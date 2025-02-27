Eresin: Otel diye kapatılan yerler kayıt dışı mekanlar

Hayati ARIGAN

Sözlerine Bolu Kartalkaya faciasında ha­yatını kaybeden 78 vatandaşı­mızın ailelerine başsağlığı di­leyerek başlayan Eresin, TÜ­ROB Yeminli Mali Müşaviri Dr. Nedim Türkmen ve ailesini de unutmadı.

“Milat olacak”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un göre­ve geldiği tarihten buyana te­sislerde yangın önlemleri ko­nusundaki duyarlılığına yakın­dan şahit olduğunu ifade eden Müberra Eresin, “Bir işletmeci ve STK Başkanı olarak, bu du­yarlılığın elim yangın sonra­sı kamu ve özel sektör için bir milat olacağına inanıyorum” dedi.

Eresin sözlerine şöyle de­vam etti; “Valilikler tarafından oluşturulan ‘Yangın Önlemle­ri Denetleme Komisyonu’ tara­fından umuma açık mekanların denetimleri sırasında özellikle yetkili kurumlardan hiçbir bel­ge almadan kayıt dışı faaliyet gösteren, ‘merdiven altı’ olarak nitelendirilen yerlerin maale­sef ‘otel’ olarak tanımlanması, buraların yetkili kurumlar tara­fından tespit edildikten sonra faaliyetlerinin sonlandırılarak kapatılmasının ‘otel kapatıldı’ şeklinde medyada yer alması, işini tam bir sorumlulukla ve yasal çerçevede yürüten işlet­melerimiz için bir haksızlıktır. Bu hususun bilinmesinin Sek­törümüz ile ilgili başka bir ya­nılgının önüne geçmesini umut ederim.”

Ocakta doluluk oranı arttı

2025’te 64 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar turizm geliri hedefi beklediklerini sözlerine ekleyen Eresin, 2025 yılı Ocak ayında İstanbul’da; TÜROB verilerine göre do­luluk yüzde 58,31 olduğunu, 2024’te ise yüzde bu rakamın 53’te kaldığını belirtti.