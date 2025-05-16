Esas sosyal 10 yılda 5 bin kişilik ekosisteme ulaştı

Mehmet Hanifi GÜLEL

10 yıl­da ‘akıl bağı’ ile bir aile oluş­turduklarına vurgu yapan Kamışlı, “Programlarımızla çoğu az bilinen Anadolu’dan 99 üniversiteden 2 bin gen­ce ulaştık. İlk Fırsat’ın bi­rinci yılında 15 gencin si­vil toplum kuruluşlarda bir yıl boyunca ‘Esas Sosyal’in desteğiyle çalıştılar. Öğren­cilerin CV’lerine çalıştıkla­rı sivil toplum kuruluşları­nı eklemeleri ile iş kapıları da açıldı. Esas Sosyal deste­ğiyle bir yıl çalışan gençlerin yüzde 99’u iş bulabilir hale geldi” dedi.

Kurumlar burs verirken geleceği öngörmeli

Bugüne kadar 60 kurum­sal destekçi ve 50 STK’yı eği­timli genç işsizliği çerçeve­sinde bir araya getirdikle­rine dikkat çeken Kamışlı, gençlerin umutlu olmasını desteklemek için yola çık­tıklarını, ancak bugün bir dizi başka faydalara da vesi­le olduklarını aktardı. Esas Sosyal, Esas’ın ana iş kol­larından biri olduğunu ifa­de eden Kamışlı, “Bir kurum burs veriyor, insan kaynak­ları görüşmeye çağırmıyor. Kurumların birimlerinin birbirinden haberi yok. Ku­rumlar 4 yıl sonra istihdam etmeleri gerekecek profil­leri öngörerek burs vermeli. İhtiyaç ortaya çıktığında ise yatırım yaptığı genci önce­liklendirmeli. İşte o zaman bunun adı sosyal yatırım olur” diye konuştu.

Sosyal yatırımların devamlılığı önemli

Esas Sosyal Direktörü Özlem Akgün Eşmeler ise sosyal yatırımların başarısı ve sürdürülebilirliği için veriye dayalı, ölçülebilir ve sonuçların takip edildiği bir yaklaşımın önemli olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl, “Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat” programı için Türkiye’de genç istihdamı alanında ilk gerçekleştirilen Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI) araştırmasının ardından; bu yıl da “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım” programının etkisi ölçüldü.

Araştırma sonucunda elde edilen oran, yapılan 1 birimlik yatırımın karşılığında 2.52 birimlik sosyal değer yarattı. Yine ingilizce programına yapılan 1 birimlik yatırım gençler ve ekosistemdeki paydaşlar için 6,6 katı sosyal değere dönüştü. Program sonunda katılımcıların yüzde 88’i İngilizce becerilerinde anlamlı bir gelişim yaşadığı aktarıldı.