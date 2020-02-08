Erciyes E-İhracat Konferansı başladı

08 Şubat 2020

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, KTO Konferans Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, kentin yüzyıllardır önemli bir ticaret merkezi olduğunu söyledi.

Uluslararası rekabetin her geçen gün acımasız hale geldiğine dikkati çeken Günaydın, uluslararası ticarette başarıyı yakalamak için ürün kalitesinin geliştirilmesi, pazarlama yöntemlerinin de takip edilmesi gerektiğini belirtti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise Kayseri'nin bilinen 6 bin yıllık tarihiyle ticaretin Anadolu'daki en önemli merkezlerinden olduğunu hatırlattı.

Şehrin ilk kurulduğu Kültepe-Kaniş-Karum'un Mezopotomya ile Anadolu arasındaki uluslararası ticaretin en önemli merkezi olarak bilindiğini aktaran Gülsoy, Kültepe kazılarında çıkan tabletlerin bunu gösterdiğini kaydetti.

Kayseri'nin bin yıl önce bugün Pınarbaşı ilçesine bağlı bir mahalle olan Pazarören yakınlarında kurulan "Yabanlu Pazarı" ile uluslararası bir fuara da ev sahipliği yaptığını anlatan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Kayseri, kralların şehri anlamıyla beraber 'pazar' demektir. Bizim coğrafyamızda 'Kayseri' adı altında çok sayıda kapalı çarşı yani pazar bulunmaktadır. Ticari anlamda böyle bir zenginliğe sahip kentimizin dünyanın gelişen şartlarına da seri olarak ayak uydurması, geri kalmaması gerekmektedir. Kayseri, 2019 yılını dış ticaret dengesi açısından çok iyi kapatmıştır. 2019 yılında Kayseri yaklaşık 180 ülkeye 2,5 milyar dolarlık ihracat yapmıştır."

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de ticarette değişim ve dönüşümün zorunlu hale geldiğini dile getirerek, "Dünya ölçeğinde e-ticaret 3,5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Ülkemizde ise bu rakam 12 milyar dolara yaklaştı. Rekabet son yıllarda oldukça sert ve yıkıcı hale geldi. Dijital dönüşüm karşısında bizlerin de üretici ve satıcılar olarak oyunu kurallarına göre oynamamız gerekiyor. Ajans olarak kendi içimizde bir alt birim kurduk. Sizlere danışmanlık vermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye internetten alışverişte dünya standartlarının üzerinde diyebiliriz"

Worldef-Enterprise Genel Müdürü Hakan Enes Ermiş, amaçlarının perakende e-ihracatı canlandırmak olduğunu çünkü Türkiye'nin bu konuda büyük bir potansiyeli bulunduğunu söyledi.

2018 yılından 2019'a geçerken Türkiye'de internetten alışveriş yapan kullanıcı sayısının 7 milyon kişi artarak 39,3 milyona ulaştığını anlatan Ermiş, "Türkiye internetten alışverişte dünya standartlarının üzerinde diyebiliriz." dedi.

E-ihracat konusunda sağlanan devlet teşvikleri ve lojistik alanındaki avantajlar değerlendirildiğinde girişimcilerin önünde büyük bir fırsat oluşacağına değinen Ermiş, "Özellikle e-ihracat, e-ticaret raporlama, dijital pazarlama konusunda devlet teşvikleri sunan Avrupa ya da Amerika kıtasında bir ülke yok." ifadesini kullandı.

Konferans e-ihracat yapan örnek firmaların temsilcilerinin sunumlarıyla ve başarı hikayeleriyle devam etti.