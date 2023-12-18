Envoyo'nun marka sayısı 200’e ulaştı

E-ihracat ile sınırlar ötesi ticaret, globalleşme, çok fazla yatırım yapmadan farklı pazarlara açılabilmek, bu pazarlarda markalaşmak çok daha kolay hale geldi. Ayrıca e-ihracat Türkiye’de üreticilerin sadece fason üretimle değil, aynı zamanda kendi markalarıyla dünyaya açılmasına olanak sağlıyor.

500 müşteri hedefinde

Bundan 2 yıl önce kuruluşunu gerçekleştiren e-ihracat hizmet platformu Envoyo, Türkiye’nin yükselen e-ihracat grafiğinde köprü rolü oynadı ve hizmet verdiği marka portföyünü büyüttü. E-ihracat yolculuklarında marka sayısının 200’e ulaştığını ve Envoyo’nun yeni nesil bir ‘startup’ olarak, uluslararası alanda girişimci Borga Es tarafından 2021 yılında, İngiltere merkezli olarak kurulduğunu belirten Envoyo CEO’su ve Partner’i Gökhan Akar, hizmet verdikleri markalara e-ihracatta köprü olmak hedefini 2024’te de sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye ekonomisi için e-ihracatın önemli bir kanal olduğuna değinen Gökhan Akar, “Bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, ‘İç pazar daralacak, şirketlere tavsiyem yurt dışına yönelmeleri ‘diyor. Artıh herkes kendine bir dış pazar bulmak zorunda. Eğer üreticiyseniz, bir yurtdışı pazar bulmak zorundasınız. Envoyo da burada çözümü sunan şirketlerden biri” dedi. Akar, Envoyo’nun şu anki pazar koşullarında, hızla 500 müşteriye ulaşacağını belirterek, portföylerine yeni müşteriler ekleyeceklerini söyledi.