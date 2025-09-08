Google Haberler

ETBİR Başkanı Ahmet Yücesa: Et ve sütte sürdürülebilir fiyatlama şart

ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, etin ve sütün piyasada karşılığını bulması gerektiğine işaret ederek, “Bugün 27 lira olması gereken çiğ süt fiyatı sahada 17 lira. Bu fiyat sağlanmadıkça sektörü güçlendirecek projeler sürdürülebilir olmaz” dedi. Yücesan, et tüketiminin yüzde 20’sinin ithalattan karşılandığına söyledi.

Kırmızı Et Sanayicile­ri ve Üreticileri Bir­liği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, ‘güçlü besi güçlü üretim pro­jesi’, ‘kırsalda bereket’, ‘hay­vancılığa destek’ gibi proje­lerin doğru adımlarla hazır­landığını, ancak et veya sütün pazarda karşılığını bulma­sı gerektiğini vurguladı. Etin veya sütün, üreticinin birim maliyetinin altında satılma­sı durumunda projelerin sür­dürülebilir olmasının müm­kün olmadığını dile getiren Yücesan, “Bugün çiğ süt, tav­siye fiyatın çok altında satı­lıyor.

Projeye ne kadar des­tek verirseniz verin, bu fiyat farkı yüzünden iş yürümez. Toplam bütçenizin sağla­yacağı artış yüzde 5-10 olur, ancak sütün birim fiyatında yüzde 2-3 eksik varsa bu des­teklerin tamamı etkisiz ka­lır. Şu anda 27 lira olması ge­reken çiğ süt fiyatı sahada 17 lira. Süt üretici birlikleri bi­le bunu söylemekten çekini­yor. Bu fiyat sağlanmadıkça hiçbir proje sürdürülebilir ol­maz. Yıllardır örnekleri var; destek, teşvik ve faizsiz kredi aldı, fakat ürün pazarda kar­şılık bulmadı” diye konuştu.

Yücesan, üreticilerin ahır, çiftlik ve ekipman için teş­vik aldığını, süt üretip paza­ra sunduklarında ise ürünün karşılığını bulamadığını ak­tardı. Yücesan, “Projenin ba­şarı ölçütü, üretilen ürünün pazarda satılması ve doğru fi­yatla zamanında ödenmesiy­le mümkündür. Projenin adı ve çalışması doğru; öngörüle­ri doğru hazırlanmış.

Ancak et veya süt uygun fiyata satıl­mazsa bu iş yürümez. Eğer yürüseydi, şu anda ülke ola­rak ihracata geçmiş olurduk” dedi. Yücesan, ayrıca kırmızı et tüketiminin yaklaşık yüz­de 20’sinin ithalatla karşı­landığını belirterek, “Yurt dı­şından karkas, kasaplık, gebe düve ve besilik materyal geti­riliyor. Bu dört kalem altında yapılan ithalat, yerli üretimin önünü kısıtlıyor” ifadelerini kullandı. Yücesan, sonuç ola­rak et üretimi için açıklanan projenin doğru olduğunu, an­cak birim fiyatların yakalan­ması gerektiğine vurgu yaptı.

