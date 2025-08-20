Erzincan’da Örnek Sanayi Sitesi’nin temeli atıldı
Erzincan Örnek Sanayi Sitesi Temel Atma Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Erzincan’da, 18 bin metrekare kapalı alana sahip, 58 iş yeri kapasiteli Örnek Sanayi Sitesi’nin temelini atıyoruz. Bünyesinde sosyal tesis ve lojistik merkez barındıran örnek yatırım, şehrimizin ekonomik ve ticari gelişimine ivme kazandıracak’’ dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, il programı kapsamında gittiği Erzincan’da bir dizi programa katıldı. Kacır ilk olarak Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Vali Hamza Aydoğdu’dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kacır, Örnek Sanayi Sitesi Temel Atma Töreni’ne de katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Kacır, Türkiye’nin büyümesinde sanayi siteleri ve teşviklerin önemine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 23 yılda kapsamlı bir dönüşüm hamlesi yürüttük.
Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ulaşımdan sanayiye, turizmden savunmaya pek çok alan milletimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Uzun soluklu projeler, sürdürülebilir bir yatırım ortamı, dirençli bir ekonomi ile yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alan bir kalkınma mimarisi oluşturduk. Krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen Türkiye ekonomisini inşa ediyoruz” diye konuştu.
"Yılsonuna kadar 4 yeni sanayi sitesi tamamlanacak"
Sanayi siteleri ile KOBİ ölçeğindeki işletmelerin, üretimlerini modern, güvenli ve çevreyle uyumlu tesislerde gerçekleştirmesini teminat altına aldıklarını söyleyen Bakan Kacır, “Şehirlerimizin istihdamını, üretim gücünü tahkim ediyoruz. Sunduğu geniş imkanlarla işletmelerimize rekabet ve maliyet avantajı sağlayan 143 yeni sanayi sitesini son 23 yılda tamamladık.
2025 Yatırım Programımızda da 6’sı yeni olmak üzere 54 sanayi sitesi projesi yer alıyor. Yıl sonuna kadar 796 işyeri kapasiteli 4 yeni sanayi sitesini tamamlayacak; atölyesinden idari birimlerine, sosyal alanlarından lojistiğine kadar tüm imkânlarıyla üretime hazır hâle getirip esnafımızın, üreticimizin hizmetine sunacağız. Böylece 4 bin kardeşimize yeni iş imkânı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.
Erzincan’da stratejik yatırım
Erzincan’da, 18 bin metrekare kapalı alana sahip, 58 işyeri kapasiteli Örnek Sanayi Sitesi’nin temelini attıklarını söyleyen Kacır sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bünyesinde sosyal tesis ve lojistik merkez barındıran örnek yatırım, şehrimizin ekonomik ve ticari gelişimine ivme kazandıracak. Eserimizin Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nin yanı başında yükselmesi bir tesadüf değil, bilhassa bir tercihtir.
Sanayi sitesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimiz ve OSB bünyesindeki işletmeleri aynı ekosistem çatısı altında buluşturacak, rekabetçi ve sürdürülebilir bir tedarik zincirleri oluşturacak, kümelenme etkisiyle verimlilik ve kaliteyi artıracak. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi doğrultusunda da özellikle Organize Sanayi Bölgemizde hayata geçecek imalat sanayi yatırımları için 14 yıl boyunca sigorta primi işveren payını Bakanlık olarak biz karşılıyoruz.
Şehrimizde yapılacak yatırımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 10,75 puan faiz veya kâr payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30’a varan yatırıma katkı oranı ile yüzde 60 vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz.”
297 projeye 975 milyon TL destek
Yeni teşvik sistemi kapsamında hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile şehirlerimizin potansiyelini harekete geçirmek için güçlü bir adım attıklarına dikkat çeken Bakan Kacır, program kapsamında Erzincan’da gerçekleştirilecek; işlenmiş ve dondurulmuş tavuk ürünleri üretimi, işlenmiş ve/veya dondurulmuş meyve-sebze üretimi, sıvı karbondioksit işleme ve beş yıldızlı kış konaklama tesisi yatırımları için geniş ve nitelikli destekler sunduklarını belirtti.
Bakan Kacır şöyle devam etti: “Bu başlıklardaki yatırımların her birine 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımız eliyle Erzincan’ımızdaki 297 projeye 975 milyon lira destek verdik.
DAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile de 155 projeye 1,1 milyar lira kaynak sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde, ilimizde madencilik faaliyetlerini öncelikli sektör olarak belirledik. Bunun yanı sıra, Erzincan’ımızın önemli merkezlerle ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi önemli hedeflerimiz arasında.”