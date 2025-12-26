“Enerjide cari açığı bitirecek hasat dönemine giriyoruz”

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye, 2026 yılında sa­dece bir enerji üreticisi değil, aynı zamanda böl­genin en güçlü enerji diplomasi merkezlerinden biri olmayı he­defliyor. Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 2026 yılı enerji viz­yonunu açıkladı. Bakan Alpars­lan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünün devreye alınmasından Karade­niz gazında üretimin iki katına çıkarılmasına, enerji destekle­rinden maden stratejilerine ka­dar birçok kritik başlıkta yol ha­ritasını çizdi. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenli­ğini sağlamak ve dışa bağımlılı­ğı bitirmek amacıyla yürütülen projelerin 2026 yılında meyvele­rini vermeye başlayacağını belir­terek, “Türkiye’nin ekonomideki en önemli açmazı olan enerji ca­ri açığını düşürmeye ve döviz fa­turasını aşağı çekmeye odaklan­dık” dedi.

Türkiye’nin enerji talebinde beklentinin üzerinde bir artış ya­şandığını söyleyen Enerji ve Ta­bii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki 20-30 yıl içinde bunun büyüyen bir iv­meyle artacağını belirtti. Talebi tetikleyen yeni alanları yapay ze­ka ve veri merkezlerinin yoğun elektrik ihtiyacı olarak gösteren Bakan, elektrikli araçlar ve yaz aylarında rekor seviyeye ulaşan soğutma kaynaklı elektrik tüketi­mini de listeye ekledi. Bakan Bay­raktar, 2026 ve sonrası için proje­leri şöyle sıraladı:

YEKA’lar kesintisiz 2026’da devam edecek

Yenilenebilir enerjide 2035 için ortaya koyulan 120 bin me­gavat güneş ve rüzgar santralle­ri yatırımının 2026’da da devam edeceğini ifade eden Bakan Bay­raktar, bu yılın 6 bin 500 megavat GES ile tamamlanacağını söy­ledi. Rüzgarda (RES) da 2 bin megavatlık kapasiteye ulaşılaca­ğını aktaran Bayraktar, “Yaklaşık 8 bin mega­vatlık hedefimizi bu yıl tutturuyoruz. 2026’da da benzer şekilde yenilene­bilirde bu kapasiteyi daha da yüksek yapmak suretiy­le gerçekleştirmeyi hedefli­yoruz” dedi. YEKA’ların ge­lecek yıl da devam edeceği­ni kaydeden Bayraktar, “Her yıl yaklaşık 2 bin megavatlık yeni kapasite tahsisi ve ihalele­ri yapmayı hedefliyoruz.

Bu sene 3 bin 800 megavatlık kapasiteyi tahsis ettik ve 630 milyon dolarlık bir katkı alarak bu ihaleleri ger­çekleştirdik. Dolayısıyla elektrik­te yenilenebilir büyüyor. Sanayi­cilerin en büyük şikayeti olan ve 4 yılı bulan izin süreçlerini 2 yı­la düşürecek yasal düzenleme­nin ikincil mevzuatını da 2026’da tam kapasite uygulanacak. Böyle­ce kapasite tahsisi alan sanayici, bürokrasiye takılmadan tesisini kurabilecek” diye konuştu.

Yüzer GES’ler 2026’nın öncelikli konusu

2026’nın hükümetlerarası an­laşma yoluyla büyük ölçekli pro­jelere imzaların atıldığı bir yıl olacağını dile getiren Bakan Bay­raktar, özellikle Körfez ülkeleriy­le başlayan görüşmelerin hukuki anlamda süreçlerin başlayacağı, imzaların atılacağı bir yıl olma­sını beklediklerini söyledi. Gö­rüşmelerde GES yanında depo projelerinin ele alındığını kayde­den Bakan, yılın ilk yarısında so­nuç almayı beklediklerini aktar­dı.

Yenilenebilir tarafında gün­deme gelen yüzer GES konusuna da değinen Enerji Bakanı, şunları söyledi: “Yüzer GES’te büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelin büyük çoğunluğu da devlet elin­deki EÜAŞ’ta. Atatürk Barajı, Ka­rakaya, Keban var. Bunların çok önemli rezervuar yüzeyleri var. Burada da yine belki özel sektör­le, belki EÜAŞ eliyle 3 bin mega­vata yakın bir yüzer GES’i de en kısa sürede hayata geçirmek is­tiyoruz. Yüzer GES yoğunlaşaca­ğımız yeni alanlardan bir tanesi olacak.”

2026’da elektriğin otobanlarını inşa edeceğiz

“Offshore ile alakalı 2026 yılı içerisinde önemli bir süreç ya­şayabiliriz” diyen Bakan Bay­raktar, burada da YEKA benze­ri bir modelle deniz üstü rüzga­rı açmayı hedeflediklerini iletti. Elektrik tarafında 2026’da altyapıyla ilgili yatırımların sıkça duyula­cağını kaydeden Alparslan Bay­raktar, şunları söyledi: “Özellik­le bu kadar yenilenebilir yapmak için daha güçlü bir şebekeye ihti­yacımız var. Elektriğin otoban­larını bu sene inşa etme nokta­sında önemli adımlar atacağız. HVDC line’ları (yüksek gerilim doğru akım sistemi) ilk kez Tür­kiye’ye kazandırmayı hedefliyo­ruz. Bunların hepsi çok uzun so­luklu, belki 2030’larda devreye alabileceğimiz yatırımlar ama süreçleri 2026’dan itibaren baş­latmak istiyoruz.”

Dış finansmana yoğunlaşacağımız bir yıl olacak

“2026 aynı zamanda enerjiye dış finansmanın daha yoğun bir şekilde gireceği bir yıl olacak” ifadelerini kullanan Bakan Bay­raktar, “Özellikle Türkiye Pet­rolleri’nin (TPAO) 4 milyar do­larlık sukuk ihracı, Sakarya gaz sahasındaki gelişmeyle alaka­lı ECA kredileri gibi konularda gelişmeler olacak” diye devam etti. Bayraktar, yakın bir zaman önce duyurdukları Dünya Ban­kası’yla yapılan görüşmelerde 6 milyar dolarlık HVDC yatırım fi­nansmanı anlaşmasını hatırlat­tı.

Bakan Bayraktar’ın aktardığı­na göre, yurt dışı atağında Türki­ye Petrolleri, 2026 ve sonrasında Libya, Irak ve Kazakistan gibi ül­kelerde saha satın alma ve birleş­melerle (M&A) büyüyecek. Hiç yeni keşif olmasa bile mevcut projeler ve yurt dışı satın almala­rıyla 2028’de günlük 500 bin varil üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu dev büyüme için yaklaşık 4 milyar dolarlık sukuk ihracı ve dış finansman kanalla­rı kullanılacak. Somali, Pakistan ve Libya’da sismik ve sondaj faa­liyetleri yoğunlaşacak.

Altyapıya 1 trilyon TL’lik yatırım yapılacak

Altyapı tarafında da yoğun bir yatırım sürecine girildiğini an­latan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: “Nisanda İspanya ve Portekiz’de yaşanan hadiseyi ya­şamamak için çok güçlü bir şebe­keye sahip olmamız lazım.

Dağı­tım şirketleri 2026-30 dönemini tarife dönemi yapılıyorlar. Yatı­rımlar, bakımlar vs. Türkiye ge­nelinde dağıtım şebekesi düze­yinde 2026-30 yılları arasında 1 trilyon liralık bir yatırım öngörü­müz var. Bunun bir kısmı geniş­leme, yeni yatırım, bir kısmı ye­nileme, bakım yatırımı. Yani her yıl 200 milyar lira bu alana yatı­rım yapacağız. Dolayısıyla altya­pıda çok yoğun bir gündem ve iş bizi bekliyor.”

Yenilenebilir dı­şında Türkiye’nin mutlaka baz yük santrale de ihtiyacı olduğu­nu vurgulayan Bakan, “Yani 7/24 çalışabilecek, bize her an elekt­rik verebilecek bir alan. 2026 yılı içerisinde yaklaşık 850-900 me­gavatlık bir doğal gaz santralini Kırklareli’nde devreye alacağız. Ve inşallah 2026 yılı içerisinde yi­ne hem yerli kömür hem ithal kö­mürle alakalı da yeni santral, yeni kapasitelerin belki lisanslaması ve onların da çalışmaya başlaya­cağı bir süreci yaşayacağız” dedi.

3.2 milyar dolarlık ithalat önlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanı Alparslan Bayraktar, Türki­ye’nin petrol ve doğal gaz üreti­minde 2026 yılı için hazırlanan planları da paylaştı. Yeni üretim platformlarından kaya petrolüne kadar pek çok başlıkta bilgi veren Bakan’ın aktardığı bilgilere göre, 2026 yılında Sakarya Gaz Saha­sı’nda üretim iki katına çıkarıla­cak. Bu artışla birlikte yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiya­cı yerli kaynaklarla karşılanmış olacak. Üretim artışı, Osman Ga­zi Yüzer Üretim Platformu (FPU) aracılığıyla deniz üstünden ger­çekleştirilecek. Bu hamle ile yıl­lık 3.2 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmesi he­defleniyor. 2028’de ikinci plat­formun gelişiyle üretimin 4 katı­na çıkarılması planlanıyor.

Akkuyu’da üretim için geri sayım başladı

Alparslan Bayraktar, Türki­ye’nin nükleer enerji yol harita­sında 2026 yılının tarihi bir kı­rılma noktası olacağını açıkladı. Akkuyu’nun devreye girmesin­den SMR teknolojisine yöne­lik yasal altyapıya kadar nükle­er gündemi netleşti. Bakan Bay­raktar, 2026 yılını ilk reaktörün elektrik üretimine başlayacağı hedef yıl olarak belirlediklerini ifade etti.

Nükleerin baz yük ka­pasitesi açısından Türkiye’nin enerji arz güvenliği için hayati önemde olduğunu söyleyen Bay­raktar, geleneksel büyük sant­rallerin yanı sıra küçük modü­ler reaktörler (SMR) yatırım­ları konusunda da 2026 yılında hukuki çerçeve kazandıracağı­nı açıkladı. Bakan, bu yatırımları teşvik edecek bir kanun taslağı­nın Meclis’e sevk edileceğini du­yurdu. Bakan Bayraktar, nükle­er enerjideki yeni durakları olan Sinop projesi için Türkiye-Gü­ney Kore-ABD arasında üçlü bir iş birliği yapısı üzerinde durul­duğunu aktardı.

Rusya ile 9 milyar dolarlık finansman anlaşması

Rusya’nın Türkiye için güve­nilir bir tedarikçi olduğunu söy­leyen Bakan Bayraktar, Akkuyu projesinin Cumhuriyet tarihi­nin en büyük dış yatırımı olduğu­nu hatırlatarak, “Rusya, Akkuyu projesi için yaklaşık 9 milyar do­larlık yeni bir finansman sağladı” dedi.

Bu kaynağın muhtemelen 2026-2027 yıllarında kullanıla­cağını belirten Bayraktar, sade­ce 2026 yılı özelinde Türkiye’ye bu kanaldan 4-5 milyar dolarlık bir dış finansman girişi olacağını ifade etti. Rusya ile güvenilir tica­ret devam ederken, ABD’den ya­pılacak LNG alımları ile gaz mali­yetlerinin de düşürülmesi hedef­leniyor. 2027 yılından itibaren çok daha rekabetçi fiyatlarla gaz alınması planlanıyor. Bayraktar, “Gazı ucuza alabilirsek, devletin destek bütçesi üzerindeki yükü vatandaşın sırtına bindirmeden otomatikman azaltmış oluruz” diye konuştu.

Karbon ticareti EPİAŞ'ta hayata geçecek

Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarından Avrupa’nın sınırda karbon düzenlemesini hatırlatan Bakan Bayraktar, “Dolayısıyla emisyonlarımızı düşürmeyle alakalı hedeflerimiz devam ediyor. 2026’da EPİAŞ bünyesinde, bir karbon ticaret merkezini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Biz politikalarımızda daha istikrarlı gidiyoruz” dedi.

Kademeli tarife ile doğal gaz destekleri kalkıyor

Bakanlık olarak enerji desteklerine devam edeceklerini ancak destek bütçesini daha verimli kullanmak için bazı düzenlemelere gittiklerini kaydeden Bakan Bayraktar, elektrikte bu yıl 5 bin kilovatsaat olan destek sınırının 2026’dan itibaren 4 bin kilovatsaate düşürüleceğini açıklayarak, maliyet esaslı tarifeye geçileceğini belirtti.

Bakan, yaklaşık 2.5 milyon hanenin bundan etkileneceğini de ekledi. 2026’dan itibaren doğal gazda da kademeli modele geçeceklerini duyuran Bayraktar, Ankara, Erzurum gibi farklı iklim bölgelerine özel il bazlı belirlenecek ortalama tüketimin üzerinde kalanların destekten yararlanamayacağını söyledi. Oranın henüz belirlenmediğini aktaran Bakan, bu kış döneminde olmaması için çalıştıklarını belirtti. 2023 yılındaki 1 trilyon TL’lik desteğin 2025’te 650 milyar TL olduğunu kaydeden Bayraktar, 2026 destek bütçesini de 400 milyar TL olarak açıklarken, rakamın enflasyon hedefleriyle güncellenebileceğini de söyledi.

Eti Maden 'milli maden' şirketi olarak konumlanıyor

Gelecek yılki hedeflerden birinin de nadir toprak elementleri konusunda olacağını aktaran Bakan Bayraktar, “Beylikova’daki çalışmaları artık bir endüstriyel tesise dönüştürme noktasında 2026 bizim için önemli. Nadir toprak elementleri ve bakır gibi diğer kritik madenler konusunda Türkiye’nin kaynaklarını tespit ve bu kaynakları bir an önce ekonomiye kazandırmakla alakalı yoğun bir mesai harcayacağız.

Eti Maden’i milli maden şirketimiz olarak konumlandırmak ve daha aktif hale getirmek istiyoruz. Eti Maden esas itibariyle bor ürünlerinin üretimini yapan ve dünyaya ticaretini yapan, yılda 1.2-1.3 milyar dolar ihracat geliri olan, kârlılığı Türkiye’deki en yüksek şirketlerden bir tanesi. Ama bor etrafında sıkışmış bir şirket. Bu şirketi milli bir şampiyona nasıl dönüştürebiliriz? Eti Maden niye bir bakır madeninde, altın madeninde de bir şirket olmasın?” ifadelerini kullandı.

Depolamada DEKA modeli geliyor

Enerjide üretim kadar depolamanın da önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, “Depolamada verdiğimiz 33 bin 500 megavatlık bir kapasite var. Bu yatırımlar da çok küçük bir kısmı belki 20-30 megavatlık ilk proje hayata geçti. 2026’da 2 bin megavat yatırım devreye girecek. 2027 ve sonrasında bunlar devreye girecek. Nasıl yenilenebilir kaynak alanı (YEKA) modeli yaptıysak, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu depolamada da böyle bir uluslararası yatırımcılarla DEKA (depolama kaynak alanı) gibi bir modeli de 2026’da hayata geçirebiliriz. Belli bir kısmını TEİAŞ olarak alıp Türkiye’deki depolamayı böyle bir, yönetme gibi bir düşüncemiz açıkçası var” dedi.