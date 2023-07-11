ESMMMO’dan ‘asgari ücret’ tarifesinde artış talebi

Mali müşavirlerin, mükellef ve devlet arasında mali işlemlerin akışında ekonominin en büyük paydaşı olduğunu vurgulayan Karakoç, “E-dönüşüm süreci teknoloji yatırımlarımızı, kırtasiye giderlerimizi artırdığı gibi nitelikli ve daha fazla sayıda personel çalıştırma ihtiyacı doğurmuştur.

Böylelikle her geçen gün ofislerimizin hizmet üretim giderleri katlanmaktadır” dedi. Muhasebe ofis giderleri içinde en önemli payı personel giderlerinin oluşturduğu, açıklanan asgari ücret sonrası belirlenen muhasebe ücretlerinin geçerliliğini yitirdiğini belirten Karakoç şöyle konuştu: “2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122 iken asgari ücret tarifemize yüzde 85 artış uygulanarak beklentimizin altında kalmıştır.

TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerleme oranının tarifeye yansıtılarak uygulanmasına karar verilmiş olup, enflasyondan kaynaklı kayıpların telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere yeniden değerleme oranı kadar (yüzde 122) farkın yansıtılarak uygulanması tavsiye edilmiştir. Gelinen durumda da Temmuz ayından itibaren yüzde 35 artış uygulanması tavsiye edilmektedir. Ticari sürdürülebilirlik acısından tarifede belirlenen muhasebe ve müşavirlik hizmet ücretlerine yapılacak olan artışları müşterilerimizin anlayışla karşılayacağını umuyoruz.