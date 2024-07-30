Enfal Oyuncak, yerli üretimle ihracatta 24 ülkeye ulaştı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Dünyada oyuncak üre­timinin büyük oran­da Çin’e kaydığı bir dö­nemde Tükiye’de yerli oyuncak üreten Enfal Oyuncak, ‘Let’s Be Child’ markasıyla geçen yıl 1 milyon adet üzerinde oyun­cak sattı. Bu yıl ise hedefin 1,5 milyon adede ulaşmak olduğu­nu aktaran Enfal Oyuncak Yö­netim Kurulu Başkanı Furkan Karaduman, “Avrupa pazarın­da her yıl yüzde 10 büyüme he­defiyle İngiltere’den sonra Al­manya’da ofis açmaya hazır­lanıyoruz.

Diğer taraftan ABD pazar için de hazırlanıyoruz. Satışlarının yüzde 20’si ihracat olan markamızın şu anda Avru­pa ağırlıklı olmak üzere 24 ül­keye ihracatı bulunuyor. Let’s Be Child markamızın bünyesi­ne bebek kategorilerini de ekle­yerek, ana kucağı, biberon, be­bek güvenlik araçları gibi yeni ürünlerle pazarımızı genişleti­yoruz. Yine orta vadede Çin’de de üretim planlarımız var” dedi.

ABD’ye ihracata hazırlanıyor

Oyuncak sektöründe Tür­kiye’de yabancı marka algısı­nı, ‘sağlıklı oyuncak’ ile kırdık­larını ifade eden Karaduman, bebeklerin sağlığının ön plan­da tutularak, kimyasal içerme­yen kaliteli hammaddelerden ana kucağı, biberon gibi be­bek ürünleri, bebek ev güven­lik ürünleri, bebek termosu ve katlanabilir banyo setleri ile ürün çeşitliliğini artırdıklarını söyledi.

Markalarıyla Avrupa ülkelerindeki başarısını, önü­müzdeki 10 yılda Latin Ameri­ka ve ABD’ye taşımayı hedefle­diklerini aktaran Karaduman, dünyada oyuncak üretiminin büyük oranda Çin’e kaydığı dö­nemde bir Alman markasıyla iş birliği yaparak 2020 yılında Türkiye’de oyuncak üretimine başladıklarını belirtti. Yakla­şık 80 milyon euroluk yatırım­la üretime başladıklarını ileten Karaduman, “Bugün gelinen noktada ürünlerimizin yüz­de 70’i Türkiye’de üretilirken, yüzde 30’u Çin’den ithal edili­yoruz.

Üretimin başlamasıy­la birlikte ihracat da gündeme geldi. Pandemi döneminde Av­rupa’nın Türkiye’ye yönelme­si, ihracat kapılarını araladı ve ilk kez 2022 yılında aralarında Avrupa ülkeleri, Körfez ülkele­ri ve Rusya’nın bulunduğu ül­kelere kalıbı, üretimi kendimi­ze ait yaklaşık 1 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleş­tirdik. 3 yıl gibi kısa bir sürede ihracatımız 10 milyon doların üzerine çıktı” diye konuştu.

50 milyon euroluk kalıp yatırımı yaptı

Pandemi döneminde üre­tim yapıp isim hakkını aldıkları marka ile anlaşmazlık yaşayın­ca kendi markaları olan ‘Let’s Be Child’ı kurduklarını anlatan Karaduman, “Enfal Oyuncak’ın hikayesi aslında Tahtakale’de başladı. Çin’den getirdiğimiz ürünlerle piyasadaki oyuncak açığına hitap ettik. 2012 yılına kadar 11 yıllık süreçte ithalat ile büyüme gösterdik. 2012 yı­lında yıllık 600 konteyner ürün getirir noktaya geldik.

Pande­mi dönemi ise ülkelerin sınır­larının kapanması, ticaretin durması, ithalatı zora sokuyor. Bu durumda yerli üretim fik­rini hayata geçirdik. Yaklaşık 50 milyon euroluk kalıp yatırı­mı ve 30 milyon euroluk maki­ne, teknoloji ve fabrika yatırı­mı yaptık ve üretime başladık. Bugün gelinen noktada ürünle­rin yüzde 70’i Türkiye’de üreti­lirken, yüzde 30’u Çin’den ithal ediliyor” diye konuştu.

“Dijital çağ, oyuncak yaşını geri çekiyor”

Ürünlerinin online kanal ve seçkin bebek ve oyuncak mağazalarında, discount market zincirlerinde yer aldığını anlatan Karaduman, “Bizim şu anda müşteriyle direkt temas ettiğimiz yer online kanal. İleride fiziki mağaza hedefimiz de var. Özellikle yurt dışında ‘Let’s be Child’ markası görmek isterim” dedi. Oyuncakta 0-6 yaşa odaklandıklarını belirten Karaduman, gelişen teknolojiyle birlikte oyuncakla oyun oynama yaşının düştüğüne, bu nedenle bu gruba odaklandıklarına vurguladı. İkinci bir marka olarak da bebek alanında Numio’yu kurduklarını anlatan Karaduman, şunları anlattı:

“Güvenlik ürünleri, beslenme grubu ve araç-gereç tarafında da uyku ana kucağı ürünümüz var. Şu anda 3 kategoride ancak biz oraya elektronik, bebek telsizleri, bebek kameraları, buhar makineleri, bakım setleri, belki araç gereç tarafı, biraz da kozmetik ekleyip kategoriyi genişletmeyi düşünüyoruz.”