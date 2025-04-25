Enflasyon lükse dokunmadı küçük teknelerde satış yüzde 50 düştü
Dünya tekne ve yat üretiminde kapasite ve kalite olarak ilk üçte yer alan Türkiye’de imalatçılar, rekabet gücünü kaybetmekten endişeli. Öyle ki 2018 yılında 8 milyar dolarlık ihracat yapan sektörün, 2024’teki ihraç değeri 2 milyar dolara kadar geriledi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Küresel talep daralmasının da etkisiyle bu yıl rakamın ancak 1,5 milyar dolarlara ulaşacağı tahmin ediliyor. Tekne ve yat sektörünün iç pazardaki hacmi ise 2 milyar dolar.
Enflasyon ve ekonomik daralmanın sektör üzerinde yarattığı en büyük etkilerden biri de ‘küçük’ olarak tabir edilen tekne satışlarındaki düşüş oldu. Öyle ki sektörün hatırı sayılır üreticilerinde kapasite kullanım oranları yüzde 60’lara düştü. İzmir Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği (TEKİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akduman’ın verdiği bilgilere göre, 5-10 metre ebatlarındaki tekne satışları yüzde 50 düştü. Daha lüks segment olan 10- 25 metre ve üzerinde ise hareketlilik devam etti. Yani satış fiyatı 400 ile 800 bin TL arasında olan teknelerin satışı yüzde 50 düştü.
Akduman, “Eskiden kredi kartına taksitle tekne alınıyordu, artık kimde yüzde 60 faiz ödemek istemiyor. ‘Milyonluk yat’ algısı yüzünden 25 metre altında KDV muafiyeti de kaldırıldı. Ayrıca küçük segmentte marina bağlama alanı ve fiyat sorunu da var. Örneğin 10 metrelik bir tekne için yıllık 500 bin lira bağlama ücreti talep eden marinalar var. Ayrıca marinalar da küçük tekneleri bağlamak istemiyor” dedi. Globalde de büyük teknelere bir ilgi olduğunu söyleyen Akduman, bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngördü.
Türkiye tekne ve yatçılık sektörünün kamu nezdinde yeterli desteği bulamadığını dile getiren Akduman, gerek ticaret ve sanayi odaları gerekse ihracatçı birlikleri içerisinde dahi tanımlanmadıklarından şikâyetçi.
“Türkiye deniz ülkesi, geleceğimiz denizlerde” diyen Akduman, “Sektörümüz özellikle megayat üretiminde dünyanın ilk üçü arasında. Tekne ve yat üretiminde markalaştık. Ancak hammadde, işçilik gibi maliyetler ve döviz kuru nedeniyle gücümüzü kaybediyoruz. Bugün markada hala çok iyiyiz ama fason üretimle Polonya bizi geride bıraktı. Yakında marka olmaya da başlar. Biz Avrupa’dan bin 200 euroya motor alırken Avrupalı 600 euroya alıyor. Biz bir de devlete KDV’sini ödüyoruz.
Aynı Avrupalı firma ile pazarda rekabet etmeye çalışıyoruz” diye devam etti. Türkiye’nin, Avrupa ve Asya arasında önemli bir geçiş noktası sağladığını ve bu avantajı kullanması gerektiğini söyleyen Akduman, “Ancak, devletin yurt dışı fuarlara sağladığı desteklerin son yıllarda azaldığına dikkat çekmek isterim. Daha önce fuar destek oranı yüzde 75 civarındayken, şimdi çok düşük rakamlarla sınırlı. Bu durum, gelişmiş ülkelerle rekabeti zorlaştırıyor” şeklinde konuştu.
Tekne ve yatlar İzmir’de görücüye çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve ED Fuarcılık tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, İzmir’de kapılarını açtı. Fiyatları 150 bin TL’den başlayan 20 milyon TL’ye kadar çıkan 350’den fazla tekne ve deniz aracı sergilendiği fuara bu yıl 40 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.
Fuarda bu yıl, 110 katılımcı yer alırken, sergilenen tekne sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20 artış gösterdi. Bu yıl fuarda sergilenen yerli tekne oranının yüzde 70 seviyelerine yaklaştığını ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, “Bu durum, Türk denizcilik sektörünün uluslararası pazarda giderek güçlendiğini gösteriyor. Yerli üreticilerin İzmir fuarına katılımının bu denli artması sektörümüz için büyük bir başarı. Denizcilik fuarları için büyük bir merkez haline gelen İzmir, denizcilik sektörü açısından çok büyük bir potansiyele sahip ve gelecekte Türkiye’nin en büyük boat şovunu burada yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
İzmir, denizcilikte önemli merkez oluyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise, “İzmir, denizcilik sektöründe büyük bir üretim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. İzmir’de yapılan tekneler, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da satılıyor. İzmir, denizcilik sektöründe önemli bir merkez haline gelmeye başladı ve bu fuarın büyümesi, İzmir’in bu alandaki gücünü pekiştirecek” diye konuştu.
Fuarın büyüklüğü ve katılımcı sayısı açısından büyük bir başarıya imza atıldığını belirten İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Fatih Gökçedağ da, “İzmir’deki fuar alanımız, katılımcı sayısı ve ziyaretçi trafiği bakımından çok önemli bir noktaya geldi. Bu fuar, sadece sektörel profesyonellere değil, deniz tutkunlarına ve yatırımcılara da büyük fırsatlar sunuyor. Bu yıl, 350’den fazla tekne sergilenecek ve ziyaretçi sayısının geçen yıla göre iki katına çıkması bekleniyor” dedi.
“Ticaret savaşlarında köprü konumuna geliyoruz”
ABD’nin yeni tarife uygulamasıyla birlikte yeni dünyada üretim ve tüketimin yer değiştirdiğini söyleyen TEKİMDER Başkanı Hüseyin Akduman, “Ünlü brokerlar Türkler ile çalışmak için geliyor. Amerika’dan, Avustralya’dan, Hollanda’dan Avrupa’ya mal satmak için gelenler var. Ticaret savaşlarında köprü konumuna geliyoruz. Bunu iyi okuyabilirsek, üreticilere yurt dışında destekler sağlanırsa bu savaşın kazananlarından olabiliriz” dedi.