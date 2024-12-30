Estonyalı Ampere Plus Türkiye pazarına girdi
2024 yılında Türkiye pazarına giren Ampere Plus Türkiye’nin CEO’su Alper Güney, Türkiye’yi potansiyel vaat eden bir pazar olarak gördüklerini ve burada sektörün öncü markalarından olmayı hedeflediklerini söyledi.
Özlem SARSIN
Estonya merkezli, güneş enerjisi ve depolama sistemleri firması Ampere Plus, 2024 yılında Türkiye pazarına giriş yaptı. Ampere Plus Türkiye CEO’su Alper Güney, Türkiye’de güneş enerjisi sistemleri başta olmak üzere yeşil enerji çözümlerinde önemli bir potansiyel olduğunu söyleyerek, Ampere Plus’ın Türkiye’nin yanı sıra 6 ülkede daha faaliyet gösterdiğini ifade etti.
Ampere Plus’ın mesken ve endüstriyel güneş enerjisi sistemleri ile depolama sistemleri alanında mühendislik hizmeti sunduğunu belirten Güney, asıl uzmanlık alanlarının ise enerjide depolama sistemleri kurmak olduğunu kaydetti.
2009 yılında başta Almanya olmak üzere Avrupa’da baş gösteren doğalgaz sıkıntısı nedeniyle Avrupa ülkelerinin alternatif enerji kaynaklarına yöneldiğini söyleyen Güney, çözümü yeşil enerjide bulduklarını ifade etti. Güney sözlerine şöyle devam etti: “O dalga içerisinde Avrupalı pek çok ülke doğalgazın yerine neyi koyabiliriz dedikleri zaman güneş enerjisine yöneldi. GES’in başladığı yolculuk diğer ülkelere de sirayet etti.
Biz Ampere Plus olarak yaklaşık 4 yıl önce Kuzey Avrupa’da faaliyet göstermeye başladık. Kuzey Avrupa zor bir coğrafya, kışları uzun, güneşlenme süreleri Türkiye ile yarı yarıya. Türkiye, neredeyse 1500 KWh/metrekare enerji üretebiliyorken Kuzey Avrupa ülkeleri bunun yarısını üretebiliyor. Estonya da küçük bir pazar, yaklaşık 1,5 milyon nüfusu var ve küçük bir coğrafyaya sahip.
Türkiye ise büyük bir pazar. Ampere Plus’ın ülkemize gelmesinin sebebi potansiyel pazar olarak görmeleri. Yeşil enerji kaynakları, mevzuatları ve hukuki süreçleri açısından Avrupa’nın neredeyse 10 yıl gerisinden geliyoruz. Dolayısı ile bizden ilerde olan ülkelerin arkasından geliyor olmak Türkiye’yi potansiyel pazar haline getiriyor” dedi.
“Akla gelen ilk marka olmayı hedefliyoruz”
Türkiye’de 4 milyona yakın müstakil mesken olduğunu, hedeflerinin Türkiye’de depolama sistemlerinde akla gelen ilk marka olmak olduğunu dile getiren Güney, “Elektrikteki sübvansiyonun yeni yılda kalkacak olması ile beraber 5 kWh tüketimin üzerinde olan abonelerin fiyatlaması gerçek fiyat üzerinden yapılacak. Bu da faturalarda ciddi bir fark yapıyor.
Makasın açık olması tüketicileri ciddi oranda rahatsız ediyor. Sübvansiyonların kalkması yatırımcıyı alternatif kaynaklara yönlendirecektir. Bu durumun da tabi ki bizim sektörümüzü hareketlendireceğini öngörüyoruz” diye konuştu.
“Tak-çalıştır bataryaları Türkiye’de yaygınlaştıracağız”
Önümüzdeki yıl sadece meskende 500 proje hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Güney, ayrıca Azerbaycan’da da bir projeye hazırlandıklarını belirtti. Projenin uzun soluklu olduğunu söyleyen Güney, sadece Azerbaycan değil yakın coğrafyada da hizmet verebilme kapasitesine sahip olduklarını vurguladı.
Güney sözlerini şöyle sürdürdü, “Ampere Plus’ın bataryalarda endüstriyel taraftaki partneri Lenercom. Avrupa’da çok sattığımız tak-çalıştır bir sistemi var. Evinizde yaklaşık 60 dakika süren kurulumla, taşınabilir bir depolama sistemine sahip olabilirsiniz. Bizim hayalimiz bu sistemi Türkiye’de yaygınlaştırmak.”
“Temiz enerji başvuruları e-devletten yapılabilmeli”
Türkiye’nin dijitalleşme konusunda hızlı bir performans sergilediğini de ifade eden Güney, “Türkiye, istediği zaman dijital dönüşümü çok hızlı yapabilen bir ülke. Pek çok ülke ile kıyasladığınızda sağlık alanında veya e-devletten pek çok hizmeti alabiliyorsunuz. İstenildiği zaman, enerji sistemlerine başvuru da dijital olarak yapılabilecek bir konu.
Almanya’da olduğu gibi internetten başvurusu yapılır, belgeler incelenir ve belirlenir, sistem biter ve dağıtım kurumları da gelir kontrol eder, bu kadar. Öte yandan başvurular mesken ve endüstriyel tesislerde de ayrı ayrı değerlendirilmeli. E-devlet üzerinden bir başvuru y apılmanın yolu açılmalı” diyerek sözlerine son verdi.
“Enerjiyi depolamak en önemli nokta”
Güneş enerjisinden enerji elde etmenin yanı sıra asıl önemli olan noktanın elde edilen enerjiyi depolamak olduğunun da altını çizen Güney, bu konuda şunları söyledi, “Nereden üretirseniz üretin, enerjiyi depolamadığınız sürece gider. Üretilen enerjinin depolanma teknolojisi son 5 yılda ciddi anlamda gelişti. Bu gelişimle birlikte elektrikli araçlar gibi unsurlar depolama çözümleri ile birlikte hayatımıza girdi.
Herkes hemen hemen depolama sistemleri kullanıyor, Ampere Plus’ın da asıl uzmanlık alanı bu. Burada sattığımız sistemler ağırlıklı olarak depolamalı sistemler. Elektrik kesintisi, doğal afet gibi durumlarda rahatlıkla batarya içerisindeki enerjiden tüketimin neredeyse yüzde 90’nını karşılayabilirsiniz.
Depolamanın maliyeti çok yüksek; ama müşteriye sağladığımız avantajlarla birlikte yatırım maliyetini düşürebildiğimiz ve müşterimiz alımda kazandığı sürece zaten sistem kendini 5 yılda amorti edebiliyor.”