Erken hava uyarı sistemi kullanıma başlıyor

ANKARA (DÜNYA)- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından üçüncü kez organize edilen Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS), Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin başta Suriye olmak üzere çeşitli sınır ihlalleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, radar ve sınır güvenliğinin bu nedenle kritik öneme sahip olduğunu, sınırın her an gözetimi için çeşitli sistemler üzerinde çalışıldığını vurguladı.

Radar sistemlerinde ise yerli teknolojiye sahip olmanın önemine değinen Demir, “Askeri ve sivil radar sistemlerine yönelik orta ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarımızın, yurt içinden karşılanması ve bu alanda yerli sanayiinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite ve araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin artırılarak savunma sanayii bünyesinde kullanılması büyük önem arz ediyor.” diye konuştu.

Sınır güvenlik sistemi projesi olan KAYI ile karakolların 24 saat sınır hattını gözleyebilmesi amacıyla bir proje yürütüldüğünü vurgulayan Demir, “Projemiz kapsamında kameralar, kara gözetleme radarları, kablo güdümlü balon sistemi, karadan geniş alan gözetleme sistemi ve fiber optik akustik sensör başta olmak üzere birçok alt sistem entegre olarak kullanılıyor. Bu sayede kesintisiz güvenlik çözümü sağlanıyor.” bilgisini verdi.

Demir, sahillerin güvenliği için Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi’nde teknoloji geliştirmede son aşamaya gelindiğini, yeni Sahil Gözetleme İstasyonlarının devreye alınacağını vurguladı.

Türkiye radar projeksiyonu

Drone sistemlerine karşı alçak seviyede etkili radarlardan, deniz ve hava gözetleme için kullanılan radar sistemlerine, F-16 uçakları ve Akıncı İHA sistemlerinin burun radarlarına kadar geniş bir yelpazede yerli üretim projelerinin devam ettiğini kaydeden İsmail Demir, konvansiyonel radar sistemlerine ilave olarak havadaki sinyalleri yakalayarak çalışan “Pasif Radar Sistemlerine” ilişkin yerli teknoloji çalışmalarının ilerlediğini bildirdi. Demir, pasif radarda seri üretim aşamasına yaklaşıldığını, “Multistatik Radar Sistemleri” için te teknoloji kazanımı sözleşmesinin imzalandığını Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesinin de ilk ürününün 2022’de envantere gireceğini kaydetti.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin de konuşmasında, “Yerli ve milli üretim, hem ekonomik açıdan ülkemizi güçlü kılacak, hem de diplomasi masasında en önemli kozlarımızdan biri olacaktır” diye konuştu. MÜSİAD’ın 100 dolayında üyesinin savunma sanayiine ürün verdiğini belirten Yetkin, teknolojik yatırımların süreceğini kaydetti. Çalışmaların bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yeni yönetim dönemimizde, ülkemizdeki yüksek teknoloji şirketlerine yatırımları artırarak devam ettirmek ve bu sektörle ilgili daha da özel bir stratejik yaklaşım geliştirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Savunma sanayiinin yüzde 80'i Ankara'da

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz da konuşmasında mevcut savunma sanayiinin yüzde 80’inin Ankara’da olduğuna işaret ederek, yeni yatımlar bulunduğunu kaydetti. Yılmaz, “Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi’nin de açılması ile birlikte Ankara’nın savunma sanayiinde yüksek teknolojili yerli ve milli üretimin merkezi olma hedefi daha da kuvvetlenecek. Sanayi işbirliği projeleriyle Ankara’nın savunma sanayiindeki gücünü artırabilir, yüksek teknolojili katma değeri yüksek ürünleri yerli ve milli olarak Ankara’da üretebiliriz.” dedi.

MÜSİAD Ankara Savunma Sanayii Sektör Kurulu Başkanı Sayın Fatih Altunbaş da konuşmasında zirvenin sınır güvenliği ve radar konusuna dikkatleri çekmeyi sağladığını belirterek “Türkiye, öncelikle kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için geliştirdiğimiz teknoloji ve çözümler, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelik ve potansiyeldedir” dedi.

Ankara’da 5-6 Ekim günlerinde düzenlenen Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde 60 firma ürün sergiledi. Zirve kapsamında şirketler teknolojilerine yönelik sunumlar gerçekleştirdi. Ülkelerden gelen yetkililer ile şirketler arasında B2B toplantılar da yapılıyor. Zirveye 22 ülkeden ziyaretçi katıldı.