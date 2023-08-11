Eskişehir OSB, hizmet kalitesini belgelendirdi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) olarak kalite standartlarını her geçen gün yükselttiklerini, hizmet ve yatırımlarını kalite belgeleriyle de pekiştirdiklerini söyleyen EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, hizmetlerin daha yetkin, verimli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi, sanayicilerin memnuniyetinin artırılması amacıyla yürüttükleri çalışmaların meyvelerini aldıklarını söyledi.

Küpeli, bu sistemler sayesinde, Eskişehir OSB’de hizmet süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütüleceğini aktararak şunları söyledi: “Almış olduğumuz bu belgeler ve entegre kalite sistem yönetimi sayesinde sanayicimize ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerde kalite artırılacak, çalışanların işten kaynaklı her türlü kaza ve hastalıklara karşı korunması sağlanacak, çevre konusunda son derece hassas olan bir OSB olarak ise çevreye zarar vermeyecek yöntemlerin uygulanması ve çevreye zarar veren her türlü unsur ile mücadele edilmesi konusunda daha etkin olacağız. EOSB hizmet kalitesini artırarak faaliyetlerine devam edecektir.”