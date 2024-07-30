Enfal Oyuncak, yerli üretimle ihracatta 24 ülkeye ulaştı
‘Let’s Be Child’ markasıyla geçen yıl 1 milyondan fazla oyuncak satan Enfal Oyuncak, satışların yüzde 20’sini 24 ülkeye ihracattan elde ediyor. Bu yıl 1,5 milyon adet oyuncak üreteceklerini söyleyen Enfal Oyuncak Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Karaduman, “Avrupa pazarında her yıl yüzde 10 büyüme hedefiyle İngiltere’den sonra Almanya’da ofis açacağız" dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Dünyada oyuncak üretiminin büyük oranda Çin’e kaydığı bir dönemde Tükiye’de yerli oyuncak üreten Enfal Oyuncak, ‘Let’s Be Child’ markasıyla geçen yıl 1 milyon adet üzerinde oyuncak sattı. Bu yıl ise hedefin 1,5 milyon adede ulaşmak olduğunu aktaran Enfal Oyuncak Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Karaduman, “Avrupa pazarında her yıl yüzde 10 büyüme hedefiyle İngiltere’den sonra Almanya’da ofis açmaya hazırlanıyoruz.
Diğer taraftan ABD pazar için de hazırlanıyoruz. Satışlarının yüzde 20’si ihracat olan markamızın şu anda Avrupa ağırlıklı olmak üzere 24 ülkeye ihracatı bulunuyor. Let’s Be Child markamızın bünyesine bebek kategorilerini de ekleyerek, ana kucağı, biberon, bebek güvenlik araçları gibi yeni ürünlerle pazarımızı genişletiyoruz. Yine orta vadede Çin’de de üretim planlarımız var” dedi.
ABD’ye ihracata hazırlanıyor
Oyuncak sektöründe Türkiye’de yabancı marka algısını, ‘sağlıklı oyuncak’ ile kırdıklarını ifade eden Karaduman, bebeklerin sağlığının ön planda tutularak, kimyasal içermeyen kaliteli hammaddelerden ana kucağı, biberon gibi bebek ürünleri, bebek ev güvenlik ürünleri, bebek termosu ve katlanabilir banyo setleri ile ürün çeşitliliğini artırdıklarını söyledi.
Markalarıyla Avrupa ülkelerindeki başarısını, önümüzdeki 10 yılda Latin Amerika ve ABD’ye taşımayı hedeflediklerini aktaran Karaduman, dünyada oyuncak üretiminin büyük oranda Çin’e kaydığı dönemde bir Alman markasıyla iş birliği yaparak 2020 yılında Türkiye’de oyuncak üretimine başladıklarını belirtti. Yaklaşık 80 milyon euroluk yatırımla üretime başladıklarını ileten Karaduman, “Bugün gelinen noktada ürünlerimizin yüzde 70’i Türkiye’de üretilirken, yüzde 30’u Çin’den ithal ediliyoruz.
Üretimin başlamasıyla birlikte ihracat da gündeme geldi. Pandemi döneminde Avrupa’nın Türkiye’ye yönelmesi, ihracat kapılarını araladı ve ilk kez 2022 yılında aralarında Avrupa ülkeleri, Körfez ülkeleri ve Rusya’nın bulunduğu ülkelere kalıbı, üretimi kendimize ait yaklaşık 1 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdik. 3 yıl gibi kısa bir sürede ihracatımız 10 milyon doların üzerine çıktı” diye konuştu.
50 milyon euroluk kalıp yatırımı yaptı
Pandemi döneminde üretim yapıp isim hakkını aldıkları marka ile anlaşmazlık yaşayınca kendi markaları olan ‘Let’s Be Child’ı kurduklarını anlatan Karaduman, “Enfal Oyuncak’ın hikayesi aslında Tahtakale’de başladı. Çin’den getirdiğimiz ürünlerle piyasadaki oyuncak açığına hitap ettik. 2012 yılına kadar 11 yıllık süreçte ithalat ile büyüme gösterdik. 2012 yılında yıllık 600 konteyner ürün getirir noktaya geldik.
Pandemi dönemi ise ülkelerin sınırlarının kapanması, ticaretin durması, ithalatı zora sokuyor. Bu durumda yerli üretim fikrini hayata geçirdik. Yaklaşık 50 milyon euroluk kalıp yatırımı ve 30 milyon euroluk makine, teknoloji ve fabrika yatırımı yaptık ve üretime başladık. Bugün gelinen noktada ürünlerin yüzde 70’i Türkiye’de üretilirken, yüzde 30’u Çin’den ithal ediliyor” diye konuştu.
“Dijital çağ, oyuncak yaşını geri çekiyor”
Ürünlerinin online kanal ve seçkin bebek ve oyuncak mağazalarında, discount market zincirlerinde yer aldığını anlatan Karaduman, “Bizim şu anda müşteriyle direkt temas ettiğimiz yer online kanal. İleride fiziki mağaza hedefimiz de var. Özellikle yurt dışında ‘Let’s be Child’ markası görmek isterim” dedi. Oyuncakta 0-6 yaşa odaklandıklarını belirten Karaduman, gelişen teknolojiyle birlikte oyuncakla oyun oynama yaşının düştüğüne, bu nedenle bu gruba odaklandıklarına vurguladı. İkinci bir marka olarak da bebek alanında Numio’yu kurduklarını anlatan Karaduman, şunları anlattı:
“Güvenlik ürünleri, beslenme grubu ve araç-gereç tarafında da uyku ana kucağı ürünümüz var. Şu anda 3 kategoride ancak biz oraya elektronik, bebek telsizleri, bebek kameraları, buhar makineleri, bakım setleri, belki araç gereç tarafı, biraz da kozmetik ekleyip kategoriyi genişletmeyi düşünüyoruz.”