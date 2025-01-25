Enflasyon ve kur farkı kapanırsa konfeksiyoncular 2025'te toparlanma bekliyor

Bebek ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye üretiminin yüzde 80'ini karşılayan ve birçok ülkeye ihracat yapan Bursalı üreticiler adına açıklama yapan BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz 2025'i değerlendirdi.

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı: 18 milyar dolar

Bursa'daki Vişne Ticaret Bölgesi'nde yaklaşık 4 bin üretici ve 100 bin çalışan olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bursa, Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu ihtiyacının yüzde 80'ini sağlayan bir şehrimiz. Türkiye'de yaklaşık 18 milyar dolar civarında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı var. Bebe çocuk sektörü bu ihracatın yüzde 15-20'lik kısmını gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Geçen yıl Rusya'yla ciddi anlamda ticaret yaptıklarını belirten Yılmaz, "Son zamanlarda bu ticaret azaldı. Şimdi Türki Cumhuriyetler, Afrika önde Yani sektör olarak ana bölgelerimizde ticaretimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz fuarla birlikte yeni bir adım atacağız" ifadelerini kullandı.

"Döviz kuru bir an önce gerçek seviyesine gelmeli"

Sektörün en büyük fuarı Junioshow'u 28-30 Ocak'ta gerçekleştireceklerini hatırlatan Yılmaz, "Sektörümüzdeki paydaşlarımızla birlikte yurt dışı ziyaretleri yapıyoruz. Fuarla ilgili alım heyetleri düzenliyoruz. Koşma noktasında hareketli bir yıla girdiğimizi düşünüyoruz. 2025 yılını gerçekten toparlanma yılı olarak görüyoruz. Gidişatı iyi olarak görüyoruz. Döviz kurunun bir an önce gerçek seviyesine gelmesi gerekiyor. Biraz da enflasyon ve kur farkı makası kapanırsa inşallah beklentilerimiz yerine gelmiş olacak" dedi.

Ticaret Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen UR-GE Projesi kapsamında kasım ayında Suudi Arabistan'a gittiklerini de hatırlatan Yılmaz, Suudi Arabistan'daki görüşmelerin sektörün ihracatı açısından çok verimli geçtiğini sözlerini ekledi.