ETBİR Başkanı Ahmet Yücesa: Et ve sütte sürdürülebilir fiyatlama şart

Mehmet H. GÜLEL

Kırmızı Et Sanayicile­ri ve Üreticileri Bir­liği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, ‘güçlü besi güçlü üretim pro­jesi’, ‘kırsalda bereket’, ‘hay­vancılığa destek’ gibi proje­lerin doğru adımlarla hazır­landığını, ancak et veya sütün pazarda karşılığını bulma­sı gerektiğini vurguladı. Etin veya sütün, üreticinin birim maliyetinin altında satılma­sı durumunda projelerin sür­dürülebilir olmasının müm­kün olmadığını dile getiren Yücesan, “Bugün çiğ süt, tav­siye fiyatın çok altında satı­lıyor.

Projeye ne kadar des­tek verirseniz verin, bu fiyat farkı yüzünden iş yürümez. Toplam bütçenizin sağla­yacağı artış yüzde 5-10 olur, ancak sütün birim fiyatında yüzde 2-3 eksik varsa bu des­teklerin tamamı etkisiz ka­lır. Şu anda 27 lira olması ge­reken çiğ süt fiyatı sahada 17 lira. Süt üretici birlikleri bi­le bunu söylemekten çekini­yor. Bu fiyat sağlanmadıkça hiçbir proje sürdürülebilir ol­maz. Yıllardır örnekleri var; destek, teşvik ve faizsiz kredi aldı, fakat ürün pazarda kar­şılık bulmadı” diye konuştu.

Yücesan, üreticilerin ahır, çiftlik ve ekipman için teş­vik aldığını, süt üretip paza­ra sunduklarında ise ürünün karşılığını bulamadığını ak­tardı. Yücesan, “Projenin ba­şarı ölçütü, üretilen ürünün pazarda satılması ve doğru fi­yatla zamanında ödenmesiy­le mümkündür. Projenin adı ve çalışması doğru; öngörüle­ri doğru hazırlanmış.

Ancak et veya süt uygun fiyata satıl­mazsa bu iş yürümez. Eğer yürüseydi, şu anda ülke ola­rak ihracata geçmiş olurduk” dedi. Yücesan, ayrıca kırmızı et tüketiminin yaklaşık yüz­de 20’sinin ithalatla karşı­landığını belirterek, “Yurt dı­şından karkas, kasaplık, gebe düve ve besilik materyal geti­riliyor. Bu dört kalem altında yapılan ithalat, yerli üretimin önünü kısıtlıyor” ifadelerini kullandı. Yücesan, sonuç ola­rak et üretimi için açıklanan projenin doğru olduğunu, an­cak birim fiyatların yakalan­ması gerektiğine vurgu yaptı.