ESO'dan sınır ötesi ticaret görüşmesi

Güneydoğu Asya Birliği Üye Ülkeleri (ASEAN) İle Türkiye Arasında İş Diyaloğu Platformu Projesi kapsamında özellikle gıda, otomotiv, enerji, mobilya, yapı malzemeleri ve ticaret gibi sektörlerde faaliyet gösteren farklı ülkelerde kurulu 17 önemli şirketin üst düzey temsilcilerinin katıldığı etkinlikte ESO Üyeleriyle karşılıklı iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Bölgede kilit aktör konumunda

Gerçekleştirilen program hakkında değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “ASEAN yaklaşık 650 milyonluk dinamik nüfusuyla, 3 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle ve stratejik deniz yollarının ortasında yer almasıyla, bölgede kilit bir aktör konumunda. Türkiye ve ASEAN ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen projemiz dahilinde, sektörler ve firmalar arasında somut iş birliklerinin kurulması hedeflenmekte.

Eskişehir imalat sektörünün Güneydoğu Asya ülkeleriyle olan karşılıklı ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticari köprülerin kurulması adına bu projeyi son derece değerli buluyoruz” dedi. Endonezya Ticaret Bakanlığı Yetkilisi Christianto Tonggo, “Türkiye'nin üretimde çok güçlü olduğunu biliyoruz. Türkiye ile iş birliğimizi arttırmayı, ticaretimizi geliştirmeyi istiyoruz. ASEAN toplam nüfusu ile dünyanın en büyük üçüncü nüfusuna sahip ve yarısı 30 yaşın altında. Genç nüfus ve güçlü bir ekonomiyle sizlerin ASEAN ile iş yapmasına güçlü fırsatlar doğuruyor. Umuyoruz ki bugün görüşmeler neticesinde yeni iş birliklerine imza atacağız” diye konuştu.