Enplus, lükse artan ilgi ile 2024’te yüzde 100 büyüyecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Şirket, 2023 yılını enflasyondan arındırılmış rakamlarla yüzde 35’lik bir büyüme ile tamamlamıştı. Jura ve Sage markalarıyla kahve makinesi pazarının iddialı isimlerinden Enplus’ın ilk çeyrekte kahve kategorisindeki büyüme oranı ise yüzde 65 olarak açıklandı.

Son olarak kuruluş tarihi 1649’a uzanan 1.13 milyar euroluk cirosu bulunan Finlandiyalı Fiskars’ın ürünlerini Türkiye pazarına sunan Enplus, organize perakendede büyümeye devam edecek. İlk çeyrekteki rakamların beklediklerinden daha iyi geldiğini söyleyen Enplus Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Murat Hatipoğlu, mağaza ve dijitalleşme yatırımları ile elde ettikleri bu büyümeyi devam ettirmek istediklerini ifade etti. 2024 yılı hedeflerinin organik büyüme de dahil yüzde 100 büyümek olduğunu açıklayan Hatipoğlu, en az 3 milyar TL ciro beklediklerini kaydetti.

Hedef 75 mağazaya ulaşmak

“Enplus’ta ürün değil gusto, felsefe satıyoruz” diyen Hatipoğlu, 340 çalışan hedefiyle satış sonrası servis konusunda da her zaman tüketicilerin yanında olduklarını söyledi. En az 250 metrekarelik mağazalarla büyüdüklerini kaydeden Hatipoğlu, 2024 sonunda 55 mağaza ile hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. Hatipoğlu, “Bu yılın son çeyreğinde Van, Trabzon, Denizli, Samsun ve Konya’da yeni mağazalar açacağız. Hedefimiz orta vadede 75 mağazaya ulaşmak. Türkiye temsilciliğini yaptığımız Fiskars’ın bünyesindeki diğer markaları da bünyemize katma hazırlığımız var” dedi.

15 uluslararası markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenirken toplamda 58 markanın da satışını gerçekleştiren Enplus, dijital kanalda da hızla büyüyor. “Bütün sistemimiz figital işliyor” diyen Murat Hatipoğlu, şunları söyledi: “Temel hedefimiz ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunmak. Omnichannel sistemlerimize önemli yatırımlarımız ile fiziksel ve dijital mağazacılıktaki gücümüzü birleştirerek ‘figital’ mağazacılık yapıyoruz. Bütün bunlara ek olarak, 2024’ün en büyük yeniliği mağazada kasasız ödeme sistemimiz olacak. Müşterilerimiz mağazanın her yerinde satın almış olduğu ürünün ödemesini yapabilecek. Yeni mağaza konseptlerimizde büyümeye devam edeceğiz.” Toplam cirolarının yüzde 25’lik bölümünün e-ticaretten geldiğini söyleyen Hatipoğlu, “Bu yüzde 25’in yüzde 54’ü kendi web sitemiz üzerinden, kalan yüzde 46’sı ise internet pazar yerlerindeki satışlardan oluşuyor” diye konuştu.

“Kahve makinelerinde pazarı domine ediyoruz”

Premium kahve makineleri pazarında 20 bin TL ve üzerinde pazar hakimiyetleri olduğunu söyleyen Murat Hatipoğlu, şöyle devam etti: “Full otomatik kahve makinesi markamız Jura. Bu makinelerin fiyatları 20 bin TL’den başlıyor, 60 bin TL ve üzerine kadar gidiyor. Kaşıklı, barista tipi kahve makinesi markamız ise Sage ise 10-20 bin TL arasında, pazar payımız yüzde 53 civarında. 20-30 bin TL arasında ise neredeyse yüzde 100. 2023 yılında kahve makinesi satışlarımızda yüzde 81 satış artışı kaydettik. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde de ise yüzde 65’lik büyümeyi şimdiden yakaladık.”