Enflasyon ‘saat’i durduramadı
İthalata dayalı saat sektöründe büyüyen pazarda ilk 9 ayda ithalat yüzde 13,5 büyüdü. Yılsonunda büyümenin yüzde 16’ya ulaşarak 455 milyon dolar olması beklenirken Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, markayı ve pazarı DÜNYA’ya değerlendirdi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Dünya çapında en popüler aksesuar olarak öne çıkan saat satışları Türkiye’de de ithalata dayalı olarak büyümesini sürdürüyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye saat ithalatı 2023 yılında 392 milyon dolar olarak gerçekleşirken bu yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 büyüyerek 327 milyon dolara ulaştı. KPMG raporuna göre, saat ithalatının 2024 yılsonunu yüzde 16 büyüme ile 455 milyon dolar ile kapatacağı öngörülüyor.
Yine aynı rapora göre, Türkiye saat pazarı büyüklüğünün ise 2023 yılında 1.37 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. 2028 yılına kadar pazarın, ithalat değerleri doğrultusunda büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Türkiye toptan saatçilik sektöründe 30 yıldan fazladır faaliyet gösteren Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Çeşitli jeopolitik olaylar sebebiyle saat üretiminde sıkça kullanılan alüminyum, paslanmaz çelik, titanyum ve altın gibi hammaddelerin fiyatları artıyor ve buna bağlı olarak saat üretim maliyeti yükseliyor.
Ancak buna rağmen Türkiye saat ithalatı ve saat pazarındaki büyüme ivmesi devam ediyor” dedi. Kaya, Saat&Saat olarak 2024’ün ilk yarısında satışlarının adet bazında yüzde 26.4 büyüdüğünü açıkladı. Saat&Saat’in Türkiye saat pazarında öncü bir konuma sahip olduğunu söyleyen Kaya, “Türkiye saat ithalatında 2023 yılında 52.7 milyon dolar ile yüzde 13,5’lik paya ulaştık. 2024 yılında 73 milyon dolar ile yüzde 16 payına ulaşmayı bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
Saat&Saat, bu yıl 166 mağazaya ulaşacak
Saat sektöründe bu yıl 30’uncu yılını kutlayan Saat&Saat, yeni mağaza yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. 1970’li yılların ortasında aile şirketi olarak kurulan ve 1994’te Saat&Saat olarak yolculuğuna devam eden markanın ilk mağazasını 2005 yılında Cevahir AVM’de açarak perakende sektörüne girdiğini aktaran Ramazan Kaya, Saat&Saat’in 2009 yılında ise e-ticaret sitesiyle online satış kanalına giriş yaptığını belirtti. Türkiye genelinde yetkili teknik servis hizmeti de sunduklarını aktaran Kaya, “Bu yıl Saat&Saat’in 30’uncu yılını kutluyoruz. Yıl boyunca imaj kampanyalarımızla tüketici ile aramızdaki bağı güçlendirmeye odaklandık.
‘Türkiye’nin Saatçisi’ Saat&Saat olarak, yılın ilk yarısını başarılı bir performansla kapattık” dedi. Yurt içi ve yurt dışındaki 150 mağaza ve shop-in-shop, 7 franchise mağaza, 713 bayi ve satış noktasının yanı sıra, www.saatvesaat.com.tr, tüm pazaryerleri ve 36 ülkedeki yurtdışı dağıtım ağında müşterilerle buluştuklarını ifade eden Kaya, “2024 yılı sonuna kadar yurt içinde 14 mağaza açmayı planladık. 10 mağazamızı açtık, yıl sonuna kadar 4 mağaza daha açacağız. 2024 yılsonunda 166 perakende satış noktasına ulaşmış olacağız” bilgisini verdi.
İsveçli Ebel ve Ferragamo da porföye eklendi
Raymond Weil, Maurice Lacroix, Universe Constant, Versace, Jacques Philippe, Philipp Plein, Gc, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Welder, Fossil, Furla, Ted Baker, Tory Burch, Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Calvin Klein, Adidas, Milano X Change gibi dünya çapında ün kazanmış 30’dan fazla markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Saat&Saat, bu yıl içerisinde, İsviçre markalarından Ebel’i portföyüne kattı.
“Yılın son çeyreğinde de Ferragamo markasını bünyemize katarak saatlerini müşteriyle buluşturmaya başladık” diyen Ramazan Kaya, şöyle devam etti: “Biz burada hem fiyat hem de ürün çeşitliliği olarak müşterilerimize en geniş skalayı sunmayı ve seçkin bir marka karması yaratmayı amaçlayarak iş birliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu noktada her bir marka birbirinden farklı bir tasarım dünyasını yansıtıyor.”
‘Akıllı saat’ klasik satışlarını etkilemedi
Teknolojinin gelişimi ile saat dünyasının da çeşitlilik kazandığını anlatan Ramazan Kaya, “Bir aksesuar olarak her dönem kullanılan geleneksel saatlerin yanı sıra fonksiyonel özellikleriyle akıllı saatler de kullanıcıların tercihlerinde yer bulmaya başladı. Akıllı saatlerin ortaya çıkışı, geleneksel saatlerin pazar payında bir düşüşe yol açmadı. Akıllı saat pazarının geçmiş yıllardaki hızlı büyümesinin yavaşlamasıyla global saat pazarındaki payının da orta–uzun vadede doygunluk seviyesine ulaşması öngörülüyor. Dolayısıyla biz ürün gruplarımız arasında çeşitliliğe yer versek de geleneksel saatler portföyümüzde ağırlıklı olmaya devam edecek” dedi. Kaya, geleneksel saatlerin her dönem olduğu gibi bu yıl da talep gördüğünü açıkladı.
Sahte saatler sağlığı tehdit ediyor
Saat sektöründe karşılaşılan en büyük sorunları sahte ürünler ve sağlığa zararlı materyallerle üretilen düşük kaliteli saatler olarak aktaran Ramazan Kaya, “Piyasada sahte saatlerin yaygınlaşması hem tüketici güvenini sarsıyor hem de orijinal markaların itibarına zarar veriyor. Bu sorunların önlenmesi etik rekabeti beraberinde getirir ve sektörün güvenirliliğini üst seviyeye taşır” ifadelerini kullandı.
Halka arz için SPK bekleniyor
Halka arz başvurusunun şu anda Sermaye Piyasası Kurulu’nun değerlendirmesinde olduğunu açıklayan Ramazan Kaya, “Saat&Saat olarak halka arz ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde rekabet gücümüzün artırılması, büyüme hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesini hedefliyoruz” dedi.