Ev, mutfak ve hediyelik eşya sektörü destek kapsamına dahil olmayı bekliyor

09 Nisan 2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Bu kapsamda ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan salgının ekonomiye getirdiği olumsuz etkilerden korunabilmesi için açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ destek paketi ile beraber tekstilden turizme, otomotivden organizasyona kadar birçok sektöre finansman sağlanacak.

Ülke ihracatında önemli bir konumda bulunan ev, mutfak ve hediyelik eşyaları sektörünün de destek paketi kapsamına girmesini istediklerini belirten Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin, “Açıklanan destek paketi demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarını kapsarken, birbiriyle iç içe geçmiş olan cam, alüminyum, çelik, bakır, pirinç, porselen, seramik, çini, ahşap, polyester’den üretilen ev, mutfak, hediyelik ve sanatsal eşyalar maalesef yer almıyor. Sektör platformlarımıza içerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda birlik olarak ortak hareket etme çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

"Sektörün iş kolları birbirinden ayrılamaz"

Sektör kapsamının daha da genişlemesi gerektiğini belirten Şahin, “Ekonomik etkilerden en çok etkilenen sektörlerinin başında yer alıyoruz. İstihdam kaybı yaşamadan hep birlikte bu süreçten ne kadar güçlü çıkarsak ülke ekonomisi de o denli güçlü olur. İhracatımızda önemli bir orana sahip olan ev ve mutfak eşyaları sektöründe endüstriyel metal ile endüstriyel porselen, cam, plastik ve porselen diye iş kolları birbirinden ayrılamaz. Turizm ve hizmet sektörümüzü destekleyen endüstriyel mutfak içerisindeki eksikliklerin giderilmesi gerektiği gibi birçok benzer iş koluna da hizmet ve üretim sağlayan ev, mutfak, hediyelik ve sanatsal ürünler mutlaka dahil edilmeli ve mağdur edilmemelidir. Devletimizin yetkili birimlerinin bu konuya gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.