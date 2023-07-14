ESO ve Kent Konseyi’nden genç istihdamda iş birliği

Ayşe KAYTAN UÇAK

Protokol kapsamında iş arayanların kent merkezinde başvuru yapabileceği bir merkez oluşturuldu. Başvurular ise ESO’ya üye bine yakın firma tarafından anında görülebilecek. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, imza töreninde yaptığı açıklamasında projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bu merkezde firma tanıtımları yapacağız. ESO Mesleki Eğitim Merkezimizin başvurularını bu noktadan alacağız.

Meslek sahibi olmak, kabiliyetlerini artırmak isteyen gençlerimize verdiğimiz eğitimlerin bir kısmını bu ofis içerisinde sunacağız. Gençlerimizi mesleki eğitimle donatmak, onlara yakın olmak istiyoruz.

Çocuklarımızın bilim ve teknolojiye özendirilmesi, robotik kodlama gibi alanlarda eğitilmesi, kadınlar ve annelerimize mikro ev ekonomisi gibi başlıklarda ücretsiz eğitimlerin sunulması da bu projenin faaliyet alanlarından olacak.”