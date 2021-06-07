Euro 2020’nin ilk golü TV satışlarından geldi

Selenay YAĞCI

Türkiye’nin de top koşturacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) bu cuma başlıyor. Milli Takım zaferiyle evlerde bir ilk yaşanacak. Takımın finale kalması durumunda mayıs ayında satılan TV’lerin bedellerini iade edenler de var, 1.500 TL’lik hediye çeki, 2 bin liralık indirim yapan da… Futbol severler, özellikle 65 inç ve üzeri büyük ekran ve premium televizyonlara ilgi gösteriyor. Tüm bu kampanyalar TV satışlarını yüzde 30 artırdı. Pandemi nedeniyle geçen yıl ertelenen Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı 11 Haziran’da başlıyor. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye’nin rakibi İtalya olacak.

Arçelik, mayısta satılan TV’lerin bedelini iade edecek!

Arçelik, Euro 2020 katılacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın finale kalması halinde mayıs ayında satılan 55 inç ve üzeri 4K UHD televizyonların bedellerini tüketiciye iade edecek. Arçelik’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın olası zaferini kutlamaya hazırlanıyor. Turnuvada A Grubu'nda Roma’da 11 Haziran'da İtalya, Bakü'de 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı’nın 11 Temmuz'daki finale kalması halinde mayıs ayında satılan Arçelik 55 inç ve üzeri UHD televizyonların bedelleri tüketicilere iade edilecek.

Regoool, geri sayıma başladı

Vestel’in markası Regal ise tamamen şampiyonaya özel bir web tasarımı yaptı. “Regoool” şeklinde kampanyayı duyuran Regal, “ne kadar erken o kadar indirimli” sloganıyla, ekrana bir geriye sayım sayacı yerleştirdi. Regal, ‘Regol İndirim Günleri’ kampanyası ile seçili TV alışverişlerinde 2000 TL’ye varan indirim sunuyor.

Teknosa ve MediaMarkt’tan hediye çeki ve indirim

Teknosa 11 Haziran’da oynanacak Türkiye-İtalya maçını da kampanyaya dahil ederek, Türkiye’nin kazanması durumunda Philips ve LG markalarının seçili TV modelinden satın alanlara 1.500 TL hediye çeki verecek. MediaMarkt de ‘Biz de bu renklere gönül verdik, futbolu ayağınıza getirdik’ diyerek, geniş ekranlı TV’lerde 1.000 liraya varan indirime gitti. Kampanya kapsamında seçili ses sistemlerinde de cazip fiyat avantajları uygulanacak.

İlk 5’te, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa ve Sivas var

Son iki haftayı önceki iki haftayla kıyaslayan İncehesap.com verilerine göre; TV satışlarının en çok artış gösterdiği illerin başında İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa ve Sivas geliyor. Türkiye’nin de katılacağı Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Smart TV satışlarında belirgin bir hareketlenme yarattığını belirten İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, şunları söyledi: “Şampiyona yaklaştıkça Smart TV satışlarımızda da artış gözlemledik. Smart TV’lerde en çok tercih edilen ekran boyutları 49 inç, 55 inç ve 43 inç TV'ler oldu. 49 inç TV satışlarımızda 3.5 kat, 55 inç TV'lerde 3.1 kat ve 43 inç TV'lerde 1.7 kat artış gözlemledik. Televizyon kategorisinde genel satış artış oranımız ise 2,1 kat oldu. Şampiyona coşkusu, LED TV tercihlerinde teknoloji seçimlerine de yansıdı. Bu dönemde yapılan satışların büyük bir kısmı 4K çözünürlüğe sahip akıllı televizyonlar oldu.”

Premium TV’de artış yüzde 20

Euro 2020 nedeniyle televizyon ve ses sistemi satışlarında hareketlilik yaşandığını belirten Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran, televizyonlarda yüzde 30 civarında talep artışı gördüklerini ifade etti. Özellikle 65 inç ve üzeri televizyonlara ilgi olduğunu söyleyen Doğan, büyük ekranın yanı sıra smart özelliği olan TV’ler de tercihlerde öne çıktığını ve OLED TV’lerin satış payı da artışını sürdürdüğünü ifade etti.

Yeni ürün lansmanları şampiyonaya denk geldi

MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş da son bir haftada televizyon kategorisindeki hareketlilikte artan bir ivme olduğunu söyleyerek, “TV markalarının Mayıs-Temmuz döneminde 2021 yeni modellerinin lansmanlarının Avrupa Şampiyonası’na denk gelmesi ile tüketiciler son teknoloji ürünler ile kupa heyecanını daha fazla yaşayacak” dedi. Bu süreçte bir önceki aya oranla yüzde 20-25 daha fazla bir satış beklentilerini olduğunu vurgulayan Kocabaş, “Yıllık bazda bir karşılaştırma yapacak olursak; 2020 yılındaki uzun karantina sonrasına denk gelen dönemle bugünü karşılaştırdığımızda bu yıl, beklenen talep ve 2021 model lansman efekti ile geçen yılın yüksek satış adetlerinin de üzerinde bir performans hedefl iyoruz” diye konuştu. Kocabaş, “Premium TV kategorilerinde satışlarında yüzde 20 üzerinde artışlar görülüyor” dedi.