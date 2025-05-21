Etiler’deki 205 daire için 2 bin ön talep geldi

Recep ERÇİN

Konut satışlarında gözle­nen peşin ve hızlı satış­lar yılın ilk 4 ayında dik­kat çekerken, bazı yeni projeler­de de sona yaklaşılıyor. Özellikle yüksek mevduat getirisi yerine faizlerin düşeceği dönemde fi­yatların artacağını öngörerek şimdiden, konut almak isteyen­ler için bazı niş projelerde kam­panya dönemi de fırsat kapısı ol­du.

Emlak Konut güvencesi ile İstanbul Etiler’de Yiğit Group, Kubba İnşaat ve DBH Group ta­rafından hayata geçirilen Senfo­ni İstanbul projesine 2 bine ya­kın talep geldiği bildirildi. Dün İstanbul’da şirketlerin yönetici­lerinin katılımı ile düzenlenen basın toplantısında verilen bil­gilere göre, proje 13 bin metreka­re arazi üzerine inşa edildi. Top­lam inşaat alanı 77 bin 990 met­rekare olarak planlandı.

Arazi 7 milyar TL proje bedeli 14 milyar TL

Yiğit Group Yönetim Kuru­lu Başkan Vekili Önder Yiğit’in aktardığına göre, “Senfoni Eti­ler’de bir bloğu rezidans olmak üzere toplam 8 blok bulunuyor. Rezidans bloğumuzda 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 78 dairemiz var. Söz konusu daireler 60 ile 110 metrekare arasında değişi­yor. 3+1’den 6+1’e kadar değişen daire seçeneklerinin bulunduğu diğer 7 blokta ise toplam 127 dai­remiz bulunuyor” dedi.

Buna gö­re 208 dairelik projeye 2 bine ya­kın talep geldi. Peki, bu dairele­rin fiyatı ne kadar? 1,5 yıl önce 13 firmanın katıldığı ihaleden hası­lat paylaşımı ile Hazine ve Em­lak Konut’a ait söz konusu arsa­yı aldıklarını belirten Yiğit, daha önce bu arazide birkaç gecekon­dunun bulunduğunu not etti. O günkü arsa bedelinin 7 milyar 34 milyon TL olduğunu kaydeden Yiğit, projenin toplam yatırım bedelinin de 14 milyar TL civa­rında olduğunu kaydetti.

Talep yüksek, faiz düşerse patlama yaşanır

Toplantıda aktarılanlara gö­re dairelerin metrekare satış be­deli ortalama 285 bin TL düze­yinde. En ucuz daire ise fiyatı ise 23 milyon TL’den başlıyor. Soru­muz üzerine, en uygunu 20 mil­yon lirayı aşan dairelere yönelik 2 bine yakın talebin kimlerden geldiğini açıklayan Önder Yiğit, üst seviye beyaz yaka, doktor, mühendis ve yine Etiler civarın­daki semt sakinlerinden talep al­dıklarını dile getirdi.

Faizler ge­riler ve konut kredileri açılırsa sektörde patlama yaşanmasını beklediklerini kaydeden Önder Yiğit, talebin yüksek olduğunu vurguladı. Yiğit, krediye ulaşım zor olduğu için kredili satışların zayıf kaldığını belirtti. Kubba İn­şaat Yönetim Kurulu Başkan Ve­kili Ömer Emre Kubba da, dep­rem güvenliğine azami özen gös­terdiklerini belirterek, “Senfoni Etiler aslında sadece bir ev de­ğil, aynı zamanda güçlü bir yatı­rım fırsatı sunuyor.

Çünkü İstan­bul’da böyle merkezi, prestijli bir lokasyonda, depreme dayanık­lı, lüks ve nitelikli proje çok az. Yani hem yaşamak isteyen için çok keyifli hem de yatırım gözüy­le bakan için gelecekte değerini koruyacak ve artıracak bir proje. Burada biz ‘şehrin ortasında ama ayrıcalıklı bir yaşam’ vaat ediyo­ruz; bu da her zaman prim yapa­caktır” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar nefes alacak alanlar arıyor”

Toplantıdaki konuşmasında “Senfoni Etiler’de az katlı, yatay bir mimari tercih ettik. Çünkü artık insanlar şehir yaşamında kalabalık değil, nefes alacak alanlar arıyor” ifadelerini kullanan Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, “Biz de İstanbul’un göbeğinde ama sakin, yatay mimarisiyle insana kendini özel hissettiren bir yaşam kurmak istedik. Projemizde konutların yanı sıra 10 adet ticari ünite bulunuyor. Ayrıca iki adet de kapsamlı sosyal tesis alanımız var. Projemizin en önemli özelliklerinden biri de her daireye özel teras ve balkonunun bulunması. Az katlı, az daireli bir yapı tercih ettik ki bir taraftan komşuluklar yaşarken, diğer taraftan da sakinlerimiz kendine ait bahçesinde, terasında huzur bulsun” dedi.