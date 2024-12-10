Enflasyon ‘saat’i durduramadı

Nurdoğan A. ERGÜN

Dünya çapında en po­püler aksesuar ola­rak öne çıkan saat sa­tışları Türkiye’de de ithalata dayalı olarak büyümesini sür­dürüyor. TÜİK verilerine gö­re, Türkiye saat ithalatı 2023 yılında 392 milyon dolar ola­rak gerçekleşirken bu yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın ay­nı dönemine göre yüzde 13,5 büyüyerek 327 milyon dola­ra ulaştı. KPMG raporuna gö­re, saat ithalatının 2024 yıl­sonunu yüzde 16 büyüme ile 455 milyon dolar ile kapata­cağı öngörülüyor.

Yine ay­nı rapora göre, Türkiye sa­at pazarı büyüklüğünün ise 2023 yılında 1.37 milyar do­lara ulaştığı tahmin ediliyor. 2028 yılına kadar pazarın, it­halat değerleri doğrultusun­da büyümesini sürdürme­si bekleniyor. Türkiye toptan saatçilik sektöründe 30 yıl­dan fazladır faaliyet gösteren Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Çeşitli jeopolitik olaylar sebebiyle saat üretiminde sıkça kullanılan alüminyum, paslanmaz çelik, titanyum ve altın gibi hammaddelerin fiyatları artıyor ve buna bağlı olarak saat üretim maliyeti yükseliyor.

Ancak buna rağmen Türkiye saat ithalatı ve saat pazarındaki büyüme ivmesi devam edi­yor” dedi. Kaya, Saat&Sa­at olarak 2024’ün ilk yarısın­da satışlarının adet bazın­da yüzde 26.4 büyüdüğünü açıkladı. Saat&Saat’in Türkiye saat pazarında öncü bir konuma sahip olduğunu söyleyen Kaya, “Türkiye saat ithalatında 2023 yılında 52.7 milyon dolar ile yüzde 13,5’lik paya ulaştık. 2024 yılında 73 milyon dolar ile yüzde 16 payı­na ulaşmayı bekliyoruz” açık­lamasını yaptı.

Saat&Saat, bu yıl 166 mağazaya ulaşacak

Saat sektöründe bu yıl 30’uncu yılını kutlayan Sa­at&Saat, yeni mağaza yatırım­larıyla büyümesini sürdürü­yor. 1970’li yılların ortasında aile şirketi olarak kurulan ve 1994’te Saat&Saat olarak yol­culuğuna devam eden mar­kanın ilk mağazasını 2005 yı­lında Cevahir AVM’de açarak perakende sektörüne girdi­ğini aktaran Ramazan Kaya, Saat&Saat’in 2009 yılında ise e-ticaret sitesiyle online satış kanalına giriş yaptığı­nı belirtti. Türkiye genelinde yetkili teknik servis hizmeti de sunduklarını aktaran Kaya, “Bu yıl Saat&Saat’in 30’uncu yılını kutluyoruz. Yıl boyunca imaj kampanyalarımızla tü­ketici ile aramızdaki bağı güç­lendirmeye odaklandık.

‘Tür­kiye’nin Saatçisi’ Saat&Saat olarak, yılın ilk yarısını başa­rılı bir performansla kapattık” dedi. Yurt içi ve yurt dışındaki 150 mağaza ve shop-in-shop, 7 franchise mağaza, 713 bayi ve satış noktasının yanı sıra, www.saatvesaat.com.tr, tüm pazaryerleri ve 36 ülkedeki yurtdışı dağıtım ağında müş­terilerle buluştuklarını ifade eden Kaya, “2024 yılı sonuna kadar yurt içinde 14 mağaza açmayı planladık. 10 mağaza­mızı açtık, yıl sonuna kadar 4 mağaza daha açacağız. 2024 yılsonunda 166 perakende sa­tış noktasına ulaşmış olaca­ğız” bilgisini verdi.

İsveçli Ebel ve Ferragamo da porföye eklendi

Raymond Weil, Maurice Lacroix, Universe Constant, Versace, Jacques Philippe, Philipp Plein, Gc, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Welder, Fossil, Furla, Ted Ba­ker, Tory Burch, Kenneth Co­le, Tommy Hilfiger, Lacos­te, Diesel, Calvin Klein, Adi­das, Milano X Change gibi dünya çapında ün kazanmış 30’dan fazla markanın Tür­kiye distribütörlüğünü üst­lenen Saat&Saat, bu yıl içe­risinde, İsviçre markaların­dan Ebel’i portföyüne kattı.

“Yılın son çeyreğinde de Fer­ragamo markasını bünyemi­ze katarak saatlerini müşte­riyle buluşturmaya başladık” diyen Ramazan Kaya, şöyle devam etti: “Biz burada hem fiyat hem de ürün çeşitliliği olarak müşterilerimize en ge­niş skalayı sunmayı ve seçkin bir marka karması yaratmayı amaçlayarak iş birliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu nokta­da her bir marka birbirinden farklı bir tasarım dünyasını yansıtıyor.”

‘Akıllı saat’ klasik satışlarını etkilemedi

Teknolojinin gelişimi ile saat dünyasının da çeşitlilik kazandığını anlatan Ramazan Kaya, “Bir aksesuar olarak her dönem kullanılan geleneksel saatlerin yanı sıra fonksiyo­nel özellikleriyle akıllı saatler de kullanıcıların tercihlerinde yer bulmaya başladı. Akıllı sa­atlerin ortaya çıkışı, gelenek­sel saatlerin pazar payında bir düşüşe yol açmadı. Akıllı sa­at pazarının geçmiş yıllardaki hızlı büyümesinin yavaşlama­sıyla global saat pazarındaki payının da orta–uzun vadede doygunluk seviyesine ulaşma­sı öngörülüyor. Dolayısıyla biz ürün gruplarımız arasında çeşitliliğe yer versek de geleneksel saatler portföyü­müzde ağırlıklı olmaya devam edecek” dedi. Kaya, gelenek­sel saatlerin her dönem oldu­ğu gibi bu yıl da talep gördüğü­nü açıkladı.

Sahte saatler sağlığı tehdit ediyor

Saat sektöründe karşılaşılan en büyük sorunları sahte ürünler ve sağlığa zararlı materyallerle üretilen düşük kaliteli saatler olarak aktaran Ramazan Kaya, “Piyasada sahte saatlerin yaygınlaşması hem tüketici güvenini sarsıyor hem de orijinal markaların itibarına zarar veriyor. Bu sorunların önlenmesi etik rekabeti beraberinde getirir ve sektörün güvenirliliğini üst seviyeye taşır” ifadelerini kullandı.

Halka arz için SPK bekleniyor

Halka arz başvurusunun şu anda Sermaye Piyasası Kurulu’nun değerlendirmesinde olduğunu açıklayan Ramazan Kaya, “Saat&Saat olarak halka arz ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde rekabet gücümüzün artırılması, büyüme hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesini hedefliyoruz” dedi.