ETO'dan depremzedeler için gıda paketi kampanyası

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptığı 380 bin TL’lik nakdi destek ile kampanyanın startını verdiklerini belirterek, tüm komite üyelerini kampanyaya destek olmaya davet etti.

Eskişehir Ticaret Odası olarak bölgeye yardımlarını ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerinden söz eden Güler, inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizi tek tek arayarak, iş makinelerini bölgeye yönlendirdiklerini anlattı.

17 TIR yardım malzemesini bölgeye gönderdiklerini söyleyen Güler, medikal sektöründe faaliyet gösteren üyelerinden gelen ilk yardım malzemeleri ile doktorları Hatay’a sevk ettiklerini aktardı.

Fırıncılar her gün 70 ila 80 bin civarında ekmek üretimi gerçekleştirerek, bölgeye sevkini gerçekleştirdiklerini belirten Güler, “ETO, EOSB, ESO ve Ticaret Borsası olarak komisyon kurduk. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz noktasında çalışmalarımız devam ediyor. ” ifadelerini kullandı.