Eskişehir sanayisinin %80'ine bölgemiz ev sahipliği yapıyor
Bölge olarak, Eskişehir sanayisinin %80'ine ev sahipliği yapıyoruz. 2030'a kadar hedefimiz, toplam alanımızı 50 milyon metrekareye çıkararak, ülkemizin en geniş ve etkin OSB’lerinden biri olabilmek. İki yıl içinde ise Eskişehir OSB’de üretime geçecek yeni sanayi tesisi sayısını 251’e çıkaracağız.
Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir KÜPELİ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) olarak, sanayimizi daha da ileri taşıyacak güçlü bir büyüme hedefiyle yol alıyoruz. Bugün, 34 milyon metrekarelik bir alan üzerinde faaliyet gösteriyoruz ve bu geniş alanın 23 milyon metrekareden fazlası dolmuş durumda. Bölge olarak, Eskişehir sanayisinin yüzde 80'ine ev sahipliği yapıyoruz. 2030 yılına kadar hedefimiz, toplam alanımızı 50 milyon metrekareye çıkararak, ülkemizin en geniş ve etkin organize sanayi bölgelerinden biri olma konumumuzu pekiştirmektir.
Sanayi yatırımlarında oldukça cazip bölgeyiz
Eskişehir OSB’nin doluluk oranından anlaşılacağı üzere, bölgemiz sanayi yatırımları açısından oldukça cazip bir bölge. İlk gelişim bölgemiz olan İmişehir mevkiinde 4,8 milyon metrekarelik alanın yüzde 99'u tahsis edilerek doluluk tamamlandı.
Kalkanlı ve Hasanbey gibi gelişim alanlarımızda ise kamulaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Eskişehir OSB olarak, toplamda 904 sanayi tesisine ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan 664 tanesi fiilen üretimde, 214’ü inşaat halinde, diğer 26’sı ise proje aşamasında yer alıyor. 2026 yılı sonunda Eskişehir OSB’deki toplam tesis sayısının bini geçmesini bekliyoruz.
Üretimdeki tesislerimizde şu anda 49 bin 500 kişi istihdam edilmekte olup, üretime başlayacak yeni sanayi tesisleriyle birlikte 2025 yılı sonunda bu sayının 55 bine çıkmasını planlıyoruz. Son yedi yıllık dönemde ise Eskişehir OSB’den 324 yatırımcıya 560 futbol sahası büyüklüğündeki, 4 milyon metrekarelik bir alanı yatırımlar için tahsis ettik. Önümüzdeki iki yıl içinde ise Eskişehir OSB’de üretime geçecek yeni sanayi tesisi sayısı ise 251’dir.
4,3 milyar dolar ihracat
2023 yılında Eskişehir'in toplam ihracat hacmi 4,3 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bunun 2,2 milyar dolardan fazlası OSB firmalarımız tarafından gerçekleştirildi. Savunma ve havacılık sektörümüz 436 milyon dolarlık ihracat hacmi ve sektördeki 60’ı aşkın firma ile öne çıkıyor. Türkiye genelinde yüksek teknoloji ürünleri ihracatında yüzde 15 pay ile önemli bir konuma sahip olan Eskişehir OSB, 2030 yılında ihracatını en az 5 milyar dolara çıkarmayı ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payını yüzde 20’ye ulaştırmayı hedefliyor.
Eskişehir OSB’nin sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurduğu Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) ile gençlere eğitim vererek iş gücü piyasasına kazandırdı. Mesleki eğitim merkezimiz MEGEM’de mesleği olmayan işsiz gençlerimizi üçer aylık dönemlerde eğitip sanayimizde istihdam ediyoruz.
MEGEM’deki personel sayımız 11’e, geçen yıl mezun ettiğimiz kursiyer sayısı 450’ye, genel toplamda ise 2 bini aşkın kişiye ulaşmış durumda. Mezunlarımızın yüzde 98’i sanayimizde istihdam edilirken, yetiştirdiğimiz kursiyerlere büyük bir talep oluyor. Türkiye sanayisinin kalkınmasında organize sanayi bölgelerinin kritik bir rolü olduğuna inanıyoruz. Eskişehir OSB olarak, altyapımızı sürekli geliştirmek, ihracat potansiyelimizi artırmak ve yeni sanayi alanlarını etkin kullanarak ülkemizin sanayi geleceğine katkı sunmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla 2030 yılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.
Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin ekonomi üzerindeki belirleyici etkisine dikkat çekmek isterim. Ülkemizin sanayileşme yolunda ilerlemesinde Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) rolü hayati derecede büyük. OSB’ler, istihdam ve teknoloji gelişiminde ülkenin itici gücü olarak yalnızca yerel değil, ulusal düzeyde de ekonomiye can veriyor. Eskişehir OSB'nin hem yüksek teknolojiye dayalı sanayisi hem de ihracata dayalı üretim modeli ile Türkiye’nin sanayi politikalarına liderlik eden bir yapısı bulunuyor.
Eskişehir OSB, 2024 yılını başarılı projelerle kapattı. 2024 yılı boyunca bölge olarak pek çok yeni yatırıma ve stratejik gelişime öncülük ettik. Ayrıca OSB’mize eklenen yeni genişleme bölgelerimizde de önemli bir ivme yakaladık. Bu büyüme hamlelerini sürdürerek sanayi alanlarımızı genişletip, 2030’a kadar toplam alanımızı 50 milyon metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 yılında için önceliğimiz ise yeni genişleme alanlarımızda kamulaştırma ve alt yapı çalışmalarını tamamlayarak bölgemizde yeni sanayi tesislerini hızla faaliyete geçirmek olacak.
Teknolojik dönüşümde büyük mesafe kat edildi
Eskişehir OSB, sadece yerel ekonomiye değil, Türkiye’nin sanayi altyapısına da büyük katkılar sağlıyor. Ülkemiz, özellikle son yıllarda sanayi üretiminde ve teknolojik dönüşümde büyük bir yol kat etti. OSB’ler, ülkemizde sanayi üretiminin güçlü bir şekilde sürdürüyor. Eskişehir OSB de bu anlamda bir stratejik sanayi merkezi olarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunuyor. Hem ihracata dayalı büyümemiz hem de yenilikçi sanayi tesislerimizle Türkiye’nin rekabet gücünü daha da artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.