Enflasyonist dönemde şirketler menü azaltmadı
SOA Toplu Yemek Başkanvekili Melih Can Kocabaş, her yıl yüzde 100 zamlara karşın şirketlerin sosyal hak olarak işletmede sunulan menüleri azaltmadığını söyledi. Kocabaş, işyerinde yemek hizmetinin hem sağlıklı hem de ekonomik olması açısından avantajlı bulunduğunu savundu.
Recep ERÇİN
Fabrikalar, iş merkezleri, büyük ofislerde yemek hizmeti veren SOA Toplu Yemek’in Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş, geçen süreçte kendilerini en çok zorlayan unsurun gıda enflasyonu olduğunu söyledi.
Bu karşın işletmelerin menülerde kısıntıya gitmek yerine daha hacimli menüler talep ettiğini dile getiren Kocabaş, işletmelerin hayat pahalılığı yüzünden alım gücü düşen çalışanlarını, bir sosyal yan hak olarak, enflasyona karşı koruma eğiliminin öne çıktığını anlattı. Geçen günlerde İstanbul’da sohbet ettiğimiz 28 yaşındaki Melih Can Kocabaş, ikinci nesil olarak halihazırda 15 ilde bulunan operasyonlarını 81 ile yaymak istediğini söyledi.
İşyerinde yemek daha ucuza geliyor
Pandemi döneminden bu yana hızla artan fiyatlar yüzünden daha önce altı aylık ve yıllık yapılan anlaşmaların dönem dönem 10 güne kadar düştüğüne dikkat çeken Kocabaş, menü fiyatlarının hemen her yıl yüzde 100 arttığını ifade etti. “Bu 1 yıllık, 6 aylık fiyatları önce üç aylara çektik. 10 gün geçerli fiyatlar verdiğimiz oldu. Müşteriler de zaten yadırgamadı. Çünkü gıda herkesin doğrudan bütçesine dokunduğu için fiyatları herkes takip ediyor” diyen Kocabaş, “İşletmelerde verilen öğün maliyetleri 150-285 TL arasında değişiyor.
Bu fiyata AVM’de bir mekânda birden çok çeşit ürünlü öğün alamazsınız” ifadelerini kullandı. İşletmelerin çalışanlarına yemek kartı sağlamasından ziyade işyerinde yemek vermesinin daha avantajlı olduğunu dile getiren Kocabaş, “Bir defa yemek kartları tarafında komisyonlar gündeme geliyor. O bakımdan işletmeler de o komisyonları dikkate alarak menü fiyatlarını belirliyorlar. Her şey aynı kalsa bile işletmede sağlanan yemek sadece komisyondan dolayı yüzde 6-7 daha ucuz oluyor” bilgisini verdi.
Mutfağı olmayan yere girmiyor
Her gün 60 bin çalışana yemek hizmeti sunduklarını anlatan Kocabaş, şunları anlattı:“İşletmelerin talebine göre günde iki veya üç kez de yemek servisi yapılabiliyor. Ağırlıklı olarak İSO 500’deki şirketlerle çalışıyoruz. Yerinde yemek hizmeti veriyoruz, çalışan bizim aşçımız ve personelimiz. Mutfağı olmayan yere girmiyoruz. Çünkü yemek taze sunulmalı. İşletmenin mutfağında hazırlıyoruz.
Dışarıdan yemek pişirip fabrikaya getirmek yerine doğrudan oraya servis yapıyoruz. Hep çok iyi ve kurumsal firmalarla çalıştığımız için enflasyonist dönemde menüleri hafifletmek, çıkarmak yerine artırıma gidenler oldu. Firmalar şöyle düşündü; hayat pahalılığı var, çalışanıma fabrikada güzel yemek vereyim. Özellikle belli sektörlerde rekabet yoğun olduğundan maliyetler belli. Bir de tabi toplu iş sözleşmesi olan sektörler var. Orada maaş yelpazesi belli. İşletmeler maaş dışında bir yan hak olarak da yemek menülerini güçlü tuttular. ”
Akşamdan hazırlık gerek
2024 yılında ciroda 1,5 milyar TL’yi aştıklarını belirten Can Kocabaş, “İstanbul Sanayi Odası raporuna göre endüstriyel yemek sanayisinde Türkiye genelinde 5 bin 192 kayıtlı firma faaliyet gösteriyor. Kayıt dışı firmalar dahil yıllık yaklaşık 4,5 milyar dolarlık iş hacmiyle 334 bin 529 bin kişiye doğrudan, 1,5 milyon kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlanıyor.
Yeni nesil uzun soluklu işlere sıcak bakmıyor
“Gıda maliyetin büyük kısmı. Onun ardından personel geliyor. İşçilik maliyeti yüzde 30 civarında” diyen Melih Can Kocabaş, kalifiye personel bulamadıklarını söyledi. Kocabaş, “Arkadan yetişen bir yeni nesil yok. Kendi yaş grubum için söyleyeyim uzun soluklu işlere çok böyle sıcak bakmıyoruz. Biraz çalıştım para aldım gittim… Ağırlıkla aşçı kadrosuyla çalışıyoruz. Kadromuzun yüzde 80’den fazlası aşçı. Brüt ücretler 55 ile 80 bin arasında değişiyor.
Birçok meslekte bu böyledir ama mesela işte tesisatçılık, marangozluk; aşçılıkta da öyle geriden gelen bir genç nesil yok” yorumunu yaptı. Mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların yemek tercihlerinin farklılaştığını anlatan Kocabaş, “Ağır işlerde çalışanlara daha ağır menüler gerekiyor. Beyaz yaka ofis çalışanları ise daha hafif yemekleri tercih ediyorlar. Malum kilo problemi ve hareketsiz yaşam. O yüzden ofislerde açık büfe tarzı seçenekler geliyor. Tabldot yerine bowl tarzı seçenekler öne çıkıyor. Bizce gıda güvenliği anlamında her işletme imkanı varsa mutfağa geçmeli” mesajı verdi.
Yurt dışı planı yok, yurt sathına yayılacak
“Yurt dışı planımız yok ama yurt sathında 81 ilde hizmet verebilme amacımız var” ifadelerini kullanan Melih Can Kocabaş, daha önce lokanta da işlettiklerini ancak bu işin çok öznel ve başında olmayı gerektiren bir uğraş olduğundan kapatıp ana işlerine odaklandıklarını bildirdi. Kocabaş, “Lokanta işi sabah 8’den akşam 12’ye kadar mesai istiyor. O işi bir müdüre bırakayım da diyemiyorsunuz. Başında olmanız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.