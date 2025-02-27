Eresin: Otel diye kapatılan yerler kayıt dışı mekanlar
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin aylık bilgilendirme toplantısında üyeleri ile yubat ayı verilerini paylaştı. Bolu Kartalkaya faciasından sonra valiliklerin denetimlerin ‘otel kapatıldı’ haberlerindeki yerlerin kayıtdışı merdiven altı yerler olduğunu söyledi.
Hayati ARIGAN
Sözlerine Bolu Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden 78 vatandaşımızın ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Eresin, TÜROB Yeminli Mali Müşaviri Dr. Nedim Türkmen ve ailesini de unutmadı.
“Milat olacak”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un göreve geldiği tarihten buyana tesislerde yangın önlemleri konusundaki duyarlılığına yakından şahit olduğunu ifade eden Müberra Eresin, “Bir işletmeci ve STK Başkanı olarak, bu duyarlılığın elim yangın sonrası kamu ve özel sektör için bir milat olacağına inanıyorum” dedi.
Eresin sözlerine şöyle devam etti; “Valilikler tarafından oluşturulan ‘Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu’ tarafından umuma açık mekanların denetimleri sırasında özellikle yetkili kurumlardan hiçbir belge almadan kayıt dışı faaliyet gösteren, ‘merdiven altı’ olarak nitelendirilen yerlerin maalesef ‘otel’ olarak tanımlanması, buraların yetkili kurumlar tarafından tespit edildikten sonra faaliyetlerinin sonlandırılarak kapatılmasının ‘otel kapatıldı’ şeklinde medyada yer alması, işini tam bir sorumlulukla ve yasal çerçevede yürüten işletmelerimiz için bir haksızlıktır. Bu hususun bilinmesinin Sektörümüz ile ilgili başka bir yanılgının önüne geçmesini umut ederim.”
Ocakta doluluk oranı arttı
2025’te 64 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar turizm geliri hedefi beklediklerini sözlerine ekleyen Eresin, 2025 yılı Ocak ayında İstanbul’da; TÜROB verilerine göre doluluk yüzde 58,31 olduğunu, 2024’te ise yüzde bu rakamın 53’te kaldığını belirtti.