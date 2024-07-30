ESİAD’dan Döngüsel Ekonomi Eylem Planı çağrısı

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Sürdürüle­bilirlik ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası’nın katkı­larıyla ‘Döngüsel Ekonomi Modeli: Kâğıt ve Plastik İyi Uygulama Örnekleri’ ko­nulu webinar düzenlendi.

Konferansta konuşan ESİ­AD Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Zorlu, kaynakların ve­rimli kullanıldığı, sürdürü­lebilir bir model olan dön­güsel ekonomiyi uygula­mak kaçınılmaz oldu. Ülke olarak hem ekonomimize sağlanacak katkı hem de AB ile ticari entegrasyondan maksimum yararlanmak için döngüsel ekonomi mo­deline geçmemiz gerekiyor. AB’ye adaptasyonu sağlaya­cak Döngüsel Ekonomi Ey­lem Planımızın bir an ön­ce uygulamaya konmasını bekliyoruz” dedi.

“Sürdürülebilir ürün politikasına geçilmeli”

Toplantıda konuşan ESİ­AD Yönetim Kurulu Üye­si Sibel Zorlu, Avrupa Ye­şil Mutabakatına uyum ve Türkiye-AB gümrük birliği­nin güncellenmesine hazır­lık konusunun önemli gün­dem maddeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: Atığın geri dönüş­türülerek yeniden değer­lendirildiği, kaynak verimli­liğinin sağlandığı, hammad­de maliyetinin azaltıldığı, sürdürülebilir ve yenilikçi­lik temelli döngüsel ekono­mi sistemi tüm dünya için kaçınılmaz hali geliyor.

Ni­tekim AB tarafından Ye­şil Mutabakat hedeflerini ve Yeni Sanayi Stratejisini tamamlayıcı nitelikte olan ‘Döngüsel Ekonomi Eylem Planı” kabul edildi. Bu kap­samda öncelikli olarak bazı sektör ve ürün değer zincir­leri belirlendi. Bunlar ara­sında; elektronik ve bilişim teknolojileri, piller ve araç­lar, ambalaj, plastikler, teks­til, yapı malzemeleri, gıda, su ve besinler yer alıyor.

Bi­zim de hem ülke ekonomi­sine sağlayacağı katkı, hem de AB ile aramızdaki güm­rük birliği ve ticari entegras­yondan maksimum yarar­lanmak bakımından dön­güsel ekonomi modeline ve sürdürülebilir ürün politi­kasına geçmemiz gerekiyor. Türkiye’nin Yeşil Mutaba­kat Eylem Planında ifade edildiği üzere AB’nin Dön­güsel Ekonomi Eylem Pla­nına adaptasyonu sağlaya­cak bir Döngüsel Ekonomi Eylem Planının bir an önce uygulamaya konmasını bek­liyoruz.”

“Yaşanılabilir dünya için çalışacak son nesiliz”

İş dünyasının özellik­le plastik ve kâğıda yönelik yaptığı çalışmalara ve dön­güsel ekonomi eylem planı projelerine değinen SKD Genel Sekreteri Konca Çal­kıvik de, “Bu konulara dik­katle eğilmemiz lazım. 14 ana 45 alt sektörden olan 160 üyemizin, üç konuda çalışma yapmasını sağla­maya çalışıyoruz. Bunlar net sıfır emisyona ulaşmak, doğa pozitif olmak ve eşit­sizlikleri azaltmak. Türki­ye’nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın bu yılın içerisinde yayınlanması­nı bekliyoruz.

Böylece dön­güsel ekonomi bir çatıya da kavuşmuş olacak mevzuat açısından” dedi. İş Dünya­sı Plastik Girişimi projesini de anlatan Çalkıvik, “Pro­jemizin birinci fazına ka­tılan 6 sektörden 43 şirket, 44 bin 279 ton plastik atı­ğı azaltacağını taahhüt et­mişti. Yüzde 173’lük bir ger­çekleşme oldu. 76 bin 443 ton plastik azaltıldı. Önü­müzdeki dönem şirket sa­yısını 100-150’ye çıkarma­yı hedefliyoruz” ifadelerin­de bulundu.

Güç birliği yapılması gerekiyor

Toplantıda konuşan İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Neşe Gök de, “Bundan sonra da yüz yüze ve webinar şeklinde pek etkinlik düzenleyeceğiz. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası olarak 22 Mart haftasında Su temalı bir yüz yüze seminerler dizisi, belki mini bir zirve şeklinde düzenlemeyi hedefliyoruz.

24 Ekim’de sürdürülebilirlik raporlaması üzerine konuşacağımız bir webinarımız olacak. 16 Ocak tarihinde üyelerimizden gelen taleplere göre şekillendireceğimiz bir webinar daha düzenleyeceğiz. Sürdürülebilirlik konusu çok önemli. Bu yüzden güçlerimizi birleştirmeli, bu konunun bayraktarları olmalıyız” diye konuştu.

İş dünyasının başarılı örnekleri

Konferansta yarattıkları döngüsel iş modelinden söz eden Çukurova Kâğıt ve Ambalaj Grubu Grup Sürdürülebilirlik Yöneticisi Çisem Sarıçiçek, “Lojistik operasyonlarda yaptığımız optimizasyon ile 3.5 ton karbondioksit eş değerinde karbon salımını 2 tona düşürdük. Yani taşınan ağırlık başına emisyon azaltımı yüzde 43’e tekabül ediyor” ifadelerini kullandı. Viking Kâğıt ve Selüloz A.Ş. Üretim ve Projeler Müdürü Anıl Mucuk ise " Viking Kâğıt olarak üretimimizin yüzde 100’ünü geri dönüşüm üzerinden yapıyoruz” diye konuştu.

“Görevimiz gıdayı korumak”

Konferansta Ar-Ge merkezlerinin yarattığı Reborn sürdürülebilir ürün grubunu anlatan Bakioğlu Holding şirketlerinden Bareks Plastik Film Genel Müdürü Yiğitcan Çelikoğlu, “Minimum miktarda ambalaj kaynağıyla maksimum miktarda gıdayı korumak gibi bir göreve sahibiz. Bunu yaparken mümkün olduğu kadar geri dönüştürülmüş malzemeyi ürünlerimizde kullanıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin de mümkün olduğu kadar geri dönüştürülebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.