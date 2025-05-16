Esas sosyal 10 yılda 5 bin kişilik ekosisteme ulaştı
Yaklaşık 10 yıl önce gençlik ve istihdam alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir etki yaratma hedefiyle Esas Sosyal’i kurduklarını kaydeden Esas Holding YKB Vekili Emine Sabancı Kamışlı, 10 yıl önce 15 genç ile yola çıktıklarını, bugün 2 bin genç, 5 kişilik ekosistemleri ile gençlerin hikayelerini geliştiklerini söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
10 yılda ‘akıl bağı’ ile bir aile oluşturduklarına vurgu yapan Kamışlı, “Programlarımızla çoğu az bilinen Anadolu’dan 99 üniversiteden 2 bin gence ulaştık. İlk Fırsat’ın birinci yılında 15 gencin sivil toplum kuruluşlarda bir yıl boyunca ‘Esas Sosyal’in desteğiyle çalıştılar. Öğrencilerin CV’lerine çalıştıkları sivil toplum kuruluşlarını eklemeleri ile iş kapıları da açıldı. Esas Sosyal desteğiyle bir yıl çalışan gençlerin yüzde 99’u iş bulabilir hale geldi” dedi.
Kurumlar burs verirken geleceği öngörmeli
Bugüne kadar 60 kurumsal destekçi ve 50 STK’yı eğitimli genç işsizliği çerçevesinde bir araya getirdiklerine dikkat çeken Kamışlı, gençlerin umutlu olmasını desteklemek için yola çıktıklarını, ancak bugün bir dizi başka faydalara da vesile olduklarını aktardı. Esas Sosyal, Esas’ın ana iş kollarından biri olduğunu ifade eden Kamışlı, “Bir kurum burs veriyor, insan kaynakları görüşmeye çağırmıyor. Kurumların birimlerinin birbirinden haberi yok. Kurumlar 4 yıl sonra istihdam etmeleri gerekecek profilleri öngörerek burs vermeli. İhtiyaç ortaya çıktığında ise yatırım yaptığı genci önceliklendirmeli. İşte o zaman bunun adı sosyal yatırım olur” diye konuştu.
Sosyal yatırımların devamlılığı önemli
Esas Sosyal Direktörü Özlem Akgün Eşmeler ise sosyal yatırımların başarısı ve sürdürülebilirliği için veriye dayalı, ölçülebilir ve sonuçların takip edildiği bir yaklaşımın önemli olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl, “Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat” programı için Türkiye’de genç istihdamı alanında ilk gerçekleştirilen Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI) araştırmasının ardından; bu yıl da “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım” programının etkisi ölçüldü.
Araştırma sonucunda elde edilen oran, yapılan 1 birimlik yatırımın karşılığında 2.52 birimlik sosyal değer yarattı. Yine ingilizce programına yapılan 1 birimlik yatırım gençler ve ekosistemdeki paydaşlar için 6,6 katı sosyal değere dönüştü. Program sonunda katılımcıların yüzde 88’i İngilizce becerilerinde anlamlı bir gelişim yaşadığı aktarıldı.