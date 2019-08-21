21 Ağustos 2019

HİLAL SÖNMEZ - KAYSERİ

Bölgesinin en büyük teknoparkı olan Erciyes Teknopark, kurulduğu yıldan bu yana 700 milyon TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaştı. Erciye Üniversitesi ile Kayseri Sanayisi arasındaki işbirliğinin güçlenmesi için lokomotif rol üstlenen teknopark, yapılan ortak projelerle ekonomiye sunduğu katma değerli çalışmaları artırmak istiyor.

Erciyes Teknopark’ta şu anda 230 teknoloji tabanlı Ar-Ge firmasının bünyesinde bin 100 kadar nitelikli personel çalışıyor, 388 civarında Ar-Ge projesi ise aktif olarak yürütülüyor. Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 1.244 Ar-Ge Projesi ve 700 milyon TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaştı. 2018 yılında Erciyes Teknopark’ta 69 teknoloji tabanlı akademisyen şirketi yer aldı. Erciyes Teknopark, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan ilk 20 Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) arasına girerek bölgenin en büyük Teknoloji Transfer Ofisi’ni de 2012 yılı sonunda faaliyete geçirdi. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) Kayseri’nin Ar-Ge potansiyelini harekete geçirmek amacıyla katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesini sağlıyor ve bölge kalkınmasında söz sahibi oyuncular arasında yer alıyor.

Türkiye’de ilk kez sanayinin taleplerinin çözümü üniversite tarafından fonlanacak

Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, “Kayseri’de kurulan Ar-Ge Erciyes Teknopark, katma değerli üretimin ‘lokomotifi’ olacak Teknoloji tabanlı 230 firmanın faaliyet gösterdiği Erciyes Teknopark, 1244 proje ile Ar-Ge cirosunu 700 milyon TL’nin üzerine çıkardı. Kayseri sanayisi ile işbirliğini güçlendiren Teknopark, ortak projelerle katma değerli üretimin artırılmasını hedefliyor. merkezleri bünyesindeki projelerin üretilmesi, izlenmesi, üniversite sanayi işbirliklerinin daha üst düzeye ulaştırılması ve yeni Ar-Ge merkezlerinin kurulumuna yardımcı olunması adına çalışmalarımız var. Geleneksel sanayi anlayışının teknoloji tabanlı sanayiye dönüşümünü sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri sanayisiyle arasındaki ‘100 Talep 100 Proje’ programı hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Kılıç, “100 Talep 100 Proje programı, sanayiden gelen taleplere yönelik çözümlerin üniversite tarafından fonlanması açısından Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Sanayi firmalarından taleplerin alınması, uygun akademisyen eşleştirmesinin yapılması gibi teknik süreçler Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından gerçekleştiriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi ve Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı ise gerekli duyuruların yapılması ve uygun proje taleplerinin iletilmesi için etkin rol alıyor” diye konuştu.

“ETTO, 25 milyon TL’lik 145 adet işbirliği projesini hayata geçirdi”

Kayseri sanayisinin yüksek katma değere sahip, uluslararası pazarlarda rekabetçi ürünlerin üretilebilmesi için, sanayicilerin üniversitelerde üretilen bilgiden yararlanması gerektiğinin altını çizen Kılıç, “Sanayicilerimizin problemlerinin nitelikli çözümü için ihtiyaç duyduğu akademik tüm çözümler kurumsal bir plan ile ETTO tarafından sunuluyor. Bu uygulamadan sanayicilerimizin yararlanması gerektiğine inanıyoruz. ETTO bünyesinde kurulu 5 farklı birim ve 20 uzmanımız ile Türkiye’nin etkili ve başarılı Ar-Ge ekosistemine destek olabilmeyi önemsiyoruz. Bir fikrin doğuşundan ticarileşmesine kadar ihtiyaç duyulan bütün süreçlerde ekosistemin bütün paydaşlarına destek oluyoruz. Erciyes Üniversitesi hak sahipliğinde bugüne kadar ETTO aracılığı ile 54 patent başvurusu gerçekleştirildi ve bunlardan 7 tanesi lisans ve devir yöntemleri ile ticarileştirilerek ekonomiye kazandırıldı. ETTO’nun önemli işlevlerinden biri de Üniversite-Sanayi işbirliğini tesis edip geliştirmek adına çalışmalar yapmak. ETTO 2014 yılından bugüne kadar 145 adet Sanayici-Üniversite-Akademisyen projesini hayata geçirdi ve başarı ile yürüttü. Bu projelerin toplam hacmi ise 25 milyon TL’ye ulaştı” dedi. Erciyes Teknopark tarafından yürütülen diğer önemli üniversite sanayi işbirliği programları hakkında da açıklamalarda bulunan Kılıç, “10 doktora öğrencisinin şehrimizin önde gelen üç farklı şirketinde araştırma çalışmaları yapmasını sağlayacak işbirliklerinin oluşmasını sağladık. Ayrıca bölgemizde yeni kurulmaya başlayan Ar-Ge merkezlerinin başarılı projelere imza atması adına her türlü desteğe hazırız. TÜBİTAK tarafından yürütülen SAYEM isimli program kapsamında ise yine ülkemizin önde gelen Ar-Ge merkezleri ile üniversitelerimizdeki buluşların ticarileşmesi için ortak çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.