Eskişehir ihracatı 2025’te yüzde 6,8 büyüdü

Eskişehir ihracatının 2025 yı­lında önemli bir artış yakaladı­ğını belirten Kesikbaş, “Açık­lanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı 2025 yılının ta­mamında geçen yıla göre yüzde 6,84 oranında artarak 4,8 milyar doları aştı. Ülkemizde ve dün­yada yaşanan kısıtlara rağmen üretmeye ve istihdam yaratma­ya devam eden firmalarımızı ve çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

İhracat güçlü üretim yapısıyla desteklenmeli

Eskişehir Sanayi Odası Baş­kanı Celalettin Kesikbaş, ihra­cattaki yükselişin memnuniyet verici olduğunu ancak bunun güçlü bir üretim altyapısıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Kesikbaş, “Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen üretme­ye ve ihracat yapmaya devam ediyor. Bu tablo, Eskişehir sana­yisinin direncini ve kararlılığı­nı ortaya koyuyor. Ancak kalıcı başarı için imalat yatırımlarının daha güçlü şekilde desteklen­mesi şarttır” dedi.

İthalatta bağımlılık azaltılmalı

İthalatta ilk 10 ülkenin payı­nın yüzde 58’in üzerinde olma­sının risk oluşturduğunu be­lirten Kesikbaş, “Sınırlı sayıda ülkeye aşırı bağımlılık, tedarik güvenliğimizi zayıflatmaktadır. Hem ihracatta hem ithalatta pa­zar çeşitliliğini artırmak zorun­dayız” ifadelerini kullandı.

Kesikbaş, Eskişehir’in ihra­cat potansiyeline olan inancı­nı vurgulayarak, “Bugün ortaya koyduğumuz performans, doğru politikalar ve güçlü destek me­kanizmalarıyla çok daha ileri taşınabilir. Sanayicimizin üre­tim azmi, yatırım iştahı ve ihra­cat kabiliyeti sayesinde 5 mil­yar dolarlık ihracat hedefimizi 2026 yılında yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz. Eskişehir, Türkiye’nin üretim ve ihracat yolculuğunda daha güçlü bir ko­numa ulaşacaktır” dedi.