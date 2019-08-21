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Erciyes Teknopark, katma değerli üretimin ‘lokomotifi’ olacak

Teknoloji tabanlı 230 firmanın faaliyet gösterdiği Erciyes Teknopark, 1244 proje ile Ar-Ge cirosunu 700 milyon TL’nin üzerine çıkardı. Kayseri sanayisi ile işbirliğini güçlendiren Teknopark, ortak projelerle katma değerli üretimin artırılmasını hedefliyor.

Erciyes Teknopark, katma değerli üretimin ‘lokomotifi’ olacak
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