Erol Dündar açıkladı: Sigaraya mart ayında zam gelebilir

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol ve sigara zamlarına ilişkin “Alkole zam olmayacak. Sigaraya mart ayında 5 liralık zam bekleniyor” dedi. Yüksek alkol ve sigara fiyatlarının insanları kaçağa yönelttiğini söyleyen Dündar “Her zam döneminde kaçak alkol ve sigaraya kaçış oluyor. Son 2 ayda sahte içkiden ölen insan sayısı 113’ü buldu. Vatandaşın kaçak alkole yönelmesinin nedeni ‘maddiyat’. Öldüren kaçak alkol değil, vergidir” diye konuştu.

“Sigaraya 5 liralık zam geçişi olabilir”

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ELİPS HABER’e alkol ve sigara zamlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Zam geçişlerine işaret eden Dündar, “Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise mart ayında 5 liralık zam bekleniyor” açıklamasında bulundu.

“Son 2 ayda 113 kişi kaçak alkolden hayatını kaybetti”

Dündar, son zamanlarda sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümlerin halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Yüksek alkol ve sigara fiyatlarının insanları kaçağa yönelttiğini vurgulayan Dündar “Her zam döneminde kaçak alkol ve sigaraya kaçış oluyor. ‘ÖTV’yi makul bir seviyeye çekin, insanlar hayatını kaybediyor’ şeklinde uyarılarımız oluyor. Son 2 ayda sahte içkiden ölen insan sayısı 113’ü buldu. Vatandaşın kaçak alkole yönelmesinin nedeni ‘maddiyat’. Vatandaş maddi açıdan durumlarını değiştiremediği için bir şey söyleyemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öldüren kaçak alkol değil, vergidir”

Devlete çağrıda bulunan Dündar, şunları söyledi:

“Öldüren kaçak alkol değil, vergidir. Bin liralık ürünün 650 TL’si vergi olursa vatandaş ister istemez kaçak alkole yöneliyor. Alım gücü ortada. Bu makul bir seviyeye çekilse devlet hem vergi kaybı yaşamaz hem de vatandaş hayatını kaybetmez, sağlığından olmaz.”