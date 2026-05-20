Engellileri de sigorta sektörüne kazandıracak
AXA Sigorta, Metin Şentürk başkanlığındaki Dünya Engelliler Birliği ile hayata geçirdiği yeni değerler ortaklığı kapsamında, engelli bireylerin sigorta sektöründe eğitim almasını sağlayan ve istihdam olanaklarına erişmesini destekleyecek kapsamlı bir projeye imza attı.
Sevilay ÇOBAN
AXA Sigorta’nın “Empati Güvencesi” yaklaşımından ilham alan projenin ilk fazı kapsamında oluşturulacak platform aracılığıyla; katılımcılara temel sigortacılık, MS Office ve sektörel yetkinliklere yönelik eğitimler sunulacak. Eğitim süreçlerini tamamlayan katılımcılar, SEGEM sertifikası sınavına hazırlanarak sigorta sektöründe çalışma yetkinliklerini geliştirme imkânı elde edecek.
Projenin ikinci fazında ise; ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, Dünya Engelliler Birliği ile gerçekleştirilen çalıştaydan elde edilen çıktılar doğrultusunda, AXA Sigorta’nın ürünleri engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini daha kapsayıcı biçimde karşılayacak şekilde düzenlenecek. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Hayata geçirdiğimiz projeyle engelli bireylerin bilgiye ve gelişim fırsatlarına çok daha kolay erişebilmelerini amaçlıyoruz. Eğitim, teknoloji ve sektör deneyimlerini bir araya getiren bu yapının, sigortacılık ekosistemi için de değerli bir örnek oluşturacağına inanıyoruz” dedi.
Bu iş birliğinin, erişilebilir eğitim ve mesleki gelişim açısından önemine dikkat çeken Dünya Engelliler Birliği Başkanı Metin Şentürk, “Farklı sektörlerde kapsayıcılığı güçlendirecek çalışmaların yaygınlaşmasının büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Eğitimin sonunda mezunlarımızın sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde, acente dağıtım kanallarında, çağrı merkezlerinde, operasyon birimlerinde ve dijital kanallarda aktif olarak istihdam edilmeleri için arz ve talebin buluşmasına destek olacağız” diye konuştu.