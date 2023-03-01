Estuz kapasiteye 4 milyon dolar yatırım yapacak

Tuzun dengeli kullanımına önem veren ve “Hayatın Dengesi” yaklaşımıyla 41 yıldır üretim yapan Estuz, yatırımlarla istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Her yıl ortalama yüzde 20 büyüdüklerini dile getiren Estuz Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Özdemir, bu yılki büyüme hedeflerini yüzde 25 olarak belirlediklerini bildirdi.

2022 yılını başarılı bir şekilde kapattıklarının altını çizen Özdemir, “Geçen yıl satışlar gerek iç pazar gerekse dış pazar hacmi açısından oldukça iyiydi. Bu durum da 2023 yılının iyi geçeceği yönünde beklentilerimizi artırdı. Yeni yatırımlarımızla birlikte pazar payımızı da artıracağız” dedi.

Eskişehir ve İzmir’den sonra üçüncü üretim tesisleri olan Afyonkarahi sar Dazkırı fabrikalarında modernizasyon ve kapasite artışına yönelik yatırımlar yaptıklarını belirten Vedat Özdemir, “Yaklaşık 4 milyon doları bulacak yatırımlarımızın yılın ikinci yarısında tamamlanmasıyla birlikte özellikle yurtdışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olacağız.

Altyapımızın güçlenmesiyle birlikte uluslararası geçerliliği olan BRCSG Gıda Güvenliği belgesine de sahip olduk” diye konuştu. 2023 yılının çok daha iyi geçeceği yönünde beklentileri olduğunu vurgulayan Özdemir, “Yeni ürünlerimiz ile birlikte pazar payımızı da artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Estuz, Eskişehir tesisinde ürettiği Efsina ile rafine edilmemiş doğal ve gurme tuz çeşitleri, İzmir’de tarımsal sanayi için hazırladığı deniz tuzu ürünleri, Dazkırı’da ürettiği rafine ve kurutulmuş tuz ürün gruplarıyla, üç ayrı tesiste yıllık toplam 150 bin ton üretim kapasitesine sahip bulunuyor.