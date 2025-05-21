Etiler’deki 205 daire için 2 bin ön talep geldi
Hazine arazisinin 7 milyar TL bedelle ihaleden alınarak, Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Senfoni Etiler projesi için kampanya kapsamında iki bine yakın talep geldiği bildirildi. En küçüğü 60 metrekare olan dairelerin, en düşük fiyatlısı 20 milyon TL’yi buluyor.
Recep ERÇİN
Konut satışlarında gözlenen peşin ve hızlı satışlar yılın ilk 4 ayında dikkat çekerken, bazı yeni projelerde de sona yaklaşılıyor. Özellikle yüksek mevduat getirisi yerine faizlerin düşeceği dönemde fiyatların artacağını öngörerek şimdiden, konut almak isteyenler için bazı niş projelerde kampanya dönemi de fırsat kapısı oldu.
Emlak Konut güvencesi ile İstanbul Etiler’de Yiğit Group, Kubba İnşaat ve DBH Group tarafından hayata geçirilen Senfoni İstanbul projesine 2 bine yakın talep geldiği bildirildi. Dün İstanbul’da şirketlerin yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen basın toplantısında verilen bilgilere göre, proje 13 bin metrekare arazi üzerine inşa edildi. Toplam inşaat alanı 77 bin 990 metrekare olarak planlandı.
Arazi 7 milyar TL proje bedeli 14 milyar TL
Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit’in aktardığına göre, “Senfoni Etiler’de bir bloğu rezidans olmak üzere toplam 8 blok bulunuyor. Rezidans bloğumuzda 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 78 dairemiz var. Söz konusu daireler 60 ile 110 metrekare arasında değişiyor. 3+1’den 6+1’e kadar değişen daire seçeneklerinin bulunduğu diğer 7 blokta ise toplam 127 dairemiz bulunuyor” dedi.
Buna göre 208 dairelik projeye 2 bine yakın talep geldi. Peki, bu dairelerin fiyatı ne kadar? 1,5 yıl önce 13 firmanın katıldığı ihaleden hasılat paylaşımı ile Hazine ve Emlak Konut’a ait söz konusu arsayı aldıklarını belirten Yiğit, daha önce bu arazide birkaç gecekondunun bulunduğunu not etti. O günkü arsa bedelinin 7 milyar 34 milyon TL olduğunu kaydeden Yiğit, projenin toplam yatırım bedelinin de 14 milyar TL civarında olduğunu kaydetti.
Talep yüksek, faiz düşerse patlama yaşanır
Toplantıda aktarılanlara göre dairelerin metrekare satış bedeli ortalama 285 bin TL düzeyinde. En ucuz daire ise fiyatı ise 23 milyon TL’den başlıyor. Sorumuz üzerine, en uygunu 20 milyon lirayı aşan dairelere yönelik 2 bine yakın talebin kimlerden geldiğini açıklayan Önder Yiğit, üst seviye beyaz yaka, doktor, mühendis ve yine Etiler civarındaki semt sakinlerinden talep aldıklarını dile getirdi.
Faizler geriler ve konut kredileri açılırsa sektörde patlama yaşanmasını beklediklerini kaydeden Önder Yiğit, talebin yüksek olduğunu vurguladı. Yiğit, krediye ulaşım zor olduğu için kredili satışların zayıf kaldığını belirtti. Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba da, deprem güvenliğine azami özen gösterdiklerini belirterek, “Senfoni Etiler aslında sadece bir ev değil, aynı zamanda güçlü bir yatırım fırsatı sunuyor.
Çünkü İstanbul’da böyle merkezi, prestijli bir lokasyonda, depreme dayanıklı, lüks ve nitelikli proje çok az. Yani hem yaşamak isteyen için çok keyifli hem de yatırım gözüyle bakan için gelecekte değerini koruyacak ve artıracak bir proje. Burada biz ‘şehrin ortasında ama ayrıcalıklı bir yaşam’ vaat ediyoruz; bu da her zaman prim yapacaktır” ifadelerini kullandı.
“İnsanlar nefes alacak alanlar arıyor”
Toplantıdaki konuşmasında “Senfoni Etiler’de az katlı, yatay bir mimari tercih ettik. Çünkü artık insanlar şehir yaşamında kalabalık değil, nefes alacak alanlar arıyor” ifadelerini kullanan Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, “Biz de İstanbul’un göbeğinde ama sakin, yatay mimarisiyle insana kendini özel hissettiren bir yaşam kurmak istedik. Projemizde konutların yanı sıra 10 adet ticari ünite bulunuyor. Ayrıca iki adet de kapsamlı sosyal tesis alanımız var. Projemizin en önemli özelliklerinden biri de her daireye özel teras ve balkonunun bulunması. Az katlı, az daireli bir yapı tercih ettik ki bir taraftan komşuluklar yaşarken, diğer taraftan da sakinlerimiz kendine ait bahçesinde, terasında huzur bulsun” dedi.