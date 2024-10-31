Eskişehir sanayisinin %80'ine bölgemiz ev sahipliği yapıyor

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir KÜPELİ

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) olarak, sa­nayimizi daha da ileri taşı­yacak güçlü bir büyüme hedefiyle yol alıyoruz. Bugün, 34 milyon met­rekarelik bir alan üzerinde faaliyet gösteriyoruz ve bu geniş alanın 23 milyon metrekareden fazlası dol­muş durumda. Bölge olarak, Eski­şehir sanayisinin yüzde 80'ine ev sahipliği yapıyoruz. 2030 yılına ka­dar hedefimiz, toplam alanımızı 50 milyon metrekareye çıkararak, ül­kemizin en geniş ve etkin organize sanayi bölgelerinden biri olma ko­numumuzu pekiştirmektir.

Sanayi yatırımlarında oldukça cazip bölgeyiz

Eskişehir OSB’nin doluluk ora­nından anlaşılacağı üzere, bölge­miz sanayi yatırımları açısından oldukça cazip bir bölge. İlk gelişim bölgemiz olan İmişehir mevkiin­de 4,8 milyon metrekarelik alanın yüzde 99'u tahsis edilerek dolu­luk tamamlandı.

Kalkanlı ve Ha­sanbey gibi gelişim alanlarımızda ise kamulaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Eskişehir OSB ola­rak, toplamda 904 sanayi tesisine ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan 664 tanesi fiilen üretimde, 214’ü inşaat halinde, diğer 26’sı ise pro­je aşamasında yer alıyor. 2026 yılı sonunda Eskişehir OSB’deki top­lam tesis sayısının bini geçmesi­ni bekliyoruz.

Üretimdeki tesis­lerimizde şu anda 49 bin 500 kişi istihdam edilmekte olup, üretime başlayacak yeni sanayi tesisleriyle birlikte 2025 yılı sonunda bu sayı­nın 55 bine çıkmasını planlıyoruz. Son yedi yıllık dönemde ise Es­kişehir OSB’den 324 yatırımcıya 560 futbol sahası büyüklüğündeki, 4 milyon metrekarelik bir alanı ya­tırımlar için tahsis ettik. Önümüz­deki iki yıl içinde ise Eskişehir OS­B’de üretime geçecek yeni sanayi tesisi sayısı ise 251’dir.

4,3 milyar dolar ihracat

2023 yılında Eskişehir'in top­lam ihracat hacmi 4,3 milyar do­lar seviyesine ulaşırken, bunun 2,2 milyar dolardan fazlası OSB firmalarımız tarafından gerçek­leştirildi. Savunma ve havacılık sektörümüz 436 milyon dolarlık ihracat hacmi ve sektördeki 60’ı aşkın firma ile öne çıkıyor. Tür­kiye genelinde yüksek teknoloji ürünleri ihracatında yüzde 15 pay ile önemli bir konuma sahip olan Eskişehir OSB, 2030 yılında ihra­catını en az 5 milyar dolara çıkar­mayı ve yüksek teknoloji ürünleri­nin ihracattaki payını yüzde 20’ye ulaştırmayı hedefliyor.

Eskişehir OSB’nin sanayinin nitelikli iş gü­cü ihtiyacını karşılamak amacıy­la kurduğu Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merke­zi (MEGEM) ile gençlere eğitim vererek iş gücü piyasasına kazan­dırdı. Mesleki eğitim merkezimiz MEGEM’de mesleği olmayan iş­siz gençlerimizi üçer aylık dönem­lerde eğitip sanayimizde istihdam ediyoruz.

MEGEM’deki personel sayımız 11’e, geçen yıl mezun et­tiğimiz kursiyer sayısı 450’ye, ge­nel toplamda ise 2 bini aşkın ki­şiye ulaşmış durumda. Mezunla­rımızın yüzde 98’i sanayimizde istihdam edilirken, yetiştirdiği­miz kursiyerlere büyük bir talep oluyor. Türkiye sanayisinin kal­kınmasında organize sanayi böl­gelerinin kritik bir rolü olduğuna inanıyoruz. Eskişehir OSB olarak, altyapımızı sürekli geliştirmek, ihracat potansiyelimizi artırmak ve yeni sanayi alanlarını etkin kul­lanarak ülkemizin sanayi gelece­ğine katkı sunmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla 2030 yılı hedeflerimi­ze emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye’de organize sanayi böl­gelerinin ekonomi üzerindeki be­lirleyici etkisine dikkat çekmek isterim. Ülkemizin sanayileşme yolunda ilerlemesinde Organi­ze Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) ro­lü hayati derecede büyük. OSB’ler, istihdam ve teknoloji gelişiminde ülkenin itici gücü olarak yalnızca yerel değil, ulusal düzeyde de eko­nomiye can veriyor. Eskişehir OS­B'nin hem yüksek teknolojiye da­yalı sanayisi hem de ihracata da­yalı üretim modeli ile Türkiye’nin sanayi politikalarına liderlik eden bir yapısı bulu­nuyor.

Eskişehir OSB, 2024 yılını başarı­lı projelerle kapattı. 2024 yılı boyunca böl­ge olarak pek çok yeni yatırıma ve stratejik gelişime öncülük et­tik. Ayrıca OSB’mize eklenen yeni genişle­me bölgelerimizde de önemli bir ivme yakaladık. Bu büyüme ham­lelerini sürdürerek sanayi alan­larımızı genişletip, 2030’a kadar toplam alanımızı 50 milyon met­rekareye çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 yılında için önceliğimiz ise yeni genişleme alanlarımızda ka­mulaştırma ve alt yapı çalışmala­rını tamamlayarak bölgemizde ye­ni sanayi tesislerini hızla faaliyete geçirmek olacak.

Teknolojik dönüşümde büyük mesafe kat edildi

Eskişehir OSB, sadece yerel ekonomiye değil, Türkiye’nin sanayi altyapısına da büyük katkılar sağlıyor. Ülkemiz, özellikle son yıllarda sanayi üretiminde ve teknolojik dönüşümde büyük bir yol kat etti. OSB’ler, ülkemizde sanayi üretiminin güçlü bir şekilde sürdürüyor. Eskişehir OSB de bu anlamda bir stratejik sanayi merkezi olarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunuyor. Hem ihracata dayalı büyümemiz hem de yenilikçi sanayi tesislerimizle Türkiye’nin rekabet gücünü daha da artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.