Engellilere erişimde yeni bir dönem: WeWALK ve DHL Express Türkiye’den iş birliği

Başak Nur GÖKÇAM

Dünyadaki görme en­gelli sayısı 253 milyon civarında. Bu toplam içinde baston kullanabilenle­rin sayısı ise sadece 50 mil­yon kişi. Yapılan araştırma­lara göre görme engelli birey­lerin yüzde 95’inin de haftada yalnızca 1 kere dışarı çıkarı çıktığı biliniyor. Bunun altın­da aslında birçok neden yatı­yor. Kimi için toplum baskısı ön plana çıkarken ki özellik­le gençlerde bu durumun çok yaşandığı biliniyor…

Kimin­de şartların eşitsizliği, verilen mücadeleler etken oluyor. Fa­kat gelişen ve iyilik için yönle­nen teknoloji bu noktada her­kes için eşit bir dünya olanağı sunmaya başladı. 2019 yılın­da hayata geçirilen We Walk girişimi bu olanakların eşit­çe sunulması açısından tüm dünyaya örnek olurken, DHL Express Türkiye ile We Walk arasında sağlanan sponsor­luk anlaşması da iyilik için atan tüm kalpleri filizlendir­di.

İnsanları birbirine bağla­mak, yaşamları iyileştirmek misyonu doğrultusunda top­lumsal faydayı merkeze ala­rak yeni bir projeye imza atan DHL Express Türkiye, WeWALK ile üç yıllık iş bir­liğine imza attı. Küresel ağı ve tedarik zinciri ile WeWALK Akıllı Baston’un sivil toplum kuruluşları ve görme engelli­lere destek sağlayan kurum­lara ulaşmasında ana lojistik sağlayıcı olarak kilit bir rol üstlenen DHL Express Tür­kiye, iş birliği kapsamında üç yıllık süreçte 25 bin akıllı bas­tonun gönderimini sağlaya­cak.

İş birliğine ilişkin açıkla­mada bulunan DHL Express Türkiye Genel Müdürü Vol­kan Demiroğlu, “WeWalk Akıllı Baston’un yurt dışına gönderiminin taşıma sponso­ru olarak görme engelli birey­lerin daha bağımsız ve güven­li olmalarını sağlamak için harekete geçiyor, WeWALK Akıllı Baston’ların yurt dışın­da sivil toplum kuruluşları veya görme engelli insanlara destek sağlayan kuruluşlara gönderimini üstlenerek, sos­yal fayda yaratma amacımızı sürdürüyoruz.

WeWALK ta­rafından teknolojinin gücüy­le Türkiye’de geliştirip üreti­len bu ürünlerin ihtiyaç sahi­bi kişilere ulaştırılmasında önemli bir rol oynamaktan ve bu iş birliğinden gurur duyu­yoruz. Heyecanla çıktığımız bu yolda sadece taşıma spon­sorluğuyla kalmıyor, çalışan­larımızdan oluşan DHL Gö­nüllüleri’ni de projeye dahil ederek konuyla ilgili farkın­dalığı artıracak pek çok çalış­maya imza atıyoruz” dedi.

Bu iş birliğinin DHL Group’un 220'den fazla ül­ke ve bölgeyi kapsayan pa­zar lideri lojistik ağını kulla­narak dünya genelinde gör­me engelli bireyleri çığır açan teknolojiyle güçlendirmeyi amaçladığını söyleyen DHL Express Küresel Sponsorluk­lar Başkanı Elliott Santon da "WeWALK iş birliğimiz sade­ce lojistikle ilgili değil; hizmet sunduğumuz kişilerin yaşam kalitesini kökten iyileştir­mekle ilgili. Biz bugün sadece bir ortaklık gerçekleştirmi­yoruz. Bu aslında ortaklığın ötesine geçen görme engelli bireylerin bağımsız hareket­lerini desteklemek için bir iş birliği, ortak bir taahhüt” diye konuştu.

220 ülkeye ulaşacak potansiyel var

WeWALK olarak herkes için erişilebilir bir dünya ya­ratma vizyonuyla hareket et­tiklerini söyleyen WeWALK Kurucu Üyesi Murat Ugiş de, “DHL Express Türkiye ile global kapsamdaki iş birliği­mizin, tüm dünyada görme engelli bireylerin bağımsızlı­ğını artırma yolunda önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz. DHL Express’in küresel ölçekteki güçlü lo­jistik altyapısı sayesinde, WeWALK akıllı bastonla­rı güvenle dünyanın dört bir yanına ulaştıracağız. Birlikte, bireylerin yaşamlarını iyileş­tirecek ve kapsayıcılığı artı­racak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bu anlaşma ile 5 yılda yaptığımız toplam satışı 1 yılda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Girişimimizin 220 ülkeye ulaşabilecek po­tansiyeli var” dedi.

“Bu bizim bağımsızlık mücadelemiz”

Görme engelliler için erişilebilir ve kapsayıcı teknolojiler geliştirmek için çalışan bir görme engelli olarak, teknoloji ile hayatlarının pratikleşmesinin ötesine geçip, toplumsal hayatta daha görünür ve aktif olmamızı sağlayan bir dönüşüm yaratabileceğine inandığını söyleyen WeWALK Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, "WeWALK olarak, yalnızca görme engelliler için çözümler üretmekle kalmıyor, görme engellilerle birlikte bu dönüşüm hareketine öncülük ediyoruz.

DHL Express'e, Türkiye'de geliştirdiğimiz WeWALK Akıllı Baston 2'nin taşıma sponsoru olarak bu yolda bizimle birlikte yürüdüğü için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu akıllı baston aslında bizim bağımsızlık mücadelemiz. Ulaşmadaki önceliğimiz ise öğrenciler, gaziler ve sporcular " dedi.

Ömrü biten baston geri kazanım için teslim edilmeli

Kullanım ömrü 4-5 yıl olan We Walk 2 akıllı bastonun 2 yıl garantisi olduğu bilgisini veren WeWALK Kurucu Üyesi Murat Ugiş, “Kullanım ömrü biten akıllı bastonların bize ulaştırılması, bastonların geri dönüşümü açısından da büyük öneme sahip. Çünkü içerisinde çeşitli sayıda sensör bulunuyor. Bunların geri kazanımı gerekiyor. Böyle bir durumda işlevini kaybeden ve ömrünü tamamlayan kullanıcılara değişim imkanı da sunmak açısında yardımcı olma şansımız artıyor. O yüzden kullanıcıların ömrü tamamlanan akıllı bastonları bize ulaştırmaları faydalı olacaktır” diye ekledi.