ETBİR Başkanı Ahmet Yücesa: Et ve sütte sürdürülebilir fiyatlama şart
ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, etin ve sütün piyasada karşılığını bulması gerektiğine işaret ederek, “Bugün 27 lira olması gereken çiğ süt fiyatı sahada 17 lira. Bu fiyat sağlanmadıkça sektörü güçlendirecek projeler sürdürülebilir olmaz” dedi. Yücesan, et tüketiminin yüzde 20’sinin ithalattan karşılandığına söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, ‘güçlü besi güçlü üretim projesi’, ‘kırsalda bereket’, ‘hayvancılığa destek’ gibi projelerin doğru adımlarla hazırlandığını, ancak et veya sütün pazarda karşılığını bulması gerektiğini vurguladı. Etin veya sütün, üreticinin birim maliyetinin altında satılması durumunda projelerin sürdürülebilir olmasının mümkün olmadığını dile getiren Yücesan, “Bugün çiğ süt, tavsiye fiyatın çok altında satılıyor.
Projeye ne kadar destek verirseniz verin, bu fiyat farkı yüzünden iş yürümez. Toplam bütçenizin sağlayacağı artış yüzde 5-10 olur, ancak sütün birim fiyatında yüzde 2-3 eksik varsa bu desteklerin tamamı etkisiz kalır. Şu anda 27 lira olması gereken çiğ süt fiyatı sahada 17 lira. Süt üretici birlikleri bile bunu söylemekten çekiniyor. Bu fiyat sağlanmadıkça hiçbir proje sürdürülebilir olmaz. Yıllardır örnekleri var; destek, teşvik ve faizsiz kredi aldı, fakat ürün pazarda karşılık bulmadı” diye konuştu.
Yücesan, üreticilerin ahır, çiftlik ve ekipman için teşvik aldığını, süt üretip pazara sunduklarında ise ürünün karşılığını bulamadığını aktardı. Yücesan, “Projenin başarı ölçütü, üretilen ürünün pazarda satılması ve doğru fiyatla zamanında ödenmesiyle mümkündür. Projenin adı ve çalışması doğru; öngörüleri doğru hazırlanmış.
Ancak et veya süt uygun fiyata satılmazsa bu iş yürümez. Eğer yürüseydi, şu anda ülke olarak ihracata geçmiş olurduk” dedi. Yücesan, ayrıca kırmızı et tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sinin ithalatla karşılandığını belirterek, “Yurt dışından karkas, kasaplık, gebe düve ve besilik materyal getiriliyor. Bu dört kalem altında yapılan ithalat, yerli üretimin önünü kısıtlıyor” ifadelerini kullandı. Yücesan, sonuç olarak et üretimi için açıklanan projenin doğru olduğunu, ancak birim fiyatların yakalanması gerektiğine vurgu yaptı.