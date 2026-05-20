Engellileri de sigorta sektörüne kazandıracak

Sevilay ÇOBAN

AXA Sigorta’nın “Em­pati Güvencesi” yaklaşımından ilham alan projenin ilk fazı kap­samında oluşturulacak platform aracılığıyla; katılımcılara temel sigortacılık, MS Office ve sektö­rel yetkinliklere yönelik eğitimler sunulacak. Eğitim süreçlerini ta­mamlayan katılımcılar, SEGEM sertifikası sınavına hazırlanarak sigorta sektöründe çalışma yet­kinliklerini geliştirme imkânı elde edecek.

Projenin ikinci fazında ise; ürün geliştirme çalışmaları kap­samında, Dünya Engelliler Birli­ği ile gerçekleştirilen çalıştaydan elde edilen çıktılar doğrultusun­da, AXA Sigorta’nın ürünleri en­gelli bireylerin ihtiyaç ve beklenti­lerini daha kapsayıcı biçimde kar­şılayacak şekilde düzenlenecek. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Hayata geçirdiğimiz projeyle en­gelli bireylerin bilgiye ve gelişim fırsatlarına çok daha kolay erişe­bilmelerini amaçlıyoruz. Eğitim, teknoloji ve sektör deneyimlerini bir araya getiren bu yapının, sigor­tacılık ekosistemi için de değer­li bir örnek oluşturacağına inanı­yoruz” dedi.

Bu iş birliğinin, eri­şilebilir eğitim ve mesleki gelişim açısından önemine dikkat çeken Dünya Engelliler Birliği Başkanı Metin Şentürk, “Farklı sektörler­de kapsayıcılığı güçlendirecek ça­lışmaların yaygınlaşmasının bü­yük önem taşıdığını düşünüyoruz. Eğitimin sonunda mezunlarımı­zın sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde, acente dağı­tım kanallarında, çağrı merkezle­rinde, operasyon birimlerinde ve dijital kanallarda aktif olarak is­tihdam edilmeleri için arz ve tale­bin buluşmasına destek olacağız” diye konuştu.