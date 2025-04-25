Enflasyon lükse dokunmadı küçük teknelerde satış yüzde 50 düştü

Nurdoğan A. ERGÜN

Küresel talep daralmasının da etkisiyle bu yıl rakamın ancak 1,5 milyar dolarlara ulaşacağı tahmin edi­liyor. Tekne ve yat sektörünün iç pazardaki hacmi ise 2 milyar dolar.

Enflasyon ve ekonomik daralmanın sektör üzerinde yarattığı en büyük etkilerden biri de ‘küçük’ olarak tabir edi­len tekne satışlarındaki düşüş oldu. Öyle ki sektörün hatırı sayılır üreticilerinde kapasite kullanım oranları yüzde 60’la­ra düştü. İzmir Tekne İmalat­çıları ve Tedarikçileri Dayanış­ma Derneği (TEKİMDER) Yö­netim Kurulu Başkanı Hüseyin Akduman’ın verdiği bilgilere göre, 5-10 metre ebatlarında­ki tekne satışları yüzde 50 düş­tü. Daha lüks segment olan 10- 25 metre ve üzerinde ise hare­ketlilik devam etti. Yani satış fiyatı 400 ile 800 bin TL arasın­da olan teknelerin satışı yüz­de 50 düştü.

Akduman, “Eski­den kredi kartına taksitle tekne alınıyordu, artık kimde yüzde 60 faiz ödemek istemiyor. ‘Mil­yonluk yat’ algısı yüzünden 25 metre altında KDV muafiyeti de kaldırıldı. Ayrıca küçük seg­mentte marina bağlama alanı ve fiyat sorunu da var. Örneğin 10 metrelik bir tekne için yıl­lık 500 bin lira bağlama ücreti talep eden marinalar var. Ayrı­ca marinalar da küçük tekne­leri bağlamak istemiyor” dedi. Globalde de büyük teknelere bir ilgi olduğunu söyleyen Ak­duman, bu trendin önümüzde­ki yıllarda da devam edeceğini öngördü.

Türkiye tekne ve yatçılık sektörünün kamu nezdinde ye­terli desteği bulamadığını dile getiren Akduman, gerek ticaret ve sanayi odaları gerekse ihra­catçı birlikleri içerisinde dahi tanımlanmadıklarından şikâ­yetçi.

“Türkiye deniz ülkesi, geleceğimiz denizlerde” diyen Akduman, “Sektörümüz özel­likle megayat üretiminde dün­yanın ilk üçü arasında. Tekne ve yat üretiminde markalaştık. Ancak hammadde, işçilik gi­bi maliyetler ve döviz kuru ne­deniyle gücümüzü kaybediyo­ruz. Bugün markada hala çok iyiyiz ama fason üretimle Po­lonya bizi geride bıraktı. Ya­kında marka olmaya da başlar. Biz Avrupa’dan bin 200 euro­ya motor alırken Avrupalı 600 euroya alıyor. Biz bir de devle­te KDV’sini ödüyoruz.

Aynı Av­rupalı firma ile pazarda reka­bet etmeye çalışıyoruz” diye devam etti. Türkiye’nin, Avru­pa ve Asya arasında önemli bir geçiş noktası sağladığını ve bu avantajı kullanması gerektiği­ni söyleyen Akduman, “Ancak, devletin yurt dışı fuarlara sağ­ladığı desteklerin son yıllarda azaldığına dikkat çekmek is­terim. Daha önce fuar destek oranı yüzde 75 civarındayken, şimdi çok düşük rakamlarla sınırlı. Bu durum, gelişmiş ül­kelerle rekabeti zorlaştırıyor” şeklinde konuştu.

Tekne ve yatlar İzmir’de görücüye çıktı

İzmir Büyükşehir Beledi­yesi’nin ev sahipliğinde İZ­FAŞ ve ED Fuarcılık tarafın­dan bu yıl üçüncü kez düzen­lenen MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, İz­mir’de kapılarını açtı. Fiyat­ları 150 bin TL’den başlayan 20 milyon TL’ye kadar çıkan 350’den fazla tekne ve deniz aracı sergilendiği fuara bu yıl 40 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Fuarda bu yıl, 110 katılımcı yer alırken, sergile­nen tekne sayısı bir önceki yı­la göre yüzde 20 artış gösterdi. Bu yıl fuarda sergilenen yer­li tekne oranının yüzde 70 se­viyelerine yaklaştığını ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Or­tağı Dilek Soydan, “Bu durum, Türk denizcilik sektörünün uluslararası pazarda giderek güçlendiğini gösteriyor. Yerli üreticilerin İzmir fuarına ka­tılımının bu denli artması sek­törümüz için büyük bir başarı. Denizcilik fuarları için büyük bir merkez haline gelen İzmir, denizcilik sektörü açısından çok büyük bir potansiyele sa­hip ve gelecekte Türkiye’nin en büyük boat şovunu burada yapacağımıza inanıyoruz” ifa­delerini kullandı.

İzmir, denizcilikte önemli merkez oluyor

İMEAK Deniz Ticaret Oda­sı İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise, “İzmir, denizcilik sektöründe büyük bir üretim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. İzmir’de yapılan tek­neler, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da satılıyor. İzmir, de­nizcilik sektöründe önemli bir merkez haline gelmeye başla­dı ve bu fuarın büyümesi, İz­mir’in bu alandaki gücünü pe­kiştirecek” diye konuştu.

Fuarın büyüklüğü ve katı­lımcı sayısı açısından büyük bir başarıya imza atıldığını belirten İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Fatih Gök­çedağ da, “İzmir’deki fuar ala­nımız, katılımcı sayısı ve ziya­retçi trafiği bakımından çok önemli bir noktaya geldi. Bu fuar, sadece sektörel profes­yonellere değil, deniz tutkun­larına ve yatırımcılara da bü­yük fırsatlar sunuyor. Bu yıl, 350’den fazla tekne sergilene­cek ve ziyaretçi sayısının ge­çen yıla göre iki katına çıkması bekleniyor” dedi.

“Ticaret savaşlarında köprü konumuna geliyoruz”

ABD’nin yeni tarife uygulamasıyla birlikte yeni dünyada üretim ve tüketimin yer değiştirdiğini söyleyen TEKİMDER Başkanı Hüseyin Akduman, “Ünlü brokerlar Türkler ile çalışmak için geliyor. Amerika’dan, Avustralya’dan, Hollanda’dan Avrupa’ya mal satmak için gelenler var. Ticaret savaşlarında köprü konumuna geliyoruz. Bunu iyi okuyabilirsek, üreticilere yurt dışında destekler sağlanırsa bu savaşın kazananlarından olabiliriz” dedi.