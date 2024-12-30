Estonyalı Ampere Plus Türkiye pazarına girdi

Özlem SARSIN

Estonya merkezli, güneş enerjisi ve depolama sis­temleri firması Ampere Plus, 2024 yılında Türkiye paza­rına giriş yaptı. Ampere Plus Tür­kiye CEO’su Alper Güney, Tür­kiye’de güneş enerjisi sistemleri başta olmak üzere yeşil enerji çö­zümlerinde önemli bir potansi­yel olduğunu söyleyerek, Ampere Plus’ın Türkiye’nin yanı sıra 6 ül­kede daha faaliyet gösterdiğini ifa­de etti.

Ampere Plus’ın mesken ve endüstriyel güneş enerjisi sistem­leri ile depolama sistemleri ala­nında mühendislik hizmeti sun­duğunu belirten Güney, asıl uz­manlık alanlarının ise enerjide depolama sistemleri kurmak ol­duğunu kaydetti.

2009 yılında başta Almanya ol­mak üzere Avrupa’da baş gösteren doğalgaz sıkıntısı nedeniyle Av­rupa ülkelerinin alternatif ener­ji kaynaklarına yöneldiğini söyle­yen Güney, çözümü yeşil enerjide bulduklarını ifade etti. Güney söz­lerine şöyle devam etti: “O dalga içerisinde Avrupalı pek çok ülke doğalgazın yerine neyi koyabiliriz dedikleri zaman güneş enerjisine yöneldi. GES’in başladığı yolcu­luk diğer ülkelere de sirayet etti.

Biz Ampere Plus olarak yaklaşık 4 yıl önce Kuzey Avrupa’da faaliyet göstermeye başladık. Kuzey Avru­pa zor bir coğrafya, kışları uzun, güneşlenme süreleri Türkiye ile yarı yarıya. Türkiye, neredeyse 1500 KWh/metrekare enerji üre­tebiliyorken Kuzey Avrupa ülkele­ri bunun yarısını üretebiliyor. Es­tonya da küçük bir pazar, yaklaşık 1,5 milyon nüfusu var ve küçük bir coğrafyaya sahip.

Türkiye ise bü­yük bir pazar. Ampere Plus’ın ül­kemize gelmesinin sebebi potan­siyel pazar olarak görmeleri. Yeşil enerji kaynakları, mevzuatları ve hukuki süreçleri açısından Avru­pa’nın neredeyse 10 yıl gerisinden geliyoruz. Dolayısı ile bizden iler­de olan ülkelerin arkasından ge­liyor olmak Türkiye’yi potansiyel pazar haline getiriyor” dedi.

“Akla gelen ilk marka olmayı hedefliyoruz”

Türkiye’de 4 milyona yakın müs­takil mesken olduğunu, hedefleri­nin Türkiye’de depolama sistem­lerinde akla gelen ilk marka ol­mak olduğunu dile getiren Güney, “Elektrikteki sübvansiyonun ye­ni yılda kalkacak olması ile bera­ber 5 kWh tüketimin üzerinde olan abonelerin fiyatlaması gerçek fiyat üzerinden yapılacak. Bu da fatura­larda ciddi bir fark yapıyor.

Maka­sın açık olması tüketicileri ciddi oranda rahatsız ediyor. Sübvansi­yonların kalkması yatırımcıyı al­ternatif kaynaklara yönlendire­cektir. Bu durumun da tabi ki bizim sektörümüzü hareketlendireceği­ni öngörüyoruz” diye konuştu.

“Tak-çalıştır bataryaları Türkiye’de yaygınlaştıracağız”

Önümüzdeki yıl sadece mes­kende 500 proje hayata geçirme­yi hedeflediklerini ifade eden Gü­ney, ayrıca Azerbaycan’da da bir projeye hazırlandıklarını belirtti. Projenin uzun soluklu olduğunu söyleyen Güney, sadece Azerbay­can değil yakın coğrafyada da hiz­met verebilme kapasitesine sahip olduklarını vurguladı.

Güney söz­lerini şöyle sürdürdü, “Ampere Plus’ın bataryalarda endüstriyel taraftaki partneri Lenercom. Av­rupa’da çok sattığımız tak-çalış­tır bir sistemi var. Evinizde yak­laşık 60 dakika süren kurulumla, taşınabilir bir depolama sistemi­ne sahip olabilirsiniz. Bizim ha­yalimiz bu sistemi Türkiye’de yaygınlaştırmak.”

“Temiz enerji başvuruları e-devletten yapılabilmeli”

Türkiye’nin dijitalleşme konu­sunda hızlı bir performans sergi­lediğini de ifade eden Güney, “Tür­kiye, istediği zaman dijital dönü­şümü çok hızlı yapabilen bir ülke. Pek çok ülke ile kıyasladığınızda sağlık alanında veya e-devletten pek çok hizmeti alabiliyorsunuz. İstenildiği zaman, enerji sistem­lerine başvuru da dijital olarak ya­pılabilecek bir konu.

Almanya’da olduğu gibi internetten başvuru­su yapılır, belgeler incelenir ve be­lirlenir, sistem biter ve dağıtım kurumları da gelir kontrol eder, bu kadar. Öte yandan başvurular mesken ve endüstriyel tesisler­de de ayrı ayrı değerlendirilmeli. E-devlet üzerinden bir başvuru y apılmanın yolu açılmalı” diyerek sözlerine son verdi.

“Enerjiyi depolamak en önemli nokta”

Güneş enerjisinden enerji elde etmenin yanı sıra asıl önemli olan noktanın elde edilen enerjiyi depolamak olduğunun da altını çizen Güney, bu konuda şunları söyledi, “Nereden üretirseniz üretin, enerjiyi depolamadığınız sürece gider. Üretilen enerjinin depolanma teknolojisi son 5 yılda ciddi anlamda gelişti. Bu gelişimle birlikte elektrikli araçlar gibi unsurlar depolama çözümleri ile birlikte hayatımıza girdi.

Herkes hemen hemen depolama sistemleri kullanıyor, Ampere Plus’ın da asıl uzmanlık alanı bu. Burada sattığımız sistemler ağırlıklı olarak depolamalı sistemler. Elektrik kesintisi, doğal afet gibi durumlarda rahatlıkla batarya içerisindeki enerjiden tüketimin neredeyse yüzde 90’nını karşılayabilirsiniz.

Depolamanın maliyeti çok yüksek; ama müşteriye sağladığımız avantajlarla birlikte yatırım maliyetini düşürebildiğimiz ve müşterimiz alımda kazandığı sürece zaten sistem kendini 5 yılda amorti edebiliyor.”