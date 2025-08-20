  1. Dünya Gazetesi
Erzincan’da Örnek Sanayi Sitesi’nin temeli atıldı

Erzincan Örnek Sanayi Sitesi Temel Atma Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Erzincan’da, 18 bin metrekare kapalı alana sahip, 58 iş yeri kapasiteli Örnek Sanayi Sitesi’nin temelini atıyoruz. Bünyesinde sosyal tesis ve lojistik merkez barındıran örnek yatırım, şehrimizin ekonomik ve ticari gelişimine ivme kazandıracak’’ dedi.

Sanayi ve Teknoloji Baka­nı Mehmet Fatih Kacır, il programı kapsamında git­tiği Erzincan’da bir dizi programa katıldı. Kacır ilk olarak Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Vali Ham­za Aydoğdu’dan kentte yürütü­len çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kacır, Örnek Sanayi Sitesi Temel Atma Töreni’ne de katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Kacır, Türkiye’nin büyümesinde sanayi siteleri ve teşviklerin öne­mine dikkat çekerek, “Cumhur­başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 23 yılda kapsamlı bir dönüşüm ham­lesi yürüttük.

Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ulaşımdan sanayiye, turizmden savunma­ya pek çok alan milletimize ver­diğimiz sözleri bir bir yerine ge­tiriyoruz. Uzun soluklu projeler, sürdürülebilir bir yatırım ortamı, dirençli bir ekonomi ile yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaç­larını dikkate alan bir kalkınma mimarisi oluşturduk. Krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen Tür­kiye ekonomisini inşa ediyoruz” diye konuştu.

"Yılsonuna kadar 4 yeni sanayi sitesi tamamlanacak"

Sanayi siteleri ile KOBİ ölçe­ğindeki işletmelerin, üretimle­rini modern, güvenli ve çevreyle uyumlu tesislerde gerçekleştir­mesini teminat altına aldıklarını söyleyen Bakan Kacır, “Şehirle­rimizin istihdamını, üretim gü­cünü tahkim ediyoruz. Sunduğu geniş imkanlarla işletmelerimize rekabet ve maliyet avantajı sağ­layan 143 yeni sanayi sitesini son 23 yılda tamamladık.

2025 Yatı­rım Programımızda da 6’sı yeni olmak üzere 54 sanayi sitesi pro­jesi yer alıyor. Yıl sonuna kadar 796 işyeri kapasiteli 4 yeni sana­yi sitesini tamamlayacak; atöl­yesinden idari birimlerine, sos­yal alanlarından lojistiğine kadar tüm imkânlarıyla üretime hazır hâle getirip esnafımızın, üretici­mizin hizmetine sunacağız. Böy­lece 4 bin kardeşimize yeni iş im­kânı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Erzincan’da stratejik yatırım

Erzincan’da, 18 bin metrekare kapalı alana sahip, 58 işyeri ka­pasiteli Örnek Sanayi Sitesi’nin temelini attıklarını söyleyen Ka­cır sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bünyesinde sosyal tesis ve lojis­tik merkez barındıran örnek ya­tırım, şehrimizin ekonomik ve ticari gelişimine ivme kazandı­racak. Eserimizin Erzincan Or­ganize Sanayi Bölgesi’nin yanı başında yükselmesi bir tesadüf değil, bilhassa bir tercihtir.

Sana­yi sitesinde faaliyet gösteren KO­Bİ’lerimiz ve OSB bünyesindeki işletmeleri aynı ekosistem çatısı altında buluşturacak, rekabetçi ve sürdürülebilir bir tedarik zin­cirleri oluşturacak, kümelenme etkisiyle verimlilik ve kaliteyi ar­tıracak. Sayın Cumhurbaşkanı­mızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi doğrultusun­da da özellikle Organize Sanayi Bölgemizde hayata geçecek ima­lat sanayi yatırımları için 14 yıl boyunca sigorta primi işveren pa­yını Bakanlık olarak biz karşılıyo­ruz.

Şehrimizde yapılacak yatı­rımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 10,75 puan faiz veya kâr payı desteği su­nuyoruz. Yatırımın niteliğine gö­re yüzde 30’a varan yatırıma katkı oranı ile yüzde 60 vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerin­de KDV istisnası ve gümrük ver­gisi muafiyeti veriyoruz.”

297 projeye 975 milyon TL destek

Yeni teşvik sistemi kapsamın­da hayata geçirilen Yerel Kalkın­ma Hamlesi Programı ile şehir­lerimizin potansiyelini hareke­te geçirmek için güçlü bir adım attıklarına dikkat çeken Bakan Kacır, program kapsamında Er­zincan’da gerçekleştirilecek; iş­lenmiş ve dondurulmuş tavuk ürünleri üretimi, işlenmiş ve/ve­ya dondurulmuş meyve-sebze üretimi, sıvı karbondioksit işle­me ve beş yıldızlı kış konaklama tesisi yatırımları için geniş ve ni­telikli destekler sunduklarını be­lirtti.

Bakan Kacır şöyle devam et­ti: “Bu başlıklardaki yatırımların her birine 240 milyon liraya ka­dar finansman desteği sağlayaca­ğız. Kuzeydoğu Anadolu Kalkın­ma Ajansımız eliyle Erzincan’ı­mızdaki 297 projeye 975 milyon lira destek verdik.

DAP Bölge Kal­kınma İdaremiz ile de 155 projeye 1,1 milyar lira kaynak sunduk. Sa­yın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürürlüğe giren Bölgesel Geliş­me Ulusal Stratejimizde, ilimizde madencilik faaliyetlerini öncelik­li sektör olarak belirledik. Bunun yanı sıra, Erzincan’ımızın önem­li merkezlerle ulaşım bağlantıla­rının güçlendirilmesi önemli he­deflerimiz arasında.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL