Erciyes Teknopark, katma değerli üretimin ‘lokomotifi’ olacak
Teknoloji tabanlı 230 firmanın faaliyet gösterdiği Erciyes Teknopark, 1244 proje ile Ar-Ge cirosunu 700 milyon TL’nin üzerine çıkardı. Kayseri sanayisi ile işbirliğini güçlendiren Teknopark, ortak projelerle katma değerli üretimin artırılmasını hedefliyor.
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