaliyetleri yoğunlaşacak.
Altyapıya 1 trilyon TL’lik yatırım yapılacak
Altyapı tarafında da yoğun bir yatırım sürecine girildiğini anlatan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: “Nisanda İspanya ve Portekiz’de yaşanan hadiseyi yaşamamak için çok güçlü bir şebekeye sahip olmamız lazım.
Dağıtım şirketleri 2026-30 dönemini tarife dönemi yapılıyorlar. Yatırımlar, bakımlar vs. Türkiye genelinde dağıtım şebekesi düzeyinde 2026-30 yılları arasında 1 trilyon liralık bir yatırım öngörümüz var. Bunun bir kısmı genişleme, yeni yatırım, bir kısmı yenileme, bakım yatırımı. Yani her yıl 200 milyar lira bu alana yatırım yapacağız. Dolayısıyla altyapıda çok yoğun bir gündem ve iş bizi bekliyor.”
Yenilenebilir dışında Türkiye’nin mutlaka baz yük santrale de ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan, “Yani 7/24 çalışabilecek, bize her an elektrik verebilecek bir alan. 2026 yılı içerisinde yaklaşık 850-900 megavatlık bir doğal gaz santralini Kırklareli’nde devreye alacağız. Ve inşallah 2026 yılı içerisinde yine hem yerli kömür hem ithal kömürle alakalı da yeni santral, yeni kapasitelerin belki lisanslaması ve onların da çalışmaya başlayacağı bir süreci yaşayacağız” dedi.
3.2 milyar dolarlık ithalat önlenecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz üretiminde 2026 yılı için hazırlanan planları da paylaştı. Yeni üretim platformlarından kaya petrolüne kadar pek çok başlıkta bilgi veren Bakan’ın aktardığı bilgilere göre, 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda üretim iki katına çıkarılacak. Bu artışla birlikte yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanmış olacak. Üretim artışı, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu (FPU) aracılığıyla deniz üstünden gerçekleştirilecek. Bu hamle ile yıllık 3.2 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor. 2028’de ikinci platformun gelişiyle üretimin 4 katına çıkarılması planlanıyor.
Akkuyu’da üretim için geri sayım başladı
Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji yol haritasında 2026 yılının tarihi bir kırılma noktası olacağını açıkladı. Akkuyu’nun devreye girmesinden SMR teknolojisine yönelik yasal altyapıya kadar nükleer gündemi netleşti. Bakan Bayraktar, 2026 yılını ilk reaktörün elektrik üretimine başlayacağı hedef yıl olarak belirlediklerini ifade etti.
Nükleerin baz yük kapasitesi açısından Türkiye’nin enerji arz güvenliği için hayati önemde olduğunu söyleyen Bayraktar, geleneksel büyük santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörler (SMR) yatırımları konusunda da 2026 yılında hukuki çerçeve kazandıracağını açıkladı. Bakan, bu yatırımları teşvik edecek bir kanun taslağının Meclis’e sevk edileceğini duyurdu. Bakan Bayraktar, nükleer enerjideki yeni durakları olan Sinop projesi için Türkiye-Güney Kore-ABD arasında üçlü bir iş birliği yapısı üzerinde durulduğunu aktardı.
Rusya ile 9 milyar dolarlık finansman anlaşması
Rusya’nın Türkiye için güvenilir bir tedarikçi olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, Akkuyu projesinin Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı olduğunu hatırlatarak, “Rusya, Akkuyu projesi için yaklaşık 9 milyar dolarlık yeni bir finansman sağladı” dedi.
Bu kaynağın muhtemelen 2026-2027 yıllarında kullanılacağını belirten Bayraktar, sadece 2026 yılı özelinde Türkiye’ye bu kanaldan 4-5 milyar dolarlık bir dış finansman girişi olacağını ifade etti. Rusya ile güvenilir ticaret devam ederken, ABD’den yapılacak LNG alımları ile gaz maliyetlerinin de düşürülmesi hedefleniyor. 2027 yılından itibaren çok daha rekabetçi fiyatlarla gaz alınması planlanıyor. Bayraktar, “Gazı ucuza alabilirsek, devletin destek bütçesi üzerindeki yükü vatandaşın sırtına bindirmeden otomatikman azaltmış oluruz” diye konuştu.
Karbon ticareti EPİAŞ'ta hayata geçecek
Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarından Avrupa’nın sınırda karbon düzenlemesini hatırlatan Bakan Bayraktar, “Dolayısıyla emisyonlarımızı düşürmeyle alakalı hedeflerimiz devam ediyor. 2026’da EPİAŞ bünyesinde, bir karbon ticaret merkezini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Biz politikalarımızda daha istikrarlı gidiyoruz” dedi.
Kademeli tarife ile doğal gaz destekleri kalkıyor
Bakanlık olarak enerji desteklerine devam edeceklerini ancak destek bütçesini daha verimli kullanmak için bazı düzenlemelere gittiklerini kaydeden Bakan Bayraktar, elektrikte bu yıl 5 bin kilovatsaat olan destek sınırının 2026’dan itibaren 4 bin kilovatsaate düşürüleceğini açıklayarak, maliyet esaslı tarifeye geçileceğini belirtti.
Bakan, yaklaşık 2.5 milyon hanenin bundan etkileneceğini de ekledi. 2026’dan itibaren doğal gazda da kademeli modele geçeceklerini duyuran Bayraktar, Ankara, Erzurum gibi farklı iklim bölgelerine özel il bazlı belirlenecek ortalama tüketimin üzerinde kalanların destekten yararlanamayacağını söyledi. Oranın henüz belirlenmediğini aktaran Bakan, bu kış döneminde olmaması için çalıştıklarını belirtti. 2023 yılındaki 1 trilyon TL’lik desteğin 2025’te 650 milyar TL olduğunu kaydeden Bayraktar, 2026 destek bütçesini de 400 milyar TL olarak açıklarken, rakamın enflasyon hedefleriyle güncellenebileceğini de söyledi.
Eti Maden 'milli maden' şirketi olarak konumlanıyor
Gelecek yılki hedeflerden birinin de nadir toprak elementleri konusunda olacağını aktaran Bakan Bayraktar, “Beylikova’daki çalışmaları artık bir endüstriyel tesise dönüştürme noktasında 2026 bizim için önemli. Nadir toprak elementleri ve bakır gibi diğer kritik madenler konusunda Türkiye’nin kaynaklarını tespit ve bu kaynakları bir an önce ekonomiye kazandırmakla alakalı yoğun bir mesai harcayacağız.
Eti Maden’i milli maden şirketimiz olarak konumlandırmak ve daha aktif hale getirmek istiyoruz. Eti Maden esas itibariyle bor ürünlerinin üretimini yapan ve dünyaya ticaretini yapan, yılda 1.2-1.3 milyar dolar ihracat geliri olan, kârlılığı Türkiye’deki en yüksek şirketlerden bir tanesi. Ama bor etrafında sıkışmış bir şirket. Bu şirketi milli bir şampiyona nasıl dönüştürebiliriz? Eti Maden niye bir bakır madeninde, altın madeninde de bir şirket olmasın?” ifadelerini kullandı.
Depolamada DEKA modeli geliyor
Enerjide üretim kadar depolamanın da önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, “Depolamada verdiğimiz 33 bin 500 megavatlık bir kapasite var. Bu yatırımlar da çok küçük bir kısmı belki 20-30 megavatlık ilk proje hayata geçti. 2026’da 2 bin megavat yatırım devreye girecek. 2027 ve sonrasında bunlar devreye girecek. Nasıl yenilenebilir kaynak alanı (YEKA) modeli yaptıysak, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu depolamada da böyle bir uluslararası yatırımcılarla DEKA (depolama kaynak alanı) gibi bir modeli de 2026’da hayata geçirebiliriz. Belli bir kısmını TEİAŞ olarak alıp Türkiye’deki depolamayı böyle bir, yönetme gibi bir düşüncemiz açıkçası var” dedi.