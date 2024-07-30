ESİAD’dan Döngüsel Ekonomi Eylem Planı çağrısı
ESİAD Sürdürülebilirlik ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası’nın katkılarıyla ‘Döngüsel Ekonomi Modeli: Kağıt ve Plastik İyi Uygulama Örnekleri’ konulu webinar düzenlendi. ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Zorlu, “Döngüsel Ekonomi Eylem Planımızın bir an önce uygulamaya konmasını bekliyoruz” dedi.
Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Sürdürülebilirlik ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası’nın katkılarıyla ‘Döngüsel Ekonomi Modeli: Kâğıt ve Plastik İyi Uygulama Örnekleri’ konulu webinar düzenlendi.
Konferansta konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Zorlu, kaynakların verimli kullanıldığı, sürdürülebilir bir model olan döngüsel ekonomiyi uygulamak kaçınılmaz oldu. Ülke olarak hem ekonomimize sağlanacak katkı hem de AB ile ticari entegrasyondan maksimum yararlanmak için döngüsel ekonomi modeline geçmemiz gerekiyor. AB’ye adaptasyonu sağlayacak Döngüsel Ekonomi Eylem Planımızın bir an önce uygulamaya konmasını bekliyoruz” dedi.
“Sürdürülebilir ürün politikasına geçilmeli”
Toplantıda konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Zorlu, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum ve Türkiye-AB gümrük birliğinin güncellenmesine hazırlık konusunun önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: Atığın geri dönüştürülerek yeniden değerlendirildiği, kaynak verimliliğinin sağlandığı, hammadde maliyetinin azaltıldığı, sürdürülebilir ve yenilikçilik temelli döngüsel ekonomi sistemi tüm dünya için kaçınılmaz hali geliyor.
Nitekim AB tarafından Yeşil Mutabakat hedeflerini ve Yeni Sanayi Stratejisini tamamlayıcı nitelikte olan ‘Döngüsel Ekonomi Eylem Planı” kabul edildi. Bu kapsamda öncelikli olarak bazı sektör ve ürün değer zincirleri belirlendi. Bunlar arasında; elektronik ve bilişim teknolojileri, piller ve araçlar, ambalaj, plastikler, tekstil, yapı malzemeleri, gıda, su ve besinler yer alıyor.
Bizim de hem ülke ekonomisine sağlayacağı katkı, hem de AB ile aramızdaki gümrük birliği ve ticari entegrasyondan maksimum yararlanmak bakımından döngüsel ekonomi modeline ve sürdürülebilir ürün politikasına geçmemiz gerekiyor. Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planında ifade edildiği üzere AB’nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planına adaptasyonu sağlayacak bir Döngüsel Ekonomi Eylem Planının bir an önce uygulamaya konmasını bekliyoruz.”
“Yaşanılabilir dünya için çalışacak son nesiliz”
İş dünyasının özellikle plastik ve kâğıda yönelik yaptığı çalışmalara ve döngüsel ekonomi eylem planı projelerine değinen SKD Genel Sekreteri Konca Çalkıvik de, “Bu konulara dikkatle eğilmemiz lazım. 14 ana 45 alt sektörden olan 160 üyemizin, üç konuda çalışma yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar net sıfır emisyona ulaşmak, doğa pozitif olmak ve eşitsizlikleri azaltmak. Türkiye’nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın bu yılın içerisinde yayınlanmasını bekliyoruz.
Böylece döngüsel ekonomi bir çatıya da kavuşmuş olacak mevzuat açısından” dedi. İş Dünyası Plastik Girişimi projesini de anlatan Çalkıvik, “Projemizin birinci fazına katılan 6 sektörden 43 şirket, 44 bin 279 ton plastik atığı azaltacağını taahhüt etmişti. Yüzde 173’lük bir gerçekleşme oldu. 76 bin 443 ton plastik azaltıldı. Önümüzdeki dönem şirket sayısını 100-150’ye çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.
Güç birliği yapılması gerekiyor
Toplantıda konuşan İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Neşe Gök de, “Bundan sonra da yüz yüze ve webinar şeklinde pek etkinlik düzenleyeceğiz. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası olarak 22 Mart haftasında Su temalı bir yüz yüze seminerler dizisi, belki mini bir zirve şeklinde düzenlemeyi hedefliyoruz.
24 Ekim’de sürdürülebilirlik raporlaması üzerine konuşacağımız bir webinarımız olacak. 16 Ocak tarihinde üyelerimizden gelen taleplere göre şekillendireceğimiz bir webinar daha düzenleyeceğiz. Sürdürülebilirlik konusu çok önemli. Bu yüzden güçlerimizi birleştirmeli, bu konunun bayraktarları olmalıyız” diye konuştu.
İş dünyasının başarılı örnekleri
Konferansta yarattıkları döngüsel iş modelinden söz eden Çukurova Kâğıt ve Ambalaj Grubu Grup Sürdürülebilirlik Yöneticisi Çisem Sarıçiçek, “Lojistik operasyonlarda yaptığımız optimizasyon ile 3.5 ton karbondioksit eş değerinde karbon salımını 2 tona düşürdük. Yani taşınan ağırlık başına emisyon azaltımı yüzde 43’e tekabül ediyor” ifadelerini kullandı. Viking Kâğıt ve Selüloz A.Ş. Üretim ve Projeler Müdürü Anıl Mucuk ise " Viking Kâğıt olarak üretimimizin yüzde 100’ünü geri dönüşüm üzerinden yapıyoruz” diye konuştu.
“Görevimiz gıdayı korumak”
Konferansta Ar-Ge merkezlerinin yarattığı Reborn sürdürülebilir ürün grubunu anlatan Bakioğlu Holding şirketlerinden Bareks Plastik Film Genel Müdürü Yiğitcan Çelikoğlu, “Minimum miktarda ambalaj kaynağıyla maksimum miktarda gıdayı korumak gibi bir göreve sahibiz. Bunu yaparken mümkün olduğu kadar geri dönüştürülmüş malzemeyi ürünlerimizde kullanıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin de mümkün olduğu kadar geri dönüştürülebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.