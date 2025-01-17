Engellilere erişimde yeni bir dönem: WeWALK ve DHL Express Türkiye’den iş birliği
DHL Express Türkiye, görme engelli bireylerin daha bağımsız ve güvenli bir biçimde hareket etmelerini sağlayan WeWALK Akıllı Baston’un yurtdışına gönderiminde taşıma sponsoru oldu. Anlaşma ile 5 yılda yapılan toplam satışın 1 yılda gerçekleşmesi hedefleniyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Dünyadaki görme engelli sayısı 253 milyon civarında. Bu toplam içinde baston kullanabilenlerin sayısı ise sadece 50 milyon kişi. Yapılan araştırmalara göre görme engelli bireylerin yüzde 95’inin de haftada yalnızca 1 kere dışarı çıkarı çıktığı biliniyor. Bunun altında aslında birçok neden yatıyor. Kimi için toplum baskısı ön plana çıkarken ki özellikle gençlerde bu durumun çok yaşandığı biliniyor…
Kiminde şartların eşitsizliği, verilen mücadeleler etken oluyor. Fakat gelişen ve iyilik için yönlenen teknoloji bu noktada herkes için eşit bir dünya olanağı sunmaya başladı. 2019 yılında hayata geçirilen We Walk girişimi bu olanakların eşitçe sunulması açısından tüm dünyaya örnek olurken, DHL Express Türkiye ile We Walk arasında sağlanan sponsorluk anlaşması da iyilik için atan tüm kalpleri filizlendirdi.
İnsanları birbirine bağlamak, yaşamları iyileştirmek misyonu doğrultusunda toplumsal faydayı merkeze alarak yeni bir projeye imza atan DHL Express Türkiye, WeWALK ile üç yıllık iş birliğine imza attı. Küresel ağı ve tedarik zinciri ile WeWALK Akıllı Baston’un sivil toplum kuruluşları ve görme engellilere destek sağlayan kurumlara ulaşmasında ana lojistik sağlayıcı olarak kilit bir rol üstlenen DHL Express Türkiye, iş birliği kapsamında üç yıllık süreçte 25 bin akıllı bastonun gönderimini sağlayacak.
İş birliğine ilişkin açıklamada bulunan DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, “WeWalk Akıllı Baston’un yurt dışına gönderiminin taşıma sponsoru olarak görme engelli bireylerin daha bağımsız ve güvenli olmalarını sağlamak için harekete geçiyor, WeWALK Akıllı Baston’ların yurt dışında sivil toplum kuruluşları veya görme engelli insanlara destek sağlayan kuruluşlara gönderimini üstlenerek, sosyal fayda yaratma amacımızı sürdürüyoruz.
WeWALK tarafından teknolojinin gücüyle Türkiye’de geliştirip üretilen bu ürünlerin ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmasında önemli bir rol oynamaktan ve bu iş birliğinden gurur duyuyoruz. Heyecanla çıktığımız bu yolda sadece taşıma sponsorluğuyla kalmıyor, çalışanlarımızdan oluşan DHL Gönüllüleri’ni de projeye dahil ederek konuyla ilgili farkındalığı artıracak pek çok çalışmaya imza atıyoruz” dedi.
Bu iş birliğinin DHL Group’un 220'den fazla ülke ve bölgeyi kapsayan pazar lideri lojistik ağını kullanarak dünya genelinde görme engelli bireyleri çığır açan teknolojiyle güçlendirmeyi amaçladığını söyleyen DHL Express Küresel Sponsorluklar Başkanı Elliott Santon da "WeWALK iş birliğimiz sadece lojistikle ilgili değil; hizmet sunduğumuz kişilerin yaşam kalitesini kökten iyileştirmekle ilgili. Biz bugün sadece bir ortaklık gerçekleştirmiyoruz. Bu aslında ortaklığın ötesine geçen görme engelli bireylerin bağımsız hareketlerini desteklemek için bir iş birliği, ortak bir taahhüt” diye konuştu.
220 ülkeye ulaşacak potansiyel var
WeWALK olarak herkes için erişilebilir bir dünya yaratma vizyonuyla hareket ettiklerini söyleyen WeWALK Kurucu Üyesi Murat Ugiş de, “DHL Express Türkiye ile global kapsamdaki iş birliğimizin, tüm dünyada görme engelli bireylerin bağımsızlığını artırma yolunda önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz. DHL Express’in küresel ölçekteki güçlü lojistik altyapısı sayesinde, WeWALK akıllı bastonları güvenle dünyanın dört bir yanına ulaştıracağız. Birlikte, bireylerin yaşamlarını iyileştirecek ve kapsayıcılığı artıracak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bu anlaşma ile 5 yılda yaptığımız toplam satışı 1 yılda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Girişimimizin 220 ülkeye ulaşabilecek potansiyeli var” dedi.
“Bu bizim bağımsızlık mücadelemiz”
Görme engelliler için erişilebilir ve kapsayıcı teknolojiler geliştirmek için çalışan bir görme engelli olarak, teknoloji ile hayatlarının pratikleşmesinin ötesine geçip, toplumsal hayatta daha görünür ve aktif olmamızı sağlayan bir dönüşüm yaratabileceğine inandığını söyleyen WeWALK Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, "WeWALK olarak, yalnızca görme engelliler için çözümler üretmekle kalmıyor, görme engellilerle birlikte bu dönüşüm hareketine öncülük ediyoruz.
DHL Express'e, Türkiye'de geliştirdiğimiz WeWALK Akıllı Baston 2'nin taşıma sponsoru olarak bu yolda bizimle birlikte yürüdüğü için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu akıllı baston aslında bizim bağımsızlık mücadelemiz. Ulaşmadaki önceliğimiz ise öğrenciler, gaziler ve sporcular " dedi.
Ömrü biten baston geri kazanım için teslim edilmeli
Kullanım ömrü 4-5 yıl olan We Walk 2 akıllı bastonun 2 yıl garantisi olduğu bilgisini veren WeWALK Kurucu Üyesi Murat Ugiş, “Kullanım ömrü biten akıllı bastonların bize ulaştırılması, bastonların geri dönüşümü açısından da büyük öneme sahip. Çünkü içerisinde çeşitli sayıda sensör bulunuyor. Bunların geri kazanımı gerekiyor. Böyle bir durumda işlevini kaybeden ve ömrünü tamamlayan kullanıcılara değişim imkanı da sunmak açısında yardımcı olma şansımız artıyor. O yüzden kullanıcıların ömrü tamamlanan akıllı bastonları bize ulaştırmaları faydalı olacaktır” diye ekledi.