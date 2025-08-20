Erzincan’da Örnek Sanayi Sitesi’nin temeli atıldı

Sanayi ve Teknoloji Baka­nı Mehmet Fatih Kacır, il programı kapsamında git­tiği Erzincan’da bir dizi programa katıldı. Kacır ilk olarak Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Vali Ham­za Aydoğdu’dan kentte yürütü­len çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kacır, Örnek Sanayi Sitesi Temel Atma Töreni’ne de katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Kacır, Türkiye’nin büyümesinde sanayi siteleri ve teşviklerin öne­mine dikkat çekerek, “Cumhur­başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 23 yılda kapsamlı bir dönüşüm ham­lesi yürüttük.

Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ulaşımdan sanayiye, turizmden savunma­ya pek çok alan milletimize ver­diğimiz sözleri bir bir yerine ge­tiriyoruz. Uzun soluklu projeler, sürdürülebilir bir yatırım ortamı, dirençli bir ekonomi ile yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaç­larını dikkate alan bir kalkınma mimarisi oluşturduk. Krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen Tür­kiye ekonomisini inşa ediyoruz” diye konuştu.

"Yılsonuna kadar 4 yeni sanayi sitesi tamamlanacak"

Sanayi siteleri ile KOBİ ölçe­ğindeki işletmelerin, üretimle­rini modern, güvenli ve çevreyle uyumlu tesislerde gerçekleştir­mesini teminat altına aldıklarını söyleyen Bakan Kacır, “Şehirle­rimizin istihdamını, üretim gü­cünü tahkim ediyoruz. Sunduğu geniş imkanlarla işletmelerimize rekabet ve maliyet avantajı sağ­layan 143 yeni sanayi sitesini son 23 yılda tamamladık.

2025 Yatı­rım Programımızda da 6’sı yeni olmak üzere 54 sanayi sitesi pro­jesi yer alıyor. Yıl sonuna kadar 796 işyeri kapasiteli 4 yeni sana­yi sitesini tamamlayacak; atöl­yesinden idari birimlerine, sos­yal alanlarından lojistiğine kadar tüm imkânlarıyla üretime hazır hâle getirip esnafımızın, üretici­mizin hizmetine sunacağız. Böy­lece 4 bin kardeşimize yeni iş im­kânı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Erzincan’da stratejik yatırım

Erzincan’da, 18 bin metrekare kapalı alana sahip, 58 işyeri ka­pasiteli Örnek Sanayi Sitesi’nin temelini attıklarını söyleyen Ka­cır sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bünyesinde sosyal tesis ve lojis­tik merkez barındıran örnek ya­tırım, şehrimizin ekonomik ve ticari gelişimine ivme kazandı­racak. Eserimizin Erzincan Or­ganize Sanayi Bölgesi’nin yanı başında yükselmesi bir tesadüf değil, bilhassa bir tercihtir.

Sana­yi sitesinde faaliyet gösteren KO­Bİ’lerimiz ve OSB bünyesindeki işletmeleri aynı ekosistem çatısı altında buluşturacak, rekabetçi ve sürdürülebilir bir tedarik zin­cirleri oluşturacak, kümelenme etkisiyle verimlilik ve kaliteyi ar­tıracak. Sayın Cumhurbaşkanı­mızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi doğrultusun­da da özellikle Organize Sanayi Bölgemizde hayata geçecek ima­lat sanayi yatırımları için 14 yıl boyunca sigorta primi işveren pa­yını Bakanlık olarak biz karşılıyo­ruz.

Şehrimizde yapılacak yatı­rımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 10,75 puan faiz veya kâr payı desteği su­nuyoruz. Yatırımın niteliğine gö­re yüzde 30’a varan yatırıma katkı oranı ile yüzde 60 vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerin­de KDV istisnası ve gümrük ver­gisi muafiyeti veriyoruz.”

297 projeye 975 milyon TL destek

Yeni teşvik sistemi kapsamın­da hayata geçirilen Yerel Kalkın­ma Hamlesi Programı ile şehir­lerimizin potansiyelini hareke­te geçirmek için güçlü bir adım attıklarına dikkat çeken Bakan Kacır, program kapsamında Er­zincan’da gerçekleştirilecek; iş­lenmiş ve dondurulmuş tavuk ürünleri üretimi, işlenmiş ve/ve­ya dondurulmuş meyve-sebze üretimi, sıvı karbondioksit işle­me ve beş yıldızlı kış konaklama tesisi yatırımları için geniş ve ni­telikli destekler sunduklarını be­lirtti.

Bakan Kacır şöyle devam et­ti: “Bu başlıklardaki yatırımların her birine 240 milyon liraya ka­dar finansman desteği sağlayaca­ğız. Kuzeydoğu Anadolu Kalkın­ma Ajansımız eliyle Erzincan’ı­mızdaki 297 projeye 975 milyon lira destek verdik.

DAP Bölge Kal­kınma İdaremiz ile de 155 projeye 1,1 milyar lira kaynak sunduk. Sa­yın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürürlüğe giren Bölgesel Geliş­me Ulusal Stratejimizde, ilimizde madencilik faaliyetlerini öncelik­li sektör olarak belirledik. Bunun yanı sıra, Erzincan’ımızın önem­li merkezlerle ulaşım bağlantıla­rının güçlendirilmesi önemli he­deflerimiz arasında.”